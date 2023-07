Le fossé des générations : comment Apple Music et Apple TV+ attirent différents groupes d’âge

Apple Music et Apple TV+ deviennent importants pour Apple et ses utilisateurs. Selon une analyse récente du CIRP, les habitudes d’utilisation de ces deux plateformes diffèrent selon les tranches d’âge. Les jeunes utilisent davantage Apple Music, tandis que les utilisateurs plus âgés préfèrent Apple TV+.

Apple a généré un chiffre d’affaires stupéfiant de 20,91 milliards de dollars de son segment Services au deuxième trimestre 2023. Il s’agit d’une autre étape importante pour l’entreprise. Apple ne répartit pas ses revenus par service. Mais selon le CIRP, Apple Music et Apple TV+ font partie des deux services préférés.

Le CIRP a mené une enquête pour déterminer les taux d’adoption d’Apple Music et d’Apple TV+ dans six groupes d’âge. Les deux services sont plus chers que les autres services Apple.

Selon l’analyse du CIRP, plus de 40 % des consommateurs Apple de tous les groupes d’âge utilisent Apple Music. Cependant, moins d’un tiers des clients utilisent Apple TV+.

Ainsi, les jeunes clients Apple sont plus susceptibles d’utiliser Apple Music que leurs homologues plus âgés.

Il y a une raison de concert pour laquelle les utilisateurs plus âgés préfèrent Apple TV +

Bien que le groupe d’âge des 55 à 64 ans utilise les deux services de manière presque égale, il existe une différence notable dans le groupe d’âge des 65 ans et plus, où l’adoption d’Apple TV+ est le double de celle des auditeurs d’Apple Music.

Selon le CIRP, l’adoption accrue d’Apple Music par le groupe d’âge des 18 à 44 ans peut être attribuée à leur maîtrise du numérique et à la demande d’une solution musicale transparente. De plus, par rapport aux consommateurs plus âgés, ce groupe démographique est plus susceptible d’apprécier le service car il a grandi en écoutant de la musique numérique.

Comme le dit le rapport CIRP, l’utilisation d’Apple TV+ est plus répandue dans tous les groupes d’âge. Cela peut être dû au fait que les utilisateurs s’abonnent généralement à plusieurs fournisseurs de streaming vidéo, contrairement au streaming musical.

Comprendre les préférences et les modèles d’utilisation des différents groupes d’âge est essentiel pour la socket de décision stratégique et le développement de services, car les services d’Apple continuent d’être un facteur clé du succès de l’entreprise.

