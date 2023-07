Les forces de défense israéliennes utilisent davantage de systèmes d’armes IA dans le cadre de la réinvention de la guerre

En bref : Si l’explosion de l’utilisation de l’IA, générative ou non, a suscité cette année des inquiétudes quant aux pertes d’emplois et à la mort de la créativité humaine, elle a également exacerbé des craintes de longue date concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les armes. En Israël, le pays utilise des armes et des drones autonomes depuis des années. Aujourd’hui, ses forces aériennes ont commencé à utiliser l’IA pour sélectionner les cibles des frappes aériennes et organiser la logistique en temps de guerre.

Bloomberg rapporte que des responsables militaires israéliens ont confirmé l’utilisation d’un système de recommandation d’IA qui analyse des masses de données pour déterminer les cibles à sélectionner pour les frappes aériennes. Les raids peuvent ensuite être rapidement organisés à l’aide d’un autre modèle d’IA appelé Fire Factory, qui utilise des données sur les cibles pour calculer les charges de munitions, hiérarchiser et assigner des milliers de cibles aux avions et aux drones, et proposer un calendrier d’attaque.

Le fait de donner à l’IA un contrôle important sur les opérations militaires a suscité de nombreuses controverses et de nombreux débats. Un responsable des Forces de défense israéliennes (FDI) a tenté d’apaiser les craintes en soulignant que les systèmes sont supervisés par des humains qui contrôlent et approuvent les cibles et les plans, mais que la technologie n’est pas soumise à une réglementation nationale ou internationale.

Les systèmes d’IA israéliens ont déjà été utilisés sur le champ de bataille, notamment lors d’un conflit de 11 jours dans la bande de Gaza en 2021, que les FDI ont qualifié de première « guerre de l’IA » en raison de l’utilisation de la technologie pour identifier les rampes de lancement de roquettes et déployer des essaims de drones. Si les tensions avec l’Iran au sujet de son programme d’enrichissement nucléaire continuent de s’intensifier, les outils d’IA d’Israël seront déployés dans une guerre à plus grande échelle au Moyen-Orient.

Israël est un leader mondial en matière d’armes et de systèmes autonomes. Les tourelles d’artillerie dotées d’IA qui se trouvent à ses frontières peuvent suivre des cibles avec une précision accrue lorsqu’elles tirent des gaz lacrymogènes et des balles à pointe éponge. Le pays a également utilisé des drones suicides autonomes, ou munitions de flânerie, qui « flânent » dans les airs avant de frapper une cible répondant à des critères préalablement identifiés.

Les partisans de l’utilisation de l’IA dans ces systèmes affirment qu’ils pourraient réduire le nombre de victimes civiles. Ceux qui s’opposent à leur utilisation affirment qu’une erreur de la part d’une machine pourrait anéantir des innocents, sans que personne ne soit coupable.

Cette année a été marquée par plusieurs avancées dans le domaine des armes autonomes. En février, un nouveau jet d’entraînement de Lockheed Martin a été piloté par une intelligence artificielle pendant 17 heures, ce qui constitue une première pour un avion tactique. Le même mois, la marine américaine a pris livraison d’un navire capable de fonctionner de manière autonome pendant 30 jours.

Ces avancées, ainsi que l’avertissement de l’ancien patron de Google, Eric Schmidt, selon lequel l’IA pourrait avoir un effet similaire à celui de l’introduction des armes nucléaires sur les guerres, ont conduit plus de 60 nations à accepter de répondre aux préoccupations concernant l’utilisation de l’IA dans les guerres lors du premier sommet mondial sur l’intelligence artificielle responsable dans le domaine militaire (REAIM). Le seul participant à ne pas avoir signé cet appel à l’action est Israël.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :