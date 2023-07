Vivo X100 Pro + à venir avec une caméra périscope 200MP zoom 10x

Vivo se prépare à lancer ses derniers téléphones phares, la série Vivo X100, plus tard cette année. Selon plusieurs retours, les modèles X100 et X100 Pro seront alimentés par le chipset Dimensity 9300. Alors que le X100 Pro + sera fourni avec le prochain chipset Snapdragon 8 Gen 3. Mais la caractéristique la plus excitante est le téléobjectif périscope de 200 MP du X100 Pro+.

Vivo X100 Pro+ : la caméra périscope de 200 MP vole la vedette

Les pronostiqueurs chinois ont divulgué de nouveaux détails sur cet appareil photo. Digital Chat Station affirme que la caméra périscope de 200 MP a subi une personnalisation poussée. Il en résulte des performances optiques supérieures par rapport aux capteurs Sony tels que les modèles IMX890 et IMX866. La capacité de téléobjectif de l’appareil photo s’est également améliorée. Et avec l’aide d’un nouvel algorithme, le module léger peut effectivement offrir un zoom optique jusqu’à 10x.

Un autre pronostiqueur a affirmé que Vivo et Samsung avaient collaboré pour créer un capteur périscope personnalisé de 200 MP nommé Samsung HPV. Ce capteur est basé sur le Samsung HP3 et présente une taille de 1/1,4 pouce avec des capacités natives de zoom optique 3X ou 5X. Le pronostiqueur affirme également qu’avec l’aide d’un algorithme d’intelligence artificielle, le capteur peut atteindre un impressionnant zoom optique 10X tout en conservant une excellente qualité d’image.

Les X100 et X100 Pro seront lancés d’ici la fin de l’année. Alors que le X100 Pro + et la prochaine génération X Fold 3 pourraient faire leurs débuts au premier trimestre 2024. La nouvelle série X100 de Vivo est très attendue et les fans sont impatients d’en savoir plus sur ses caractéristiques et ses fonctionnalités.

Le prétendu appareil photo téléobjectif périscope de 200 MP du X100 Pro + a généré beaucoup de buzz dans l’industrie des smartphones. Si les rumeurs sont vraies, ce sera un bon ajout pour la photographie sur smartphone. Offrant des capacités de zoom sans précédent et une qualité d’image supérieure. Vivo a toujours été à la pointe de l’innovation en matière de smartphones, et la série X100 ne fera pas exception.

