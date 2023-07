Samsung Galaxy Z Fold 5 : date de sortie, design, spécifications et plus encore

Les téléphones pliables s’améliorent d’année en année. Les grands noms qui se disputent le marché des téléphones pliables sont Motorola, Samsung, Oppo, Huawei, et maintenant Google a également rejoint la ligue. Parmi ces marques, Samsung est la seule à posséder le plus grand nombre d’appareils pliables. Aujourd’hui, en 2023, Samsung se prépare à lancer son nouvel appareil pliable, le Galaxy Z Fold 5.

À l’approche de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung, il est temps de faire le point sur tout ce que vous devez savoir sur le prochain Galaxy Z Fold 5. Qu’il s’agisse des spécifications, des fuites, des rumeurs ou de tout ce qui se passe entre les deux, vous trouverez ici tout ce qu’il faut savoir sur le Galaxy Z Fold 5.

Chaque fois qu’un nouvel appareil est sur le point de sortir, l’Internet est rempli d’une tonne de fuites et de rumeurs. Bien que toutes les fuites et rumeurs ne soient pas forcément vraies, il est possible que certaines d’entre elles le soient d’une manière ou d’une autre. Tout d’abord, voyons quelles sont les spécifications du futur Galaxy Z Fold 5.

Date de sortie du Galaxy Z Fold 5 de Samsung

Le Galaxy Z Fold 5 ainsi que le Z Flip 5 seront lancés lors d’un prochain événement Samsung appelé Samsung Unpacked. Samsung a révélé que l’événement Samsung Unpacked se tiendra le 26 juillet 2023. L’événement aura lieu à Séoul, en Corée du Sud. Vous pourrez suivre l’événement en direct sur la chaîne YouTube officielle de Samsung.

Les précommandes pour le Samsung Galaxy Z Fold 5 commenceront également le jour du lancement, mais vous pouvez pré-réserver l’appareil dès maintenant avec une réduction de 50$.

Les précommandes seront en ligne pendant un certain temps, et le Galaxy Z Fold 5 devrait commencer à être expédié, ou peut dire libéré, environ deux semaines après le lancement.

IMG : Mysmartprice

Samsung Galaxy Z Fold 5 Caractéristiques

Les spécifications du nouveau téléphone pliable de Samsung ont fait l’objet d’une fuite, et voici ce que contient le Galaxy Z Fold 5. Cependant, il est préférable de prendre ces spécifications avec un grain de sel.

Affichage extérieur : Écran AMOLED de 6,2 pouces, 2316 x 904 pixels

Écran intérieur : Écran AMOLED de 7,5 pouces, 2176 x 1812 pixels

Taux de rafraîchissement : 120 Hz (interne et externe)

SoC : Snapdragon 8 Gen 2 (2023)

Capacité de la batterie : 4400 mAh

Variantes de stockage : 256 Go et 512 Go

RAM : 12 GO

Système d’exploitation : Android 13 avec One UI 5.1.1 de Samsung

Si l’on en croit les fuites, le Galaxy Z Fold 5 est définitivement un excellent choix par rapport au Google Pixel grâce à son logiciel One UI amélioré et riche en fonctionnalités. Bien sûr, il y a d’autres choses comme le mécanisme de pliage du Galaxy Z Fold 5 et surtout le prix du nouveau téléphone pliable.

Caméras du Samsung Galaxy Z Fold 5

Les appareils photo d’un smartphone sont devenus un élément très important, surtout à notre époque où les personnes publient des photos sur les médias sociaux ou diffusent des vidéos de leurs journées sur YouTube. D’après les fuites qui ont fait surface récemment, l’arrière du Galaxy Z Fold 5 est équipé d’une triple caméra similaire à celle de la série Galaxy S23.

La configuration de la caméra arrière devrait comporter une caméra principale de 50 MP avec une ouverture de f/1.8. L’appareil photo ultra-large sera un 12MP avec une ouverture de f/2.2 et enfin un téléobjectif de 12 MP avec une ouverture de f/2.2. Lorsque vous ouvrez le Galaxy Z Fold 5, vous êtes accueilli par une caméra selfie de 4 MP sous l’écran. L’écran principal extérieur du Galaxy Z Fold 5 est équipé d’une caméra selfie de 10 MP avec une ouverture de f/2.2. Le Galaxy Z Fold 5 est plus un appareil que vous pouvez utiliser pour le travail de productivité qui a toujours obtenu des résultats décents en termes de photographie.

Options de couleurs du Samsung Galaxy Z Fold 5

Lorsqu’il s’agit d’options de couleurs, nous avons toujours vu Samsung proposer les meilleures couleurs pour ses appareils. Tout comme le Galaxy Z Fold 4 de l’année dernière, le Galaxy Z Fold 5 sera disponible en crème claire et en gris. Il s’agit des options de couleur standard pour les modèles Galaxy Z Flip. Cependant, il est possible que Samsung introduise des éditions spéciales limitées de l’appareil pliable ainsi qu’une variante de couleur violette/lavande qui était vendue exclusivement sur la boutique en ligne de Samsung.

Connectivité du Samsung Galaxy Z Fold 5

Le Galaxy Z Fold 5 sera livré avec un support Wifi 6E, Bluetooth 5.2 ainsi qu’un support pour la connectivité 5G. L’appareil pliable disposera d’un port USB-C 3.2 qui pourra être utilisé pour le transfert de données, Dex et la charge rapide. Comme c’est le cas avec les nouveaux smartphones, vous ne disposerez pas d’options de stockage extensible ni de la prise casque de 3,5 mm. Le Galaxy Z Fold 5 devrait prendre en charge deux cartes SIM. L’une des cartes SIM sera une carte SIM physique et la seconde sera une carte e-SIM.

Design du Galaxy Z Fold 5 de Samsung

Samsung n’a pas officiellement partagé d’affiche ou de teaser montrant le Galaxy Z Fold 5. Mais grâce à des rendus de haute qualité provenant de sources fiables, nous savons déjà à quoi ressemblera l’appareil. Il y aurait une charnière améliorée qui permet aux deux moitiés de se plier à plat sans laisser d’espace. Découvrez les rendus du Galaxy Z Fold 5 ci-dessous.

Source : Reddit

Logiciel et mises à jour du Samsung Galaxy Z Fold 5

Comme c’est le cas pour tous les smartphones Samsung, l’appareil sera doté de la sécurité Knox. En ce qui concerne la version Android du Galaxy Z Fold 5, vous pouvez vous attendre à ce que l’appareil soit livré avec Android 13 en plus de l’interface personnalisée de Samsung – One UI 5.1.1. Le Galaxy Z Fold sera l’un des premiers appareils Samsung à recevoir la mise à jour vers Android 14 basée sur One UI 6. Le Galaxy Z Fold 5 ainsi que le Z Flip 5 recevront 4 ans de mises à jour majeures de la version Android ainsi que 5 ans de mises à jour de sécurité pour s’assurer que ses utilisateurs sont sécurisés et protégés à tout moment.

Fonds d’écran, déverrouillage du bootloader et rootage du Samsung Galaxy Z Fold 5

Ici, chez Netcost-security.fr, vous trouverez toujours nos guides utiles pour certains appareils spécifiques qui vous montreront non seulement comment déverrouiller le bootloader mais aussi comment rooté votre Galaxy Z Fold 5. Et pour les lecteurs qui aiment utiliser les fonds d'écran des nouveaux appareils comme fond d'écran de leur propre appareil, soyez assurés que vous les trouverez ici en premier.

Dernières réflexions

Ceci conclut tout ce dont vous avez besoin pour rester informé sur le prochain Samsung Galaxy Z Fold 5. Cette page sera mise à jour au fur et à mesure que des informations plus concrètes seront rendues officielles sur le futur Galaxy Z Fold 5. Le Galaxy Z Fold 5 est-il votre nouvel appareil pliable pour 2023 ? Faites-nous part de vos impressions sur nos réseaux sociaux.

