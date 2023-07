Pourquoi il est presque inutile de mettre à niveau un PC de jeu maintenant

Plus tôt dans la semaine, nous avons discuté des raisons pour lesquelles la construction d’un nouveau PC de jeu n’est pas une mauvaise idée, car la plupart des composants de PC sont à des prix très compétitifs. Le défi, bien sûr, est de trouver des cartes graphiques, mais des options sont disponibles, et pour ceux qui partent de zéro, ces options peuvent certainement vous permettre de commencer à jouer. Mais qu’en est-il si vous souhaitez mettre à niveau un PC de jeu existant ? Quelles sont les options possibles et sont-elles judicieuses ?

Le gros problème de la génération actuelle de GPU AMD et NVIDIA est qu’ils ne font pas avancer l’aiguille, du moins pas de manière significative. Nous voulons dire par là que la série Radeon 7000 offre une amélioration minimale en termes de coût par image par communiqué à la série RX 6000. De même, la série GeForce 40 n’offre que peu de progrès par communiqué à la série 30.

Par conséquent, si vous possédez déjà une carte graphique GeForce 30 ou Radeon 6000 vieille de plus de deux ans, cette dernière génération ne présente que peu d’intérêt au même niveau de prix. Par exemple, si vous avez réussi à acheter une RTX 3060 Ti pour 400 $, une mise à niveau en 2023 avec le même budget vous permettrait d’acquérir la RTX 4060 Ti, mais vous n’obtiendriez qu’une amélioration de moins de 10 % en moyenne. En réalité, l’amélioration n’est que de 5 % à 1440p pour le même prix de 400 $.

Comparez cela à l’augmentation de 42% que nous avons constatée en passant de la RTX 2060 Super à la RTX 3060 Ti, et vous comprendrez à quel point cette dernière génération de GPU est décevante pour les consommateurs. De manière réaliste, pour que NVIDIA justifie d’appeler la RTX 4060 Ti une « RTX 4060 Ti » et non une RTX 4050 Ti, il faudrait qu’elle offre un gain de performance d’au moins 30% en moyenne par communiqué à la RTX 3060 Ti, ce qui n’est manifestement pas le cas.

Pour que les possesseurs actuels de GPU de la génération précédente puissent améliorer leur système de jeu potentiellement vieux de plus de 2 ans, ils devront investir plus qu’ils ne l’ont fait à l’origine. Par conséquent, les possesseurs de RTX 3060 Ti ne dépenseraient pas 400 $ de plus, mais plutôt 600 $ pour une RTX 4070, qui offre un gain de performance de près de 40 %. Cette approche fait partie de la stratégie de NVIDIA visant à vendre plus cher à ses clients.

Le fait est que si vous vouliez ~40% de performances en plus tout en dépensant 50% de plus, vous auriez pu le faire avec la génération précédente tout aussi bien, ce qui vous aurait permis de profiter de cet investissement pendant plus de 2 ans, ce qui n’est pas négligeable.

Il est vrai que les GPU de la génération précédente ont été notoirement difficiles à acheter pendant près de deux ans après leur sortie, conséquence directe du boom des crypto-monnaies. AMD et NVIDIA tirent parti de cette situation, en partie en raison d’une offre excédentaire de versions de la génération précédente et en partie pour continuer à engranger des marges bénéficiaires élevées. Cette dernière est une forte motivation pour les entreprises axées sur le profit.

Il est intéressant de noter que les marges bénéficiaires sont en hausse et qu’AMD et NVIDIA gagnent plus par unité. Alors que l’inflation et les coûts de fabrication ont augmenté, les deux sociétés ont compensé cela en vous faisant payer plus cher tout en vous offrant moins, un fait qui mérite réflexion.

Pour en revenir à la discussion sur les mises à jour, certains pourraient dire que personne ne met à jour sa console à chaque génération, et ce n’est tout simplement pas vrai. Mais nous admettons que ce n’est pas le cas de tout le monde et que de nombreux joueurs attendent au moins deux générations avant de passer à la vitesse supérieure. Toutefois, cet argument ne change pas grand-chose au scénario. Que vous mettiez à niveau une RTX 2060 Super ou une RTX 3060 Ti, vous êtes toujours confronté aux mêmes options de mise à niveau lamentables. Oui, la RTX 4060 Ti est 50 % plus rapide que la 2060 Super, mais après 4 ans, il s’agit d’une amélioration plutôt faible, d’autant plus qu’elle ne dispose que de 8 Go de VRAM.

De plus, si les propriétaires de RTX 2060 Super ont envisagé de mettre à niveau leur RTX 3060 Ti vers la fin de l’année 2020 pour une augmentation de 40 % des performances et ont décidé « Non, nous allons attendre quelques années de plus », ils sont maintenant coincés avec le 4060 Ti, qui n’est que 5 % plus rapide et qui n’augmente même pas la capacité VRAM.

Etant donné qu’il n’y a pas de raison impérieuse de passer à la 4060 Ti, vous devriez continuer à attendre ou tomber dans le piège de NVIDIA en vous faisant vendre une RTX 4070 pour une réelle amélioration des performances et une augmentation de la VRAM.

Si vous regardez encore plus loin, en restant dans notre exemple de prix de 400 $, vous utilisez actuellement une GTX 1070, un produit qui a maintenant 7 ans. Il convient également de noter que la série GeForce 20 était quelque peu décevante en termes de valeur. C’est la génération où NVIDIA a tenté de vendre aux joueurs la (mauvaise) version initiale du DLSS et le support pratiquement inexistant des jeux pour le ray tracing. Cependant, la RTX 2060 Super était encore 30% plus rapide que la GTX 1070 en termes de performances de tramage. Aussi décevante que soit la série GeForce 20, elle était en réalité meilleure que la série 40 que nous avons aujourd’hui.

Si vous n’avez pas choisi la série 20, nous devons supposer que l’augmentation de 90% de la RTX 3060 Ti par communiqué à la GTX 1070 au même prix a suffi à vous séduire. Et si ce n’est pas le cas, nous ne pensons pas que la 4060 Ti puisse faire l’affaire, étant donné qu’elle dispose toujours de la même mémoire tampon VRAM de 8 Go.

En substance, si vous aviez l’intention de mettre à niveau un GPU datant d’une ou deux générations pour un prix à peu près équivalent, vous auriez mieux fait de le faire il y a un ou deux ans, ou plutôt de continuer à attendre un an ou deux de plus. Dans presque tous les cas de figure, une mise à niveau immédiate, au même niveau de prix que celui que vous visiez précédemment, est pratiquement inutile et si vous souhaitez vraiment bénéficier d’une mise à niveau, elle sera beaucoup plus onéreuse.

C’est là le problème auquel sont confrontés ceux d’entre vous qui souhaitent mettre à niveau leur PC, et c’est pourquoi il y a une différence entre la construction d’un nouveau PC de jeu en 2023 et la mise à niveau. Ceux qui construisent un nouveau PC de jeu avec un budget limité peuvent acheter une Radeon RX 6600 pour seulement 180 $, ce qui représente une amélioration significative des performances par communiqué à rien.

La Radeon 6700 XT est également une option viable et c’est généralement ce que nous recommandons aux nouveaux constructeurs de systèmes. Vous pouvez également opter pour la RTX 4060, mais c’est un peu exagéré.

Cependant, si vous possédez déjà un PC de jeu, vous espérez probablement une augmentation des performances de 40 à 50 % pour le même montant que vous avez dépensé au départ. Le seul GPU à vous offrir cela est la GeForce RTX 4090, qui est en moyenne 60% plus rapide que les 3090 et 3090 Ti tout en coûtant seulement 7% de plus que la 3090 et 20% de moins que la 3090 Ti.

Cependant, ces cartes phares RTX 3090 de la génération précédente ont été universellement jugées trop chères par les testeurs, car elles offraient environ 10 % de performances en plus que la RTX 3080 pour un prix plus de deux fois supérieur. C’est ici que la nouvelle structure de prix devient évidente. La RTX 4090 est peut-être deux fois plus rapide que la RTX 3080, mais elle coûte également deux fois plus cher, et ce communiqué prix/performances s’applique à toute la gamme GeForce 40.

Par exemple, la RTX 4080 coûte 50% de plus que la RTX 3080 pour 50% de performances en plus. Alors que la RTX 4070 coûte 20% de plus que la RTX 3070 pour 25% de performances en plus, la 4060 Ti, comme nous l’avons déjà évoqué, coûte les mêmes 400$ que la 3060 Ti, mais vous ne gagnez que 5% de performances en plus.

Une autre façon d’illustrer à quel point cette génération est décevante consiste à analyser le coût par cadre, en ne tenant compte que du prix de vente conseillé, ce qui, pour cette génération, est en réalité le meilleur scénario possible compte tenu de l’offre abondante de modèles de la génération précédente.

Mais l’essentiel est que, si nous examinons les données de notre premier jour d’évaluation de la RTX 3080, nous constatons qu’elle surpasse même les offres de milieu de gamme les plus avantageuses de la génération précédente. Avec la RTX 3080, vous obtenez un meilleur communiqué coût/image que les Radeon 5700 et RTX 2060 Super.

La RTX 4080, en revanche, présente une image très différente. Elle est moins intéressante en termes de coût par image par communiqué à la génération précédente, comme la RTX 3070 Ti, ce qui la rend bien moins intéressante que la RTX 3080. Alors que la RTX 3080 offrait une réduction de 42% du coût par image par communiqué à la RTX 2080, la RTX 4080 est en réalité 13% plus chère par image par communiqué à la 3080.

Où est donc l’intérêt d’une mise à niveau ? À moins que vous ne soyez prêt à dépenser plus d’argent qu’à l’origine, il n’y en a pas, puisqu’il n’y a pas de performance supplémentaire à gagner.

Où est donc l’intérêt d’une mise à niveau ? À moins que vous ne soyez prêt à dépenser plus d’argent qu’à l’origine, il n’y en a pas, puisqu’il n’y a pas de performances supplémentaires à gagner. De plus, si vous avez tenu aussi longtemps, vous pouvez continuer à le faire en espérant que les séries Radeon 8000 et GeForce 50 seront à la hauteur.

Sur ce point, des fuites d’informations provenant de NVIDIA ont circulé récemment, suggérant que la société ne sortira pas la série GeForce 50 avant 2025, ce que nous trouvons quelque peu surprenant. Généralement, les nouvelles architectures sont lancées tous les deux ans, ce qui suggère que la série RTX 5000 devrait arriver à la fin de l’année 2024. Cependant, le début de l’année 2025 pourrait indiquer un retard de 3 à 4 mois.

Il est difficile de dire à quel point cette roadmap est exacte, et nous avons du mal à croire que NVIDIA prendrait le risque de laisser AMD sortir ses GPU Radeon de nouvelle génération en premier. Quoi qu’il en soit, faire allusion à une sortie en 2025 maintenant plutôt qu’en 2024 semble être une bonne stratégie. Les médias spécialisés pourraient annoncer à leurs lecteurs que ce retard est important et leur faire croire que les GPU de nouvelle génération sont beaucoup plus éloignés que prévu. Cela pourrait inciter les consommateurs à acheter un GPU de la série 40 dès maintenant plutôt que d’attendre ce qui semble être plus d’un an et demi.

D’un point de vue réaliste, nous ne devrions être qu’à un an des GPU de nouvelle génération, et nous vous conseillons donc de vous accrocher, surtout si c’est ce que vous avez fait jusqu’à présent. Nous ne pensons vraiment pas qu’AMD ou NVIDIA puissent se permettre de répéter les performances de cette génération, en particulier sur le front des jeux, et cela sera particulièrement vrai si la demande en matière d’IA diminue au cours de l’année prochaine.

En passant, nous nous sommes principalement concentrés sur le hardware NVIDIA dans cet article. Ce n’est pas parce que nous favorisons les GPU GeForce ou, à l’inverse, parce que nous essayons de donner du fil à retordre à NVIDIA, mais plutôt parce que NVIDIA a sorti plus de GPU de la génération actuelle et que ses produits sont généralement plus populaires. Cependant, soyons clairs : AMD est tout aussi peu performant que NVIDIA dans cette dernière génération. Il n’y a pas de favori ici ; nous sommes tout aussi déçus par les deux entreprises.

Au-delà des GPU, si vous avez besoin d’une mise à niveau de votre processeur ou de votre plate-forme, c’est le moment ou jamais de franchir le pas. C’est également le moment idéal pour améliorer la mémoire ou la capacité de stockage de votre PC, car les prix de la DRAM et de la mémoire flash NAND ont chuté au cours de l’année écoulée.

Malheureusement, à moins que votre système ne soit fortement limité par le CPU, la mise à niveau de ces composants n’améliorera pas nécessairement vos performances de jeu, c’est pourquoi les joueurs sont généralement plus enthousiastes à l’idée de mettre à niveau leur GPU.

Pour l’instant, la meilleure solution est peut-être l’inaction. Cela pourrait indiquer à AMD et NVIDIA que des améliorations sont nécessaires pour la prochaine génération de hardware de jeu. Bien sûr, si vous devez mettre à jour votre console, il existe des options, mais malheureusement, vous devrez probablement dépenser plus que vous ne le souhaiteriez. Espérons que des améliorations seront apportées dans un avenir proche. Nous nous en tiendrons là.

