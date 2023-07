Le vice-président de Meta déclare que les systèmes d’IA génératifs sont « plutôt stupides »

Nick Clegg, le président des Affaires mondiales chez Meta, a récemment fait parler de lui lorsqu’il a qualifié les systèmes d’IA générative de « assez stupides » lors d’une interview avec la BBC. Cette déclaration a suscité un débat sur les capacités et les limites des systèmes d’IA, ainsi que sur les risques potentiels qu’ils posent à la société. Nick Clegg estime que les modèles d’IA actuels ne sont nulle part près du niveau où ils penseront par eux-mêmes. Il a déclaré lors du programme Today de la BBC que le « buzz s’est quelque peu emballé par rapport à la technologie… À bien des égards, ils sont assez stupides ». Dans cet article, nous explorerons plus en détail les commentaires de Nick Clegg et examinerons le contexte plus large de la discussion autour de l’IA générative.

Qu’est-ce que l’IA Générative ?

L’IA générative fait référence à un type d’intelligence artificielle capable de créer du contenu nouveau, tel que des images, des vidéos et du texte, similaire à un contenu existant. Cela est réalisé grâce à l’utilisation d’algorithmes d’apprentissage profond qui sont entraînés sur de grands ensembles de données d’exemples. L’IA générative a de nombreuses applications potentielles, telles que la génération d’images réalistes pour les jeux vidéo ou la création de contenu personnalisé pour les flux de médias sociaux.

Voici comment fonctionne l’IA générative :

1. Entraînement du modèle :

Les modèles d’IA générative sont entraînés à l’aide de grandes quantités de données qui servent de base à l’apprentissage du modèle d’IA. Ces données d’entraînement comprennent des exemples de la sortie souhaitée, tels que du texte, des images ou du son. Le modèle analyse les motifs et les structures dans les données d’entraînement pour comprendre les caractéristiques du contenu qu’il est censé générer.

2. Réseaux neuronaux :

Cela repose sur des processus d’apprentissage automatique inspirés du fonctionnement du cerveau humain, en particulier des réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux sont composés de nœuds interconnectés, ou « neurones », qui traitent et transmettent des informations.

3. Réseaux générateurs adversaires (GAN) :

L’IA générative utilise souvent un type d’apprentissage profond appelé réseaux générateurs adversaires (GAN). Les GAN sont composés de deux réseaux neuronaux : un générateur et un discriminateur.

4. Génération de nouveau contenu :

Une fois que le modèle d’IA générative a été entraîné, il peut produire de nouvelles sorties similaires aux données d’entraînement.

Les Commentaires de Nick Clegg

Lors de son interview avec la BBC, Nick Clegg a affirmé que les systèmes d’IA générative sont « assez stupides » car ils ne sont pas capables de comprendre le contexte et la signification du contenu qu’ils créent. Il suggère que ces systèmes sont uniquement capables de produire un contenu superficiellement similaire. Pour lui, les modèles d’IA ne proposent pas un contenu vraiment original. Clegg a également souligné l’importance de la supervision et du contrôle humains sur les systèmes d’IA. Il affirme qu’ils devraient être utilisés pour enrichir la socket de décision humaine plutôt que de la remplacer.

Le Débat Autour de l’IA Générative

Les commentaires de Nick Clegg ont suscité un débat plus large sur les forces et les limites des systèmes d’IA générative. Certains experts soutiennent que ces systèmes sont en effet limités dans leur capacité à créer un contenu vraiment original. Ils soutiennent également qu’ils sont mieux utilisés avec la créativité et l’input humains. D’autres ont souligné que l’IA générative a déjà été utilisée pour créer des œuvres d’art et de la musique impressionnantes. Ils estiment que ces systèmes pourraient être plus capables que ne le suggère Clegg.

Conclusion

Les commentaires de Nick Clegg sur les systèmes d’IA générative ont suscité un débat sur les capacités et les limites de cette technologie. Clegg pense que l’IA ne peut pas offrir un contenu vraiment original. Il affirme également que ce système ne peut pas fonctionner sans l’apport des humains. Cela les rend très éloignés d’un niveau où ils pensent par eux-mêmes. À mesure que l’IA continue d’évoluer, il incombera aux décideurs politiques, aux chercheurs et à la société dans son ensemble de veiller à ce que ces technologies soient utilisées de manière sûre, éthique et bénéfique pour tous.

