Apple Tap To Pay est maintenant disponible au Royaume-Unis

Apple poursuit sa percée dans le segment des services de paiement avec le Tap To Pay d’Apple. La fonctionnalité est arrivée aux États-Unis l’année dernière et fait maintenant son chemin vers le Royaume-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, Apple Tap To Pay permet à l’iPhone d’agir comme un terminal de point de vente mobile pour les commerçants. Il ne nécessite qu’une application mobile compatible pour être configuré. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les commerçants pourront accepter les paiements par portefeuille numérique, carte de crédit et carte de débit sur leur iPhone sans avoir besoin de hardware supplémentaire.

Apple Tap-To Pay poursuit son expansion

Les marchands au Royaume-Unis auront besoin d’un iPhone XS ou plus récent pour utiliser Tap to Pay. Ils devront également télécharger et configurer une application de paiement prise en charge depuis l’App Store. Dans un premier temps, la plateforme fonctionnera avec les plateformes de paiement Revolut et Tyl by Natwest. Il arrivera dans les stores Apple Store du Royaume-Unis dans les semaines à venir. Le prise en charge d’Adyen, Dojo, myPOS, Stripe, SumUp, Viva Wallet, Worldline et Zettle par PayPal sera ajoutée ultérieurement. Vous pouvez voir la déclaration officielle d’Apple ci-dessous :

« Nous avons vu Tap to Pay sur iPhone transformer l’expérience de paiement pour tant de types d’entreprises différents. Nous sommes ravis de soutenir désormais les marchands à travers le Royaume-Unis en offrant un moyen simple, sécurisé et privé d’accepter les paiements sans contact. Nous utiliserons la puissance, la sécurité et la commodité de l’iPhone, sans hardware supplémentaire nécessaire.

Les petites et moyennes entreprises jouent depuis longtemps un rôle vital dans l’économie britannique. Aux côtés des plateformes de paiement, des développeurs d’applications et des réseaux de paiement, nous permettons aux entreprises britanniques d’accepter plus facilement que jamais les paiements sans contact et de continuer à développer leur activité. – Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay et d’Apple Wallet ».

Une fois que le commerçant a mis en place Tap To Pay, il pourra accepter les paiements NFC des clients via un robinet. À noter qu’il ne devrait pas y avoir de soucis liés à la sécurité. Apple fournira le même niveau de sécurité que celui trouvé dans Apple Pay – La technologie Secure Element Encryption est également utilisée ici. De plus, les données de transaction spécifiques sur ce qui est acheté ne sont pas partagées avec Apple. Ainsi, vous êtes en sécurité et votre vie privée est également garantie.

Ce n’est qu’une étape supplémentaire pour Apple afin de consolider sa nouvelle fonctionnalité. Nous pourrions voir plus de régions obtenir la même fonctionnalité dans un proche avenir.

