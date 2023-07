Le Honor Magic V2 est devenu un hit en Chine

Le nouveau smartphone Honor Magic V2 semble être un énorme succès en Chine, selon une photo teaser publiée par la société. Au cours des 12 premières heures de prévente, l’appareil a établi un record de ventes sur quatre grands marchés en ligne chinois, dépassant tous les smartphones Android vendus l’année dernière. De plus, la légende sur le taquin confirme que l’appareil a dépassé toutes les attentes en termes de ventes.

Ainsi, ce succès est soutenu par le dernier classement des ventes sur JD.com. Il affiche Honor Magic V2 en première place, dépassant même l’iPhone 14 Pro Max. Le smartphone a été lancé le 12 juillet et possède plusieurs fonctionnalités impressionnantes, notamment une batterie de 5000 mAh (une première pour les smartphones pliables), un Snapdragon 8 Gen 2 overclocké, le Wi-Fi 7 et un appareil photo avec trois modules, chacun avec stabilisation optique. .

De plus, la popularité du Honor Magic V2 peut être attribuée à ses caractéristiques uniques et à ses prix compétitifs. Avec une batterie puissante et un processeur puissant, l’appareil est une option attrayante pour les consommateurs qui privilégient les performances et la durée de vie de la batterie. De plus, les fonctionnalités avancées de l’appareil photo, notamment la stabilisation optique, en font un choix attrayant pour les amateurs de photographie.

Dans l’ensemble, le Honor Magic V2 a eu un impact significatif sur le marché chinois des smartphones, établissant de nouveaux records de ventes et surpassant ses concurrents. Il reste à voir si ce succès se traduira sur d’autres marchés, mais l’appareil génère certainement du buzz et de l’enthousiasme parmi les passionnés de technologie.

Voici un rappel des caractéristiques du smartphone.

HONOR Magic V2 Caractéristiques

Design : Charnière en titane super légère

Affichage (intérieur) : écran 7,92″ pliable LTPO OLED 120Hz, 2344 × 2156 pixels, rapport écran/corps de 90,4 %, jusqu’à 1600 nits, 402 PPI et prise en charge du stylet

Affichage (extérieur) : écran 6,43″ 120 Hz LTPO, 2376 × 1060 pixels, rapport écran/corps de 91,2 %, jusqu’à 2500 nits, 402 PPI, prise en charge du stylet et verre nanocristal 2.0

Couleur : 1,07 milliard de couleurs, large gamme de couleurs 100 % DCI-P3, HDR10+

Gradation PWM 3840 Hz avec certification sans scintillement TÜV Rheinland

Jusqu’à 3,36 GHz Octa Core Snapdragon 8 Gen 2 4 nm Dernière version de la plate-forme mobile avec GPU Adreno 740

Appareil photo 50MP, ouverture f/1.9, flash LED. Appareil photo ultra-large 50MP avec ouverture f/2.0 avec OIS, option macro. Caméra téléobjectif 20MP avec ouverture f/2.4 avec OIS, HONOR AI Motion Sensing Capture

Caméra frontale 16MP avec ouverture f/2.2

Mémoire : 16 Go de RAM + 256 Go/512 Go pour Magic V2 et 16 Go/1 To pour Magic V2 Ultimate Edition

Batterie : batterie au silicium-carbone 5000 mAh ; HONOR SuperCharge filaire 66 W

Connectivité : Dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz et 5GHz). Bluetooth 5.3 LE, GPS (double bande L1 + L5), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1), DP1.2

Audio : deux haut-parleurs stéréo symétriques, certifiés par IMAX Enhanced, réception vocale stéréo HDR 3-MIC 24 bits et algorithme DTS X Ultra

Sécurité : système de double sécurité HTEE + QTEE, chipset de sécurité dédié

Capteur d’empreintes digitales latéral, Capteur infrarouge

MagicOS 7.2 basé sur Android 13

Dimensions (H x L x P) : 156,7 mm x 145,4 mm (74,1 mm une fois plié) x 4,7 mm (9,9 mm une fois plié). Poids : 231g (cuir) / 237g (verre)

Couleurs : Noir, Noir Soie, Violet Soie et Or

