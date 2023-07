Interface utilisateur des mises à jour de WhatsApp : ce que vous devez savoir

WhatsApp travaille actuellement sur une autre mise à jour qui améliorera l’expérience utilisateur de l’application de messagerie instantanée. WABetaInfo rapporte que Meta améliore actuellement l’interface utilisateur de WhatsApp avec quelques ajustements.

Les utilisateurs d’iOS peuvent désormais mettre à jour leur application et découvrir cette nouvelle mise à jour de première main. Les utilisateurs de la plate-forme iOS devront peut-être mettre à jour l’application en visitant l’App Store pour obtenir la dernière version.

La nouvelle mise à jour se concentre sur l’ajout d’effets modernes à l’onglet et à la barre de navigation. Meta a maintenant donné à l’onglet et à la barre de navigation un effet translucide. Bien qu’il s’agisse d’un changement mineur, il offre aux utilisateurs une sensation unique lors de l’utilisation de l’application.

Ce changement peut apporter une nouvelle expérience utilisateur à WhatsApp. Cependant, ce n’est pas entièrement nouveau. L’effet translucide était disponible dans iOS 7, mais WhatsApp l’a interrompu en faisant connaître ses raisons.

Disponibilité de l’interface WhatsApp translucide

WABetaInfo a déjà confirmé la disponibilité de la nouvelle mise à jour disponible sur l’App Store. La nouvelle fonctionnalité est déjà déployée pour les utilisateurs de WhatsApp sur iOS. Les utilisateurs peuvent y accéder en mettant à jour leur application vers la dernière version. Ceux qui ont la dernière version de WhatsApp mais qui ne peuvent toujours pas voir les nouvelles modifications peuvent redémarrer l’application. Il convient également de noter que le processus de déploiement est toujours en cours. Par conséquent, les utilisateurs d’iOS qui ne l’ont pas encore devront attendre quelques semaines de plus. Le site Web de suivi WhatsApp a confirmé la nouvelle en déclarant que :

« Nous pouvons maintenant confirmer qu’une interface modifiée est enfin disponible pour plus d’utilisateurs avec la dernière mise à jour de l’application depuis l’App Store. »

Comment l’interface WhatsApp translucide change-t-elle l’interface

Comme indiqué précédemment, l’interface translucide s’applique à des zones telles que les onglets et la barre de navigation. À partir de la capture d’écran ci-dessus, vous pouvez clairement voir que chaque onglet et barre de navigation ont un effet translucide. Cela se fond avec l’arrière-plan pour lui donner un aspect moderne, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale de WhatsApp.

L’effet translucide donne à l’interface utilisateur un aspect élégant et contemporain. Cela peut rendre d’autres éléments de l’application plus intégrés à la conception globale, car ils se fondent avec l’arrière-plan au lieu de créer des limites visuelles nettes. Cela peut améliorer l’expérience utilisateur globale en offrant un sentiment de continuité et de flux entre les différents composants de l’interface utilisateur.

