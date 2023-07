Android 14 Bêta 4 : partager et consulter en toute simplicité !

Si vous ne le savez pas, Google teste actuellement Android 14 et propose des versions bêta aux développeurs pour tester toutes les fonctionnalités. Parmi toutes les fonctionnalités, la nouvelle version bêta d’Android a apporté des modifications importantes à la feuille de partage. Oui, c’est le menu que vous voyez lorsque vous appuyez sur le bouton de partage à partir d’un média ou d’un fichier.

Cette nouvelle feuille de partage vous permettra de partager plus facilement quelque chose d’un appareil à un autre ou à une application. De plus, la dernière version bêta d’Android 14 est livrée avec un widget En un coup d’œil amélioré et pratique. Dans la version bêta, ce widget vous donne un accès plus rapide et plus facile à toutes les informations importantes avec lesquelles vous pourriez vouloir être mis à jour.

Plus de détails sur la nouvelle feuille de partage sur Android 14 Beta

Ainsi, avec Android 14 Beta 3 et la dernière Beta 4, Google a peaufiné la fonctionnalité de partage. Si vous êtes sur Android 13, vous verrez quatre options lorsque vous appuyez sur partager sur un élément. Mais sur Android 14 Beta 3, Google a introduit une cinquième option.

Cette option de partage supplémentaire vous donne plus de flexibilité lorsque vous partagez quelque chose à partir de votre appareil. De plus, Google a amélioré la feuille de partage sur Android 14 Beta 4. Elle indique désormais quelle action le système d’exploitation effectuera pour chaque option de partage. Cela devrait éliminer toute confusion que vous pourriez avoir lors du partage d’un élément.

Pour illustrer, si vous deviez copier une URL à partir du Web et la partager, Android 14 Beta 4 vous indiquera que vous êtes sur le point de partager un lien et vous montrera un aperçu du lien. Bien que ces améliorations puissent sembler minimes, elles rendent certainement le partage d’éléments plus facile, plus rapide et, surtout, plus pratique.

À propos du nouveau widget En bref

Les propriétaires de Google Pixel profitent déjà de quelque chose appelé « En un coup d’œil ». C’est une fonctionnalité exclusive à Pixel. Et pour ceux qui se demandent, il s’agit d’un widget publicitaire dédié à l’écran de verrouillage qui offre un accès rapide à diverses informations. Cela inclut des informations sur les livraisons de colis, la météo locale, les événements à venir, les sonnettes et d’autres mesures importantes.

Sur Android 13, la maison En un coup d’œil ne propose que des pages balayables lorsque vous avez une alerte en attente dans la pile. Cela empêche les utilisateurs de balayer les pages lorsqu’il y a plus d’une alerte sur le widget. Mais avec Android 14, vous obtenez des cartes glissables sur le widget At a Glance qui fonctionne même lorsqu’il y a plus d’une alerte.

Grâce à cela, vous n’avez plus besoin de déverrouiller votre téléphone juste pour parcourir les alertes en attente de vérification. Il va donc sans dire que cette fonctionnalité Android 14 rendra votre expérience Pixel encore meilleure.

Étant donné que la fonctionnalité fonctionne assez bien dans la version bêta d’Android 14, Google l’ajoutera probablement dans la version finale. Pour être exact, il peut être encore plus raffiné dans la version finale.

Comment obtenir Android 14 Beta 4

La fonctionnalité En un coup d’œil à glisser n’est disponible que dans la version bêta 4 d’Android 14. Autrement dit, vous ne la trouverez pas dans la version bêta 3 ou la dernière version d’Android 13. Si vous vous demandez comment installer la version bêta 4, vous devez sachez que les dernières versions bêta d’Android ne sont disponibles que pour les appareils Pixel.

Mais si vous avez un appareil Google Pixel, rendez-vous sur la page Android Beta for Pixel et vérifiez si votre appareil est pris en charge. Si tel est le cas, inscrivez votre appareil au programme Android 14. Ensuite, suivez les instructions sur la page et vous serez prêt à partir. Sur cette note, assurez-vous que votre téléphone est chargé à plus de 10 %. Vous ne voulez pas que le téléphone meure pendant l’installation.

