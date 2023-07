Nubia dévoile le vaisseau amiral Z50S Pro avec des caméras avancées

Nubia vient d’annoncer son dernier smartphone phare, le Nubia Z50S Pro. Le téléphone a un design unique et ressemble à un appareil photo compact lorsqu’il est tenu horizontalement. Il ne fait que 8,6 mm d’épaisseur et pèse 228 g, ce qui le rend confortable à tenir et moins susceptible de glisser de votre main par rapport aux autres smartphones en verre.

Nubia lance le Z50S Pro : un smartphone phare avec une technologie de caméra de pointe

La principale caractéristique du Nubia Z50S Pro est son système de traitement d’image. Il est fourni avec une lentille exclusive d’une longueur focale de 35 mm et un appareil photo de 50 mégapixels avec une ouverture de 5,21 mm, ce qui permet d’obtenir les meilleurs effets de flou optique et des prises de vue nocturnes sans bruit. L’appareil photo permet également une densité de pixels et une clarté supérieures par rapport aux autres smartphones dotés de capteurs d’image d’un pouce.

Le téléphone dispose également d’un appareil photo super macro grand angle 2 en 1 de 50 MP avec une longueur focale équivalente à 13 mm et d’une lentille ultra grand angle avec un angle de 125 degrés. Il prend également en charge la photographie macro à une distance de 2,5 cm avec une longueur focale équivalente à 80 mm et une stabilisation optique de l’image. Le Nubia Z50S Pro dispose d’algorithmes supplémentaires tels que le mode de socket de vue de rue de l’humanité 2.0, la mise au point ultra-sensible et le mode nocturne Mandrill 2.0.

Le téléphone a un écran de 6,78 pouces avec une résolution de 1,5K. Il utilise des matériaux luminescents Q9, et la consommation d’énergie est inférieure de 15% à celle de la génération précédente. La luminosité atteint 1200 cd/m2.

Le Nubia Z50S Pro est le premier modèle au monde équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition. La batterie de 5100 mAh prend en charge une charge rapide de 80W. Il fonctionne sous MyOS 13 et est fourni avec 8 applications non amovibles, deux haut-parleurs stéréo puissants, une télécommande infrarouge pour le contrôle à distance et la compatibilité NFC.

Le téléphone est disponible en différentes versions avec des capacités de stockage variables. La version avec 12/256 Go est vendue au prix de 515 $. Tandis que les versions avec 12/16 Go de RAM et 1 To de mémoire flash sont vendues respectivement à 555 $ et 615 $. Une version miroir avec 12/16 Go de RAM et 1 To de stockage flash est également disponible pour 570 $ et 625 $.

