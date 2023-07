Innovations WhatsApp cette année : Découvrez les meilleures fonctionnalités dès maintenant

WhatsApp, l’application de messagerie la plus populaire au monde, a connu une année chargée en 2023. L’application a déployé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, grandes et petites, qui l’ont rendue encore plus utile et agréable.

WhatsApp cette année : une année d’innovation

Modification des messages

L’une des plus grandes nouveautés de 2023 est modification des messages. Actuellement, vous pouvez enfin corriger ces fautes de frappe ou erreurs grammaticales sans avoir à supprimer le message et à recommencer. Il vous suffit d’appuyer longuement sur le message que vous souhaitez modifier, puis de sélectionner « Modifier ». Vous disposerez alors d’un délai de 15 minutes pour effectuer vos modifications.

Il s’agit d’une fonctionnalité demandée depuis longtemps par les utilisateurs de WhatsApp, et c’est un ajout bienvenu à l’application. C’est particulièrement utile pour les discussions de groupe, où il peut être facile de faire une erreur dans un message. Désormais, vous pouvez rapidement corriger ces erreurs sans avoir à vous soucier de confondre vos amis ou votre famille.

Socket en charge de plusieurs appareils

Une autre nouveauté majeure est prise en charge multi-appareils. Cela indique que vous pouvez désormais utiliser votre compte WhatsApp sur jusqu’à quatre appareils simultanément, sans avoir à garder votre téléphone connecté à Internet. C’est idéal pour les personnes qui souhaitent utiliser WhatsApp sur leur ordinateur portable ou leur tablette, ou pour les personnes qui ont plusieurs téléphones.

Par exemple, vous pouvez utiliser WhatsApp sur votre téléphone pour envoyer un message, puis poursuivre la conversation sur votre ordinateur portable. Ou, vous pouvez utiliser WhatsApp sur votre tablette pour discuter avec des amis pendant que vous regardez un film sur votre téléphone.

Le prise en charge de plusieurs appareils est un excellent moyen de rester en contact avec vos amis et votre famille, quel que soit l’appareil que vous utilisez.

Partager des photos en haute qualité

En plus de ces nouvelles fonctionnalités majeures, WhatsApp a également déployé un certain nombre de petites améliorations. Par exemple, vous pouvez maintenant partager des photos en haute qualitéet tu peux envoyer jusqu’à 100 photos ou vidéos à la fois. Vous pouvez aussi protégez les chats avec une empreinte digitale ou un verrouillage facialet tu peux créer des enquêtes avec une réponse dans les discussions de groupe.

Le partage de photos en haute qualité est une grande amélioration pour les personnes qui souhaitent partager des photos de haute qualité avec leurs amis et leur famille. Désormais, vous pouvez partager des photos dans leur qualité d’origine, sans avoir à les compresser.

L’envoi simultané de jusqu’à 100 photos ou vidéos est un excellent moyen de partager de nombreuses photos ou vidéos avec vos amis et votre famille. Vous pouvez désormais envoyer jusqu’à 100 photos ou vidéos à la fois, ce qui est bien plus que la limite précédente de 30.

Protéger les chats avec une empreinte digitale ou un verrouillage facial est un excellent moyen d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire à vos chats. Vous pouvez désormais protéger vos chats avec une empreinte digitale ou un verrouillage facial, afin que vous seul puissiez y accéder.

Créer des enquêtes avec une réponse est un excellent moyen d’obtenir les commentaires de vos amis et de votre famille. Vous pouvez désormais créer des sondages avec une réponse dans les discussions de groupe, afin que les personnes puissent voter sur différentes options.

Ce ne sont là que quelques-unes des nouvelles fonctionnalités que WhatsApp a ajoutées en 2023. Si vous n’utilisez pas déjà WhatsApp, je vous encourage à l’essayer. Vous ne serez pas déçu.

Nouvelles fonctionnalités de WhatsApp en 2023

En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, WhatsApp a également ajouté un certain nombre d’autres nouvelles fonctionnalités en 2023. Celles-ci incluent :

Socket en charge des proxy : Cela permet aux utilisateurs de se connecter à WhatsApp via un serveur proxy, ce qui peut être utile pour les utilisateurs qui se trouvent dans des pays où l’accès à Internet est restreint.

Cela permet aux utilisateurs de se connecter à WhatsApp via un serveur proxy, ce qui peut être utile pour les utilisateurs qui se trouvent dans des pays où l’accès à Internet est restreint. Protection du chat bloqué : Cela permet aux utilisateurs de protéger leurs discussions avec un code PIN ou une empreinte digitale, ce qui peut aider à empêcher tout accès non autorisé.

Cela permet aux utilisateurs de protéger leurs discussions avec un code PIN ou une empreinte digitale, ce qui peut aider à empêcher tout accès non autorisé. La voix déclare : Cela permet aux utilisateurs d’enregistrer des messages vocaux qui sont ensuite partagés en tant que statuts.

Cela permet aux utilisateurs d’enregistrer des messages vocaux qui sont ensuite partagés en tant que statuts. Enquêtes: Cela permet aux utilisateurs de créer des sondages dans les discussions de groupe, afin que les personnes puissent voter sur différentes options.

Cela permet aux utilisateurs de créer des sondages dans les discussions de groupe, afin que les personnes puissent voter sur différentes options. Partage de fichiers: Cela permet aux utilisateurs de partager des fichiers d’une taille maximale de 2 Go.

Conclusion

WhatsApp a connu une excellente année en 2023. L’application a ajouté un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui la rendent plus utile et agréable, et elle a continué à améliorer ses fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. Si vous n’utilisez pas déjà WhatsApp, je vous encourage à l’essayer. Vous ne serez pas déçu.

Quelle est la prochaine étape pour WhatsApp ?

Actualité mobile et vidéo du moment