Microsoft Office aura une nouvelle police pour la première fois en 15 ans

Microsoft a récemment annoncé un changement majeur dans sa suite bureautique populaire – pour la première fois en 15 ans, la police par défaut sera modifiée. La police par défaut actuelle, Calibri, sera remplacée par Aptos, une nouvelle police conçue par Steve Matteson.

Dans un article sur Medium, Si Daniels, responsable principal de la conception des programmes Microsoft Office, a expliqué que Calibri était la police par défaut préférée depuis 15 ans, mais qu’il était temps de changer. Aptos sera la nouvelle police par défaut dans Word, Outlook, PowerPoint et Excel pour des centaines de millions d’utilisateurs.

Aptos est une police sans empattement, ce qui indique qu’elle n’a pas les petites lignes ou fioritures qui apparaissent à la fin des lettres, appelées empattements. Cela rend les lettres plus simples et plus faciles à lire. Les formes des lettres sont également simples et uniformes, ce qui améliore encore la lisibilité. Selon Microsoft, Aptos est une « police humaniste sans empattement » qui est plus « moderne, mais accessible » et « professionnelle, mais pas trop formelle ».

Steve Matteson, le concepteur d’Aptos, est également responsable de la création des polices TrueType et Segoe. L’annonce de la nouvelle police a suscité l’enthousiasme de la communauté des designers. Beaucoup louant son look moderne et épuré.

Le passage à Aptos comme police par défaut aura lieu dans une prochaine mise à jour d’Office. La date de sortie exacte n’a pas été annoncée, mais elle devrait l’être dans les mois à venir. Le changement est majeur pour Microsoft, car la police par défaut est un élément clé de l’expérience Office. Il sera intéressant de voir comment les utilisateurs réagissent à la nouvelle police. Et s’il devient aussi aimé que Calibri l’était.

Dans l’ensemble, le passage à Aptos est une mise à jour importante pour la suite Office de Microsoft. Avec son design moderne et accessible, la nouvelle police plaira à coup sûr à de nombreux utilisateurs. Cependant, il reste à voir s’il deviendra aussi emblématique que son prédécesseur, Calibri. Quoi qu’il en soit, le changement démontre l’engagement de Microsoft à améliorer et à mettre à jour constamment ses produits pour offrir la meilleure expérience possible à ses utilisateurs.

