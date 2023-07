Test du Tecno POVA 5 : vivez l’expérience du jeu sans vous ruiner

J’étais vraiment content de revoir cette petite bête. Le Tecno POVA 5 Free Fire Special Edition est un excellent téléphone de jeu à petit budget avec des caractéristiques et des fonctionnalités impressionnantes. Si vous recherchez un téléphone de jeu abordable, l’édition spéciale Tecno POVA 5 Free Fire vaut vraiment la peine d’être envisagée.

Tecno, le célèbre fabricant chinois de smartphones, a récemment lancé son nouveau téléphone de jeu économique, l’Édition spéciale Tecno POVA 5 Free Fire. En tant qu’utilisateur dévoué d’iPhone, j’étais ravi d’essayer ce téléphone de jeu Android et de voir s’il pouvait rivaliser avec des marques plus chères comme Asus et Google. Dans cette revue, nous allons approfondir les caractéristiques, la conception, les performances, les appareils photo, la batterie et les fonctionnalités spécifiques à Free Fire du Tecno POVA 5. Êtes-vous prêt ? Allons plonger alors !

Tecno POVA 5 – Caractéristiques techniques

Or Ambre/Noir Mecha/Bleu Ouragan

Processeur Helio G99 6nm

Taux de rafraîchissement de 120 Hz/écran FHD+ de 6,78 pouces

Méga batterie 6000 mAh/Charge intelligente 45 W

Caméra IA 50MP

256 Go de ROM + 8 Go de RAM

HiOS basé sur Android™ 13

Hauteur : 168,61 mm

Largeur : 76,61 mm

Épaisseur : 9,00 mm

Taux de rafraîchissement de 120 Hz/écran FHD+ de 6,78 pouces

1080*2460

Charge intelligente 6000mAh/45W

256 Go de ROM + 8 Go de RAM

Caméra frontale 8MP avec flash

Caméra arrière double 50MP avec double flash

Capteur G

Détecteur d’empreintes digitales

Capteur de lumière ambiante et de distance

Boussole électronique

Gyroscope

NFC

La première chose qui a attiré mon attention a été le design du téléphone. Le Pova 5 a un design de coque élégant et futuriste inspiré des designs de mecha anime classiques. Il est disponible en trois options de couleur : Amber Gold, Mecha Black et Hurricane Blue. J’ai trouvé la couleur Amber Gold subtile et élégante, tandis que l’option Hurricane Blue (vue dans mes mains ci-dessous) est plus audacieuse et se démarque davantage. L’écran du téléphone est un énorme FHD + de 6,78 pouces (1080 x 2460) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rend chaque application claire et lumineuse. La caméra frontale est située dans une petite découpe perforée, qui ne gêne pas l’affichage.

Performance

Le Tecno POVA 5 est alimenté par un chipset MediaTek Helio G99, qui permet une expérience fluide et rapide tout en étant magnifique. J’ai essayé une gamme de jeux sur le Pova 5, allant de simples jeux de puzzle comme Candy Crush à des jeux plus gourmands en graphismes comme Honkai Star Rail. Le téléphone n’a eu aucun problème notable avec aucun des jeux, et j’ai été impressionné par la qualité de Love Live! School Idol Festival All Stars, un jeu qui plante souvent sur mon iPhone. Le seul inconvénient était que les capacités de jeu du Pova 5 sont limitées lorsqu’il s’agit de jeux plus exigeants comme Honkai Star Rail, mais compte tenu de son prix budgétaire, je n’ai rien à redire.

L’affichage permanent de HiOS 13 est une fonctionnalité fantastique qui vous permet d’explorer un nouveau domaine visuel. Le système de couleurs intelligent et la mise en page dynamique se combinent pour créer de nouveaux effets dynamiques qui nourrissent l’imagination. Le Always On Display présente des informations importantes dans une mise en page visuellement attrayante et personnalisable. Les informations incluent la météo, les événements du calendrier, etc.

La personnalisation est riche avec de nombreuses fonctionnalités, une boutique de thèmes et un mode sombre. Nous pouvons trouver une application d’amplification de la mémoire, Phone Master – une application de prise en charge générale, une boutique d’applications privée appelée Palm Store, un navigateur, Instant Apps – une très belle application de raccourci vers divers jeux et applications que vous pouvez utiliser sans installation, une communauté application pour Tecno, divers outils et diverses autres applications comme les stores de musique, les applications de partage de données, etc. Surtout dans les notifications, nous sommes constamment bombardés d’informations et de publicités… La bonne chose est que nous pouvons trouver les services Google et vous pouvez instantanément commencer à supprimer n’importe quelle application vous n’utilisez/n’avez pas besoin. En 20-30 minutes, le logiciel est plus léger et convivial.

Caméras Tecno POVA 5

Les caméras du Tecno POVA 5 sont étonnamment bonnes pour un téléphone économique. L’appareil photo principal AI dispose d’un capteur d’image 50MP qui peut reconnaître une gamme de sujets différents, et les photos sont claires et lumineuses. J’ai trouvé que les photos étaient souvent plus lumineuses que celles prises sur mon iPhone, ce qui peut être une bénédiction ou une malédiction selon le sujet. Le téléphone dispose également d’une suite de fonctionnalités intégrées, notamment des filtres de beauté et de ciel, avec lesquels il est amusant de jouer. Il a également optimisé le Super Night Mode 3.0 avec la détection de lumière de scène AI, l’algorithme d’optimisation de fusion multi-images et la technologie de pointe de restauration de retouche. Cela illumine votre image de manière appropriée pour la rendre à la fois claire et naturelle, même dans un environnement sombre.

Il y a aussi une caméra Selfie 50MP placée à l’avant, qui peut fournir plusieurs fonctionnalités intéressantes pour les jeunes principalement :

Ajustement beauté personnalisé

IA intelligente

Peau douce

Ajustement du teint de la peau

Sculpture 3D/Forme du nez

Forme des yeux

TECNO a beaucoup investi dans le département des caméras selfie, et je pense que le résultat est impressionnant. J’ai vraiment apprécié l’AR Shot, avec Animoji/stickers, le logiciel de reconnaissance faciale qui peut transformer notre visage en une instance, la technique de restauration de portrait que l’on peut trouver embarquée et bien sûr un effet bokeh vraiment dingue !

Tecno POVA 5 prêt pour le vlogging

Permettant aux utilisateurs de capturer leurs moments les plus cool, TECNO POVA 5 Series Free Fire Special Edition dispose d’un superbe appareil photo 50MP AI pour capturer des détails ultra-clairs. L’appareil permet également la vidéo à double vue pour la vie de vlogging avec deux perspectives, et Sky Shop pour éditer comme par magie le ciel en un seul clic. Pendant ce temps, une fonction Portrait Beauty permet aux utilisateurs d’amplifier leur éclat, tandis que le mode HDR garantit une qualité cristalline.

La qualité sonore hi-fi haute résolution 96KHz / 24bit certifiée de HiOS 13 crée une expérience de son surround complète et superposée. Les détails sont riches et les basses sont vibrantes, vous permettant de vous imaginer au studio d’enregistrement ou à un concert en direct. Le lecteur Visha de HiOS 13 peut faire bien plus qu’avant. Utilisez des gestes pour faire glisser et déposer des fichiers multimédias et vidéo sans délai.

Batterie Tecno POVA 5

L’une des principales caractéristiques du Tecno POVA 5 est sa longue durée de vie de la batterie. Le téléphone dispose d’une batterie de 6000 mAh qui peut durer toute la journée, même avec des jeux gourmands en ressources graphiques. Le téléphone a également un temps de recharge rapide et peut être complètement chargé en seulement une heure. J’ai été impressionné par la capacité du téléphone à agir comme une batterie portable en un clin d’œil, ce qui est une fonctionnalité pratique à avoir lorsque vous êtes en déplacement.

J’ai été agréablement impressionné par la vitesse de chargement. Le tout nouveau chargeur mural Type-C 45W est un ajout bienvenu à la configuration. Il fournit 1,5 heures pour une charge complète ! La technologie de revêtement STS garantit la sécurité en empêchant les courts-circuits internes dangereux causés par le contact direct entre la feuille d’aluminium et l’anode, vous offrant une totale tranquillité d’esprit.

Fonctionnalités spécifiques au feu gratuites

L’édition spéciale Tecno POVA 5 Free Fire est une collaboration avec le jeu populaire Free Fire de Garena. Le téléphone est basé sur le personnage Kelly et est fourni dans une boîte thématique spécialement conçue avec le personnage. Vous obtenez également un étui de téléphone transparent et une feuille d’stickers sur le thème de Kelly pour personnaliser votre appareil. Les fonds d’écran, les sonneries et les icônes d’application du téléphone ont tous pour thème Kelly et ses compagnons. C’est une coureuse passionnée avec une vitesse extrême et une endurance incroyable – cela s’aligne parfaitement avec le système d’alimentation ultime et les performances incomparables de l’édition spéciale POVA 5 Free Fire qui offrirait aux joueurs un accessoire portable ou un outil aléatoire dans le jeu.

En tant que personne qui n’a pas beaucoup joué à Free Fire, j’ai trouvé que les liens étaient suffisamment subtils pour ne pas nuire à la conception globale du téléphone.

J’ai également expérimenté un son immersif et corsé avec deux haut-parleurs, certifiés par DTS et Sony Hi-Res. J’ai vraiment apprécié la qualité audio pure qui restitue l’essence du son.

Prix ​​et disponibilité

Les détails sur la disponibilité et le prix de l’édition spéciale Tecno POVA 5 Free Fire n’étaient pas répertoriés sur le site officiel de la société au moment de la rédaction. Selon certaines informations, le téléphone sera bientôt disponible en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Tecno Pova 4 a été lancé en Inde en décembre de l’année dernière avec un prix de Rs. 11 999 pour la seule déclinaison de stockage intégré de 8 Go de RAM + 128 Go.

Conclusion

Dans l’ensemble, le Tecno POVA 5 Free Fire Special Edition est un excellent téléphone de jeu à petit budget avec des caractéristiques et des fonctionnalités impressionnantes. La batterie longue durée du téléphone et son temps de recharge rapide en font un excellent compagnon de jeu, et les liens Free Fire sont un bonus amusant pour les fans du jeu. Si vous recherchez un téléphone de jeu à petit budget, l’édition spéciale Tecno POVA 5 Free Fire vaut vraiment la peine d’être envisagée.

