TSMC annonce la première baisse de ses bénéfices en quatre ans sur fond de difficultés économiques mondiales

Que s’est-il passé ? Le géant taïwanais des puces TSMC a publié une statistique peu réjouissante dans son communiqué sur les résultats du deuxième trimestre : la première baisse des bénéfices de l’entreprise en quatre ans. Cette baisse intervient alors que les livraisons mondiales de smartphones et de PC s’effondrent, conséquence d’une économie chancelante, de licenciements massifs et de dépenses de consommation prudentes.

TSMC a déclaré un bénéfice net de 181,8 milliards de dollars NT (5,85 milliards de dollars) au cours du deuxième trimestre, soit une baisse de 23 % par communiqué à la même période de l’année précédente. Le chiffre d’affaires a également baissé de 10 % par communiqué à l’année précédente, pour atteindre 480 milliards de dollars NT (15,68 milliards de dollars). Malgré une baisse par communiqué à la même période de l’année précédente, les recettes et le revenu net ont tout de même dépassé les attentes du marché.

La dernière fois que TSMC a vu son bénéfice net trimestriel diminuer, c’était au deuxième trimestre 2019.

Comme prévu, l’entreprise accuse les vents contraires macroéconomiques et la hausse de l’inflation, « qui ont freiné la demande du marché final et conduit à l’ajustement continu des stocks des clients », d’avoir eu un impact sur son activité. La baisse de la demande pour des produits tels que les voitures et les serveurs a également un impact, tout comme la guerre des puces entre la Chine et les États-Unis.

L’ascension fulgurante de l’IA générative, qui a fait de NVIDIA une entreprise de mille milliards de dollars cette année, ne semble pas beaucoup aider TSMC, même s’il fabrique les puces d’IA de NVIDIA. L’entreprise a révisé une précédente baisse des ventes pour 2023, passant d’un chiffre à un seul à 10 %. Elle a également prévu que les ventes de ce trimestre se situeraient entre 16,7 et 17,5 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes.

TSMC a précédemment estimé que ses dépenses d’investissement pour l’année se situeraient entre 32 et 36 milliards de dollars. L’entreprise affirme désormais qu’elle se situera dans la partie inférieure de cette estimation. Elle a également confirmé que le démarrage prévu de la production de N4 dans son usine d’Arizona, qui connaît des difficultés, a été repoussé à 2025, en partie à cause d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Sa deuxième usine, qui introduira le processus de fabrication 3 nm aux États-Unis, devrait commencer à produire en 2026.

Au début du mois, TSMC a dû assurer aux milliers de travailleurs de son usine d’Arizona que leurs emplois et leurs salaires n’étaient pas menacés, après avoir appris que l’entreprise prévoyait de faire venir davantage d’employés de son pays d’origine, Taïwan, afin d’accélérer les travaux de construction.

TSMC s’attend à quelques améliorations au troisième trimestre, avec des revenus en hausse par communiqué au trimestre précédent, entre 16,7 et 17,5 milliards de dollars, aidés par la demande pour sa technologie 3nm et partiellement compensés par « l’ajustement continu des stocks des clients ».

