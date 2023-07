Apple annonce qu’un correctif va être mis en place après que la mise à jour de sécurité a accidentellement cassé le web

Apple a publié lundi une mise à jour de sécurité critique pour l’iPhone, l’iPad et le Mac, qui corrige une faille connue. Malheureusement, ce correctif a eu pour effet secondaire de perturber le chargement de certains sites web.

C’est mieux qu’une faille de sécurité, mais ce n’est pas l’idéal pour une version de livraison du système d’exploitation.

La nature des mises à jour Rapid Security Response ajoute au problème. Ces mises à jour sont conçues pour s’installer automatiquement sans affecter le micrologiciel de l’appareil. Il ne semble pas y avoir de fonction de retour en arrière automatique.

Apple a depuis reconnu le problème et promet qu’un nouveau correctif est en cours d’élaboration.

Dans un document d’assistance, Apple fournit des instructions pour annuler la mise à jour Rapid Security Response sur l’iPhone et l’iPad :

Il existe également une version pour macOS Ventura :

Apple a connaissance d’un problème dans lequel cette réponse de sécurité rapide pourrait empêcher certains sites web de s’afficher correctement. Rapid Security Response macOS 13.4.1 (b) sera bientôt disponible pour résoudre ce problème.

Vous pouvez choisir de supprimer Rapid Security Response (a) : Choisissez le menu Apple  > ; About this Mac > ; et cliquez sur More Info. Sous macOS, cliquez sur le bouton Info (i) à côté du numéro de version. Cliquez sur Supprimer et redémarrer, puis sur pour confirmer.