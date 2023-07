Montre mécanique haut de gamme CIGA Design Blue Planet Gilding Version en vente

L’industrie horlogère est depuis toujours basée sur la réputation et les noms célèbres sont tenus en haute estime et en récoltent les fruits. Mais parfois, un nouveau concurrent surgit comme une petite surprise. Et la marque chinoise CIGA Design a réussi à se hisser aux échelons les plus élevés de l’industrie avec une force imparable. Après tout, ils sont la première marque horlogère chinoise à remporter le prix « Oscar » de l’industrie, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Et les récompenses s’enchaînent…

Cadran de luxe plaqué or 24 carats

En 2021, ce prix prestigieux a été décerné à leur montre mécanique automatique Blue Planet et le modèle est certainement un spectacle à voir. Et avec la Blue Planet Gilding Version, ils ont même intensifié le jeu dans l’évolution de la série et ont fait irruption dans le segment haut de gamme absolu. En combinant les métaux précieux et la céramique, il apporte certainement une belle touche subtile au design artistique. Les cartes marines anciennes inspirent son cadran plaqué or 24 carats et montrent la Terre sculptée dans les moindres détails. Il montre même l’altitude réelle du terrain et le bon rapport continent-océan.

Boîtier en céramique high-tech

Le boîtier en céramique high-tech au design monobloc va de pair avec le cadran plaqué or 24 carats. Le nouveau matériau céramique de haute technologie est fritté de manière aérobie à 1800 ° C pour fournir une texture fluide d’une seule version au boîtier et au bracelet de la montre. Créant une lumière délicate et une ténacité tout au long de la montre. La courbure du boîtier a été affinée des centaines de fois pour obtenir cette courbe parfaite. Et le design rond et plein crée une suspension tridimensionnelle au poignet. Et le mouvement de traçage non synchrone inspiré du cadran solaire simule la rotation de la terre.

Une telle montre haut de gamme ne sera bien sûr pas dans la catégorie vraiment abordable. Parce que vous devez toujours payer pour la qualité. Mais avec la promotion Amazon actuelle, même la version haut de gamme CIGA Design Blue Planet Gilding peut obtenir une réduction de prix massive. L’offre Prime Day l’a avec 30% de réduction. Et vous pouvez saisir cette merveille pour seulement 1 239,30 $. Raide, mais pour une montre absolument magnifique à porter.

