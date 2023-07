Le télescope Webb de la NASA fête son premier anniversaire en observant de près une pouponnière d’étoiles.

En bref : Cela fait un an que la NASA a dévoilé les premières images en couleur du télescope spatial James Webb. Pour célébrer cet anniversaire, rien de tel qu’une nouvelle photo époustouflante de l’observatoire spatial.

L’image anniversaire représente un bloc d’espace dans le complexe nuageux Rho Ophiuchi, la région de formation d’étoiles la plus proche de nous. Malgré sa distance de 390 années-lumière, Webb a réussi à capturer la scène avec des détails stupéfiants.

La vue céleste comprend environ 50 jeunes étoiles, chacune d’une masse similaire à celle de notre Soleil ou plus petite. Selon la NASA, les zones les plus sombres de la photo sont les plus denses et abritent des protoétoiles encore en formation, enveloppées d’une épaisse couche de poussière. Les jets bipolaires d’hydrogène moléculaire, surlignés en rouge, se produisent lorsqu’une étoile pénètre pour la première fois dans sa poche natale, un peu comme un nouveau-né qui tend les bras pour la première fois.

Dans la partie inférieure de l’image, l’étoile S1 a creusé une grotte de poussière rougeoyante entourée d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, des molécules à base de carbone qui comptent parmi les composés les plus répandus dans l’espace. S1 est l’étoile la plus lourde de la photo, et la seule plus grande que le Soleil. D’autres étoiles présentent des ombres indiquant des disques protoplanétaires, c’est-à-dire des systèmes planétaires en devenir.

Le meilleur de la première année de Webb

Klaus Pontoppidan, scientifique du projet Webb depuis le lancement du télescope jusqu’à sa première année d’exploitation, a déclaré que notre Soleil avait déjà connu une telle phase il y a longtemps. « Aujourd’hui, nous disposons de la technologie nécessaire pour observer le début de l’histoire d’une autre étoile », a ajouté M. Pontoppidan.

Jane Rigby, responsable scientifique du projet Webb, a déclaré qu’après une année de travaux scientifiques, les scientifiques savent désormais exactement quelle est la puissance du télescope. « La mission scientifique de Webb ne fait que commencer – il y a encore beaucoup à venir.

