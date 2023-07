Porsche dévoile une nouvelle version de CarPlay avec des commandes de climatisation et plus encore.

Porsche a annoncé une mise à jour majeure de la prise en charge de CarPlay dans ses voitures, affirmant qu’il est « le premier constructeur automobile à permettre un accès plus facile aux fonctions du véhicule dans CarPlay ».

Grâce à un lien avec l’application My Porsche sur iPhone, les propriétaires de Porsche pourront contrôler des éléments tels que les réglages de la climatisation et plus encore via l’écran d’infodivertissement CarPlay. Malheureusement, il ne s’agit pas de la mise à jour de CarPlay nouvelle génération que de nombreux utilisateurs attendaient…

Porsche indique qu’une nouvelle version de l’application My Porsche « combine les fonctions du véhicule avec l’expérience CarPlay ». Essentiellement, la société rend ces fonctions disponibles via l’application My Porsche, qui est également accessible via l’interface CarPlay.

En utilisant l’application My Porsche, les conducteurs peuvent ajuster les paramètres, y compris les préférences audio, les stations de radio, la climatisation et l’éclairage d’ambiance. L’application permet également aux utilisateurs d’accéder aux modes de bien-être de Porsche par le biais d’actions rapides, telles que « relax », « warm up » et « refresh ». L’application est également liée à la commande Siri pour contrôler ces fonctions du véhicule.

Dans un communiqué de presse, Mattias Ulbrich, CEO de Porsche Digital et CIO de Porsche AG, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’améliorer encore l’application My Porsche et d’utiliser les capacités d’Apple CarPlay pour offrir une expérience client véritablement améliorée. La technologie et la numérisation sont des facteurs cruciaux pour la fascination durable de notre marque – aujourd’hui et dans les 75 prochaines années. »

L’entreprise explique :

L’application My Porsche est la plaque tournante de la gestion et du contrôle numériques d’un véhicule Porsche. Par exemple, elle indique l’état de charge de la batterie du véhicule, peut régler la climatisation et envoyer des destinations au système de navigation. De plus, My Porsche App relie les comptes existants auprès de fournisseurs tiers, par exemple Apple Music, aux applications associées dans Porsche Communication Management (PCM).

Pour les conducteurs de Porsche, cette nouvelle expérience peut être activée en scannant un code QR dans le logiciel Porsche Communication Management de leur voiture. La fonction est disponible avec la Porsche Cayenne 2024 pour commencer, mais le constructeur automobile indique qu’elle sera étendue à d’autres gammes de modèles à l’avenir.

Voici les notes de mise à jour de la dernière version de l’application My Porsche sur l’App Store :

Découvrez l’intégration de My Porsche dans Apple CarPlay® dans votre nouveau Cayenne : Vous pouvez désormais profiter de l’expérience utilisateur spécifique au véhicule dans l’écosystème numérique d’Apple. De nombreuses fonctionnalités du véhicule pourront ainsi être contrôlées directement dans CarPlay®. Par ailleurs, la mise à jour inclut les fonctions suivantes : Widget d’état du véhicule : Disposez des informations les plus importantes sur votre véhicule directement sur votre écran d’accueil. Services EV nouvellement adaptés aux nouveaux modèles Cayenne PHEV Climatisation intelligente : Ce service vous rappelle, en fonction de la météo et suffisamment tôt avant votre départ, de climatiser votre véhicule à la température souhaitée. Ceci est possible après une phase d’apprentissage dans les lieux les plus fréquentés.

L’avis de Netcost-security.fr

Il s’agit d’une solution intéressante de la part de Porsche pour rendre les fonctions essentielles du véhicule disponibles via CarPlay.

L’éléphant dans la pièce est la plateforme CarPlay de prochaine génération d’Apple, qui étendra CarPlay avec une intégration incroyablement profonde avec les fonctions de la voiture. Cela inclut des éléments tels que la climatisation, les jauges, et bien plus encore. L’annonce faite aujourd’hui par Porsche indique toutefois que la société ne prévoit pas d’adopter la nouvelle génération de CarPlay dans l’immédiat.

Dans un monde idéal, Porsche adopterait CarPlay nouvelle génération pour rendre ces fonctionnalités accessibles sans passer par l’application My Porsche. Mais en attendant, il s’agit d’une solution intelligente.

Apple a annoncé CarPlay nouvelle génération lors de la WWDC 2022, mais n’a pas révélé d’autres détails depuis cette annonce. À l’origine, la société avait déclaré que la nouvelle expérience CarPlay serait disponible à la fin de l’année 2023.

Il reste à savoir si ce calendrier est toujours d’actualité. Mais une chose est sûre : les conducteurs de GM ne bénéficieront pas de la nouvelle expérience CarPlay. Les conducteurs de Tesla non plus. Ni les conducteurs de Rivian.

