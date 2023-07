Un astéroïde de 200 pieds qui a frôlé la Terre la semaine dernière n’a été détecté que deux jours plus tard

En bref : Si un astéroïde massif devait frapper la Terre, serait-il préférable de ne pas le savoir avant que l’objet n’illumine notre ciel ? Nous avons failli le découvrir la semaine dernière, lorsqu’un objet de 200 pieds est passé relativement près de notre planète, ce que les scientifiques n’ont su que deux jours plus tard.

Les astronomes de l’observatoire Atlas en Afrique du Sud ont repéré 2023 NT1 le 15 juillet, deux jours après son approche la plus proche de la Terre. L’astéroïde est entré dans un rayon de 60 000 miles autour de la planète, soit environ 1/4 de la distance de la Lune à la Terre.

Un astéroïde nouvellement découvert #astéroïde 2023 NT1 est passé à environ 1/4 de la distance de la Lune le 13 juillet, mais n’a été découvert que le 15 juillet, alors qu’il s’approchait de la Terre dans le ciel diurne. Il pourrait mesurer jusqu’à 60 mètres de diamètre, soit une taille supérieure à celle de l’astéroïde à l’origine du Meteor Crater en Arizona. pic.twitter.com/VLXB4ChTMJ – Tony Dunn (@tony873004) 16 juillet 2023

Nous sommes généralement informés de la présence d’objets spatiaux potentiellement dangereux bien avant qu’ils ne s’approchent de notre planète. L’astéroïde 1994 XD, qui mesure entre 1 214 et 2 723 pieds de diamètre, s’est approché à 1,96 million de kilomètres de la Terre le mois dernier. Il a été découvert par le groupe Spacewatch de l’observatoire de Kitt Peak en Arizona en 1994.

L’astéroïde 2023 NT1 était différent, car il se dirigeait vers nous depuis le soleil et était donc caché par l’éblouissement de l’étoile. C’est pour cette même raison que personne n’a repéré un astéroïde de 20 mètres en 2013, jusqu’à ce qu’il explose au-dessus de la ville russe de Chelyabinsk en 2013, provoquant une onde de choc qui a blessé 1 500 personnes et endommagé des bâtiments.

La NASA définit les astéroïdes ayant les dimensions de 2023 NT1 comme étant de la taille d’un avion. Un rapide coup d’œil sur le toujours célèbre site Asteroid Launcher et le choix de New York comme point d’impact montrent que la taille et la vitesse de l’objet (11,28 km par seconde) laisseraient un cratère de 225 mètres (738 pieds). Environ 235 personnes seraient vaporisées et un tsunami de 328 pieds de haut serait créé. Ce n’est qu’une estimation : l’astéroïde qui a frappé l’Arizona il y a 50 000 ans était un peu plus petit que 2023 NT1, avec 160 pieds, mais il a créé le cratère Barringer, d’un diamètre de 3 900 pieds.

Pour tenter d’éviter de telles situations à l’avenir, l’Agence spatiale européenne (ESA) a planifié un projet appelé NEOMIR. La mission sera en orbite entre la Terre et le Soleil autour du premier point de Lagrange (L1), ce qui permettra au télescope d’observer les astéroïdes susceptibles de venir vers la Terre depuis le Soleil. Malheureusement, son lancement n’est pas prévu avant 2030.

« En effectuant des observations dans la partie infrarouge du spectre lumineux, NEOMIR détectera la chaleur émise par les astéroïdes eux-mêmes, qui n’est pas noyée dans la lumière du soleil. Cette émission thermique est absorbée par l’atmosphère terrestre, mais depuis l’espace, NEOMIR sera capable de voir plus près du Soleil que ce que nous pouvons actuellement voir depuis la Terre », écrit l’ESA.



