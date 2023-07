L’intelligence artificielle dévoile sa créativité surpassant 99% des humains : de nouvelles recherches révèlent

L’IA a fait d’énormes progrès ces dernières années et une nouvelle étude de l’Université du Montana montre que l’IA peut surpasser les humains dans les tests de créativité. Plus précisément, l’étude a révélé que ChatGPT, un modèle d’IA, était capable de rivaliser avec le top 1% des penseurs humains sur un test standard de créativité.

Comment l’étude a été réalisée

L’étude, menée par des chercheurs de l’Université du Montana, a utilisé le Test de créativité de Torrance (TTCT), un test couramment utilisé pour évaluer la créativité, pour évaluer les performances de ChatGPT. Ils ont posé huit questions à ChatGPT et enregistré ses réponses. Ils ont également collecté les réponses de 24 étudiants de l’Université du Montana et les ont comparées aux réponses de 2 700 étudiants du pays qui ont passé le TTCT. Toutes les réponses ont été évaluées par les Academic Testing Services, qui ne connaissait pas les réponses de l’IA.

Le TTCT comprend deux évaluations différentes : une évaluation verbale et une évaluation graphique. Les deux mesurent la pensée divergente, le processus de réflexion utilisé pour générer des idées. Dans l’évaluation linguistique, le testeur fournit des images et/ou des indications verbales et demande des réponses écrites. Par exemple, on pourrait lui montrer une image d’un événement et lui demander de spéculer sur le résultat. Ou il pourrait présenter un produit et demander des façons de l’améliorer. Leurs réponses ont été utilisées pour évaluer trois traits psychologiques :

Fluence : le nombre d’idées connexes

Originalité : à quel point l’idée est inhabituelle

Flexibilité : une variété de types d’idées différents

L’évaluation graphique demande au testeur de répondre aux questions en dessinant des images. Par exemple, on pourrait lui demander de compléter un dessin.

Résultat de l’étude

Les résultats de l’étude montrent que la créativité des réponses de l’IA était comparable à celle des personnes les plus créatives ayant passé le test. En réalité, l’équipe de recherche rapporte que ChatGPT a surpassé la plupart des étudiants du pays. Le résultat de l’étude a impressionné plusieurs experts, dont Eric Guzik, professeur adjoint à l’Université du Montana.

Eric Guzik a déclaré : « Pour moi, la créativité consiste à faire les choses différemment. … L’une des définitions de l’entrepreneuriat que j’aime bien, c’est que l’entrepreneuriat consiste à penser différemment. Donc, il est très intéressant pour moi de voir que l’IA pourrait nous aider à appliquer une pensée créative au processus commercial et d’innovation ».

Dans cette étude, ChatGPT a atteint le centile supérieur à la fois pour la fluidité et l’originalité. Pour la flexibilité, son score est descendu au 97e centile. Selon Guzik, ChatGPT devrait probablement être un moteur d’innovation dans un proche avenir.

Implications de cette étude pour l’IA

Les résultats de l’étude ont d’énormes implications pour l’avenir de l’IA et son rôle dans les tendances créatives. Alors que l’IA a été utilisée pour des tâches telles que la création de musique et d’art, l’étude de l’Université du Montana suggère que l’IA pourrait également être utilisée pour créer de nouvelles idées innovantes. Cela pourrait avoir des utilisations dans des domaines tels que le marketing, la publicité et le développement de produits. En réalité, cela pourrait avoir beaucoup d’importance dans n’importe quel domaine où il y a un besoin d’esprits créatifs.

Cependant, l’étude soulève également des questions sur le rôle des humains dans les tendances créatives. À mesure que l’IA devient plus avancée, y aura-t-il encore besoin de la créativité humaine ? Selon Neuro Science News, les experts affirment que l’IA aura toujours besoin de la touche des humains. Ils soutiennent que l’IA ne parvient pas à apprendre les émotions humaines ainsi que ce que les humains ressentent. Cependant, il y a d’autres experts qui disent que l’IA et les humains travailleront dans le même domaine. Alors que l’IA créera l’idée, les humains la peaufineront et l’utiliseront.

L’IA peut-elle vraiment surpasser les humains ?

Alors que la nouvelle étude ci-dessus affirme que ChatGPT est plus créatif que 99% des humains, il existe des retours qui ont une idée différente. Un rapport sur Better Marketing affirme que l’IA ne peut pas battre ses concurrents humains. Il affirme que bien que le contenu de l’IA puisse être bon, il lui manque encore la créativité, la nuance et l’intelligence émotionnelle que possèdent les humains. Le rapport indique que les outils d’écriture de l’IA peuvent produire du contenu rapidement et avec précision. Cependant, ils ne peuvent pas égaler la profondeur et les façons complexes dont les humains peuvent écrire.

Trois experts de l’Université du Michigan – Dearborn affirment que l’IA peut être bonne, mais elle ne remplacera pas les humains. Le professeur Hafiz Malik, le professeur associé Samir Rawashdeh et le professeur adjoint Birhanu Eshete ont déclaré que l’IA peut faire de grandes choses. Cependant, elle n’a pas la capacité de battre les humains ou même de les remplacer.

De même, Paul Formosa, expert en IA et en philosophie de la technologie, affirme que l’IA est déjà supérieure au niveau des humains. Cependant, les humains restent pertinents car ils doivent contrôler l’IA.

De plus, Stuart Russell, chercheur leader en IA au Center for Human-Compatible AI de l’UC Berkeley, écrit que la principale préoccupation avec une IA très avancée n’est pas une conscience émergente inquiétante, mais simplement la capacité à prendre des décisions de haute qualité.

Ainsi, il y a eu différents test d’experts sur la capacité de l’IA à surpasser ou non les humains. Cependant, les experts s’accordent tous sur un point : l’IA a besoin de la direction humaine pour fonctionner correctement.

Conclusion

L’étude de l’Université du Montana a montré que l’IA peut surpasser les humains dans les tests de créativité, ce qui soulève des questions sur le rôle des humains dans les tendances créatives. À mesure que l’IA continue de progresser, il sera important de prendre en compte les implications pour la créativité humaine et les façons dont l’IA et les humains peuvent travailler ensemble pour générer de nouvelles idées innovantes. Plusieurs experts estiment que l’IA peut être capable de créer du bon contenu, mais elle a besoin de l’intervention humaine pour fonctionner correctement. Ainsi, les humains resteront pertinents quelle que soit la capacité de l’IA.

