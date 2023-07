Points forts de la visite du laboratoire AMD "empilable à l’infini" Plate-forme de test AM5

En bref : Les entreprises technologiques procèdent à des tests approfondis pour s’assurer que les nouveaux produits fonctionnent correctement avant leur lancement sur le marché. Les environnements de test peuvent parfois conduire à des situations particulières, notamment pour des acteurs clés de l’industrie des PC comme AMD.

La chaîne YouTube Gamers Nexus a récemment visité le laboratoire d’AMD à Austin, au Texas. Cette visite a permis de découvrir certains des outils « secrets » utilisés par la société, ainsi que des produits inédits en phase de prototypage. Un détail intriguant de la visite concerne les méthodes de test d’AMD pour les nouveaux chipsets et les conceptions matérielles, qui finissent par faire partie des plates-formes grand public basées sur le socket AM5.

À un moment donné de la vidéo, qui dure près d’une heure, les ingénieurs d’AMD ont présenté une carte mère distincte construite sur la plate-forme AM5. Toutefois, contrairement aux cartes disponibles dans le commerce, ce dispositif particulier ne disposait pas d’un chipset intégré. Au lieu de cela, il comprenait des emplacements PCIe supplémentaires conçus pour accueillir des chipsets modulaires.

Les cartes enfichables offrent leurs propres jeux de puces et une variété d’options d’E/S, y compris différents types de connexion USB, des ports SATA, des emplacements M.2, une connectivité réseau Ethernet, et bien plus encore. L’aspect vraiment intriguant est que chaque carte de test de chipset personnalisée est conçue pour être empilée sur une autre, offrant aux ingénieurs une flexibilité encore plus grande en termes d’options d’E/S et de combinaisons.

Selon les ingénieurs d’AMD, cette plate-forme de test unique et empilable a le potentiel de connecter un nombre « infini » de prototypes de cartes de jeux de puces, tant que les cartes restent dans les limites de l’interface PCIe Gen4 de la carte mère AM5. Les cartes chipset sont capables de simuler diverses combinaisons d’E/S et de fonctions de chipset trouvées sur les cartes mères B650, B650E, X670 ou X670E.

Une plate-forme de test empilable à l’infini offre à AMD la flexibilité nécessaire pour tester rapidement les nouvelles fonctionnalités des chipsets et s’assurer que tout fonctionne correctement. Il n’est donc plus nécessaire de remplacer les cartes de test de référence, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance globaux.

Outre l’aspect intriguant des tests, la visite de Gamers Nexus dans les locaux d’AMD à Austin a permis de découvrir divers laboratoires répartis sur le campus tentaculaire de l’entreprise. La vidéo laisse également entrevoir des prototypes inédits, notamment des modèles de processeurs sans nom et des refroidisseurs à chambre à vapeur. Elle explore même un mystérieux laboratoire à « porte rouge ».

