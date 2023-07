La marque américaine Cyber Trust Mark renforcera la sécurité des maisons intelligentes, selon la Maison Blanche

La Maison Blanche a annoncé un plan visant à améliorer la sécurité des technologies domestiques intelligentes. Le gouvernement testera tous les produits, des haut-parleurs intelligents aux routeurs Wi-Fi, et attribuera un logo « US Cyber Trust Mark » aux produits qui auront passé les tests avec succès.

Le National Institute of Standards and Technology (NIST) définira les normes à respecter et la Federal Communications Commission (FCC) gérera le programme …

Le projet a été annoncé aujourd’hui, avec le support d’un certain nombre d’entreprises et d’organisations importantes – mais sans mention d’Apple pour l’instant.

L’administration Biden-Harris a annoncé aujourd’hui la mise en place d’un programme de certification et d’étiquetage en matière de cybersécurité afin d’aider les Américains à choisir plus facilement des appareils intelligents plus sûrs et moins vulnérables aux cyberattaques. Le nouveau programme « U.S. Cyber Trust Mark » proposé par la présidente de la Commission fédérale des communications (FCC), Jessica Rosenworcel, relèverait la barre de la cybersécurité pour les appareils courants, notamment les réfrigérateurs intelligents, les micro-ondes intelligents, les téléviseurs intelligents, les systèmes de climatisation intelligents, les appareils de suivi de la condition physique intelligents, etc. […] Dans le cadre du nouveau programme proposé, les consommateurs verraient un nouveau « U.S. Cyber Trust Mark » sous la forme d’un logo distinct apposé sur les produits répondant aux critères de cybersécurité établis. L’objectif du programme est de fournir aux consommateurs des outils leur permettant de prendre des décisions éclairées sur la sécurité relative des produits qu’ils choisissent d’introduire dans leur foyer.

Les organisations qui ont soutenu le programme sont les suivantes :

Amazon

Best Buy

Université Carnegie Mellow

CyLab

Cisco Systems

Alliance pour les normes de connectivité

Rapports sur les consommateurs

Association des technologies de la consommation

Google

Infineon

Conseil de l’industrie des technologies de l’information

IoXT

KeySight

LG Electronics U.S.A.

Logitech

OpenPolicy

Qorvo

Qualcomm

Samsung Electronics

Solutions UL

Yale

Août US

Il est surprenant qu’Apple ne figure pas sur la liste, étant donné que l’entreprise a conçu la norme HomeKit avec la sécurité et la confidentialité comme objectifs clés.

Toutes les communications entre les appareils Apple et les appareils HomeKit sont chiffrées, et toutes les communications sont vérifiées par chaque extrémité. Par exemple, si vous utilisez votre iPhone pour demander à une ampoule intelligente de s’allumer, l’iPhone s’authentifie auprès de l’ampoule, et l’ampoule s’authentifie auprès de l’iPhone. L’instruction d’allumer l’ampoule n’est exécutée que lorsque les deux parties confirment que le processus d’authentification a été mené à bien.

Étant donné qu’Apple prend désormais en charge Matter et Thread, il se peut que l’entreprise veuille simplement éviter le désordre et la confusion que pourrait engendrer une nouvelle norme en matière d’étiquetage. Elle attend peut-être de voir si la marque Cyber Trust est suffisamment reconnue par les consommateurs pour que cela en vaille la peine.

En tout état de cause, il n’y a pas d’urgence. Tout ce qui s’est passé jusqu’à présent, c’est l’annonce et l’enregistrement de la marque. CNN rapporte que le programme ne commencera peut-être pas à certifier les produits avant un an.

