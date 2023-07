LG veut que vous achetiez ses téléviseurs et que vous vous abonniez à sa plateforme de streaming de contenu intégrée

Facepalm : La société sud-coréenne LG est déjà l’un des plus grands fabricants de téléviseurs au monde, mais elle est toujours à la recherche de nouveaux projets pour augmenter ses revenus. Sa dernière idée consiste à transformer le vieux secteur des appareils électroménagers en un fournisseur de services par abonnement.

Dans sa quête incessante de résultats trimestriels satisfaisants et d’attentes croissantes du marché, LG Corporation a une nouvelle vision « audacieuse » pour bouleverser ses activités dans le domaine des téléviseurs. L’entreprise veut devenir un fournisseur de services de médias et de divertissement, afin de pouvoir soutirer plus d’argent à ses clients en les forçant à s’abonner à un énième service de télévision en continu.

Le plan commence avec les prochaines mises à jour de webOS, le système d’exploitation qui, selon l’entreprise, équipe plus de 200 millions de Smart TV dans le monde. Le modèle de service proposé, basé sur une plateforme, peut générer des profits « en continu » alors que l’activité orientée vers le hardware (les téléviseurs) génère des « ventes et des profits » ponctuels.

L’entreprise vise à créer un modèle commercial centré sur « l’engagement du client », où les appareils déjà présents dans les foyers peuvent fournir de nouveaux contenus, services et publicités. Sur cinq ans, LG investira 1 000 milliards de KRW (environ 790 millions de dollars) pour renforcer sa « compétitivité en matière de contenu » pour LG Channels, une plateforme de diffusion gratuite basée sur la publicité.

L’entreprise recherche également une croissance quantitative, en augmentant le nombre d’utilisateurs de webOS en fournissant le système d’exploitation à des entreprises tierces et à des marques de téléviseurs. En plus des téléviseurs, Lg veut inclure ThinQ UP dans ses plans. ThinQ UP est une marque d’appareils qui peuvent évoluer et mettre à jour leurs fonctions en fonction des besoins du client après l’achat initial.

Par ailleurs, LG souhaite développer ses activités de location d’appareils et de voitures, qui ont maintenu un taux de croissance annuel de 30 % au cours des cinq dernières années, en proposant davantage de services et de fonctionnalités. La roadmap de l’entreprise comprend également une activité croissante pour les versions de VE, les appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC) – une préparation « préventive » pour les opportunités futures dans le secteur de l’énergie.

William Cho, PDG de LG, a déclaré que l’incursion de l’entreprise dans le secteur des abonnements s’inscrivait dans le cadre du plan visant à transformer le « vieux » fabricant de téléviseurs en une « entreprise de solutions de vie intelligentes » d’ici 2030. Cependant, LG devra probablement se battre bec et ongles pour gagner des parts de marché, car le nombre d’entreprises qui se réinventent en tant qu’entreprises basées sur l’abonnement monte en flèche, et les clients souffrent déjà d’une certaine lassitude à l’égard de l’abonnement.

