Xiaomi 13T & 13T Pro ont fait leur apparition dans la base de données IMEI, attendez bientôt le lancement mondial !

Deux nouveaux téléphones de Xiaomi, le Xiaomi 13T et le Xiaomi 13T Pro, ont été repérés dans la base de données IMEI, ce qui suggère un lancement imminent. Nous avons partagé quelques détails sur les 13T et 13T Pro précédemment, et maintenant, avec leur apparition dans la base de données IMEI, nous prévoyons que la présentation des appareils va avoir lieu très bientôt.

Xiaomi 13T & Xiaomi 13T Pro sur la base de données IMEI

Le Xiaomi 13T et le 13T Pro ont respectivement les noms de code internes « aristotle » et « corot ». Bien que les spécifications détaillées ne soient pas disponibles, nous avons quelques informations clés. Voici ce que nous avons découvert dans la base de données.

Le Xiaomi 13T apparaît dans la base de données IMEI avec le numéro de modèle « 2306EPN60G » et le Xiaomi 13T Pro avec « 23078PND5G ». Les deux smartphones seront livrés avec Android 13 basé sur MIUI 14.

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous ne savons pas grand-chose sur les spécifications des appareils, mais nous pouvons affirmer avec confiance que Xiaomi dévoilera ces appareils dans le monde entier très prochainement. Ce que nous savons également sur la série Xiaomi 13T, c’est que le modèle classique ne sera peut-être pas disponible en Inde, cependant, les clients au Japon peuvent s’attendre à une agréable surprise car l’appareil sera disponible à la vente là-bas.

En plus du numéro de modèle mondial « 2306EPN60G », nous avons également découvert le numéro de modèle « 2308EPN60R », ce qui indique que le Xiaomi 13T sera disponible au Japon. Les modèles réguliers précédents tels que le Mi 10T, le Xiaomi 11T ou le 12T n’ont pas fait leurs débuts au Japon.

Nous prévoyons que le modèle Pro sera équipé d’une puce MediaTek, tandis que le modèle classique viendra avec une puce Qualcomm. La puce exacte du Xiaomi 13T est inconnue, mais il est probable qu’il s’agisse soit du Snapdragon 7+ Gen 2 ou du Snapdragon 8+ Gen 1. Quant au Xiaomi 13T Pro, nous nous attendons à ce qu’il soit livré avec le MediaTek Dimensity 9200, une puce puissante proposée par MediaTek.

Que pensez-vous de la série Xiaomi 13T ? Veuillez commenter ci-dessous !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :