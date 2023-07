Mise sous tension avec Samsung : une charge de 65 W dans le Galaxy S24 Ultra est une possibilité

Samsung joue un jeu conservateur lorsqu’il s’agit d’équiper ses smartphones d’un support de charge rapide. Alors que certains fabricants de smartphones dépassent les limites avec une charge de 200 W et en avant, les produits phares de la firme coréenne ont une charge de 25 W ou une charge de 45 W dans le meilleur des cas. Cette charge rapide de 45W a été dévoilée en 2019 avec le Samsung Galaxy Note 10+. Depuis lors, il s’agit de la norme de charge la plus rapide pour les téléphones Samsung et ne vient généralement qu’avec les meilleurs produits phares comme le Galaxy S23 Ultra. Il semble qu’après de nombreuses années, nous allons enfin de l’avant avec une charge de 65 W grâce à la technologie de batterie empilée. Si tout se passe bien, le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait adopter cette technologie.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra utilise une batterie empilée avec prise en charge de la charge de 65 W

Samsung emprunte la technologie de batterie empilée qui est souvent présente dans les véhicules électriques. Selon @RGCloudS, la batterie empilée viendra dans le Samsung Galaxy S24 Ultra, et éventuellement le Samsung Galaxy S24+. Tout dépend de la chaîne d’approvisionnement. Actuellement, Samsung effectue des tests avec des batteries fabriquées dans une usine chinoise alors que l’usine de Cheonan attend l’arrivée de l’équipement de fabrication.

C’est un développement intéressant pour Samsung et pour la scène des smartphones. Alors que la plupart des marques augmentent le taux de charge de la technologie de batterie actuelle, Samsung souhaite explorer des alternatives. La technologie de batterie empilée offre l’avantage d’une charge plus rapide. Avec cette technologie, le Samsung Galaxy S24 Ultra ira jusqu’à 65 W de charge, soit 20 W plus rapide que le Galaxy S23 Ultra (45 W). Le téléphone apportera également une batterie de 5 000 mAh, ce qui indique que Samsung ne sacrifiera pas la capacité pour l’augmentation de la vitesse.

Bien que la charge de 65 W pour l’année prochaine semble prometteuse, il y a encore une chance que cela ne se produise pas. Si la capacité de production ne correspond pas à la demande de toute la série Samsung Galaxy S24, Samsung peut opter pour une charge de 25 W sur le petit Galaxy S24. Les produits phares de l’année prochaine seront également un bon test pour la technologie de la batterie empilée, qui finira par arriver sur la gamme de smartphones pliables de Samsung. Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre et voir si les contraintes de la chaîne d’approvisionnement seront levées ou si elles maintiendront cette avancée pendant au moins un an de plus.

En savoir plus sur la technologie de batterie empilée

Si vous êtes intéressé par plus de détails sur la technologie de la batterie empilée. Cette technologie fait référence à une nouvelle approche de conception et d’agencement de plusieurs cellules de batterie de manière compacte et efficace. Contrairement aux batteries traditionnelles où les cellules sont côte à côte, la technologie empilée empile verticalement les cellules individuelles les unes sur les autres. Par conséquent, l’espace est utilisé de manière plus efficace. Cette conception innovante permet d’augmenter la densité et la capacité d’énergie dans un encombrement réduit. Il convient à diverses applications telles que les véhicules électriques, l’électronique portable et les systèmes de stockage d’énergie renouvelable. La technologie offre une puissance de sortie améliorée, des temps de fonctionnement plus longs et des performances globales améliorées.

