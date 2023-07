OnePlus Ace 2 Pro à venir avec jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage

OnePlus, le fabricant chinois de smartphones, s’apprête à lancer son tout premier téléphone pliable sur le marché mondial en août. Le prochain appareil, nommé OnePlus Open, ne devrait pas être commercialisé en Chine. Cependant, la société prévoit de lancer un nouveau téléphone de marque Ace, le OnePlus Ace 2 Pro, sur son marché national.

Caractéristiques divulguées du OnePlus Ace 2 Pro : caractéristiques haut de gamme et charge rapide de 150W

Des rumeurs circulent depuis un certain temps concernant les caractéristiques du OnePlus Ace 2 Pro, et une fuite récente provenant d’un informateur chinois a révélé un ensemble complet de ses principales caractéristiques. Selon la fuite, le téléphone sera doté d’un écran OLED incurvé de 6,74 pouces offrant une résolution 1,5K et pouvant prendre en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le dispositif fonctionnera avec le puissant chipset Snapdragon 8 Gen 2. Il devrait comporter une version overclockée pouvant atteindre 3,36 GHz. Il disposera jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage.

Le OnePlus Ace 2 Pro sera doté d’une configuration de caméra arrière comprenant un appareil photo principal Sony IMX890 de 50 mégapixels avec prise en charge de la stabilisation optique de l’image (OIS), ainsi que des caméras auxiliaires de 8 et 2 mégapixels. Bien que les informations sur la caméra frontale ne soient pas disponibles dans la fuite, nous nous attendons à ce qu’il s’agisse d’une caméra habituelle de 16 mégapixels.

Le téléphone embarquera une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la technologie de charge rapide 150W. Cela indique que le téléphone pourra se recharger de 0 % à 100 % en quelques minutes seulement.

Globalement, le OnePlus Ace 2 Pro semble être un appareil prometteur offrant des caractéristiques et des fonctionnalités haut de gamme. Cependant, il faudra attendre son lancement officiel pour confirmer ces rumeurs et voir comment le téléphone se comporte dans des scénarios réels. Quoi qu’il en soit, restez à l’écoute pour plus de détails à ce sujet dans les jours suivants. Nous obtiendrons certainement plus d’informations bientôt.

