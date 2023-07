Prime Days 2023 : Jusqu’à 38% de réduction sur ces aspirateurs robots !

Le Prime Day approche à grands pas et Amazon est sur le point de proposer des offres à ne pas manquer sur une vaste gamme de produits. Si vous recherchez un nouvel aspirateur robot, vous serez ravi d’apprendre que Yeedi, une marque renommée pour ses solutions de nettoyage innovantes, propose des réductions incroyables sur leurs aspirateurs robots et leurs robots laveurs lors de cet événement exclusif. Que vous ayez besoin d’un aspirateur robot puissant ou d’un robot laveur polyvalent, Yeedi a tout ce qu’il vous faut pour rendre votre nettoyage domestique plus facile et plus efficace. Ne manquez pas l’occasion de vous procurer un aspirateur robot Yeedi à prix réduit pendant le Prime Day !

Prime Day 2023 : Les offres exceptionnelles sur les aspirateurs robots Yeedi

Yeedi vac Max, Aspirateur Robot Laveur à -33%

Vous rêvez d’un foyer impeccable et sans effort ? Alors ne cherchez plus, le Yeedi vac Max, Aspirateur Robot Laveur est fait pour vous ! Avec sa puissance d’aspiration incroyable de 3000 Pa et son système de nettoyage à 4 niveaux, cet aspirateur prend soin de votre maison en éliminant soigneusement les poils d’animaux, les miettes et la saleté. C’est la solution idéale pour les familles avec des animaux de compagnie. De plus, grâce à sa batterie de 5200mAh offrant une autonomie de 200 minutes, le Yeedi vac Max nettoie de grands espaces sans effort. Vous pouvez même personnaliser son nettoyage en créant une carte spatiale correspondante et en sélectionnant les pièces ou les zones à nettoyer. Sa fonction de détection de tapis ajuste automatiquement la méthode de nettoyage, en augmentant l’aspiration sur les tapis et en contournant les zones interdites. Vous pouvez également opter pour la station d’aspiration (vendue séparément) qui permet à l’aspirateur de vider son bac à poussière tout seul, vous laissant ainsi libre de vos préoccupations quotidiennes. Avec le Yeedi vac Max, vous bénéficiez d’un véritable aspirateur et nettoyeur 2-en-1, assurant un nettoyage en profondeur de vos sols en un seul passage. Veuillez noter que le robot est uniquement compatible avec le Wi-Fi 2,4 GHz. Ne manquez pas cette occasion de simplifier votre vie et d’obtenir un foyer impeccable avec le Yeedi vac Max, l’aspirateur robot laveur ultime !

Le Yeedi vac Max, l’aspirateur robot laveur, sera proposé lors du Prime Day d’Amazon avec une réduction de 33%. Son prix régulier de 299,99 € sera réduit à seulement 199,99 €. Les offres commenceront le 7 juillet 2023 à 00h05, heure de Paris, et se termineront le 12 juillet 2023 à 23h55, heure de Paris. Ne manquez pas cette occasion de vous procurer le Yeedi vac Max à un prix avantageux et améliorez votre expérience de nettoyage domestique.

Yeedi Floor 3 Station, Robot Aspirateur Laveur à -28%

Le yeedi Floor 3 Station est le robot aspirateur laveur qui révolutionnera votre expérience de nettoyage. Doté d’une serpillière rotative à double puissance avec une pression supplémentaire vers le bas, il élimine facilement les taches tenaces. Avec une puissance d’aspiration de pointe de l’industrie de 5 100 Pa et des brosses à double bord, il aspire efficacement les poils d’animaux et les miettes, même dans les moindres recoins. La station d’autonettoyage assure que les serpillières restent propres et les sèche à la chaleur pour éviter toute odeur désagréable. Grâce à la cartographie 3D ToF, vous obtenez le plan de votre maison en seulement 5 à 10 minutes, et le robot évalue et évite les espaces étroits et les obstacles courants. Simplifiez votre nettoyage avec le yeedi Floor 3 Station, le partenaire idéal pour des sols propres et étincelants.

Le Yeedi Floor 3 Station, le robot aspirateur laveur, sera disponible lors du Prime Day d’Amazon avec une réduction de 28%. Son prix régulier de 799,99 € sera réduit à seulement 579,99 €. Les offres commenceront le 7 juillet 2023 à 00h05, heure de Paris, et se termineront le 12 juillet 2023 à 23h55, heure de Paris. Ne manquez pas cette occasion de vous procurer le Yeedi Floor 3 Station à un prix avantageux et améliorez votre expérience de nettoyage domestique.

Yeedi vac Station Aspirateur Robot Laveur à -14%

Découvrez le yeedi vac Station, l’aspirateur robot laveur qui rend le nettoyage sans effort. Grâce à sa base de collecte automatisée, le robot vide lui-même la poussière collectée, offrant ainsi 60 jours de tranquillité sans manipulation quotidienne. Sa navigation innovante avec cartographie garantit un nettoyage efficace et précis, même dans les zones difficiles d’accès. Avec sa détection avancée des tapis, il adapte automatiquement son mode de nettoyage pour éviter de les mouiller. Sa puissance d’aspiration de 3000Pa aspire efficacement les poils d’animaux, les miettes et la saleté, et son autonomie allant jusqu’à 200 minutes assure une couverture étendue sans interruption. Simplifiez votre vie avec le yeedi vac Station, le partenaire idéal pour un nettoyage sans souci.

Le Yeedi vac Station, l’aspirateur robot laveur, sera disponible lors du Prime Day d’Amazon avec une réduction de 14%. Son prix régulier de 349,99 € sera réduit à seulement 299,99 €. Les offres débuteront le 7 juillet 2023 à 00h05, heure de Paris, et se termineront le 12 juillet 2023 à 23h55, heure de Paris. Profitez de cette occasion pour vous procurer le Yeedi vac Station à un prix avantageux et améliorer votre expérience de nettoyage domestique.

Yeedi vac hybrid, Aspirateur Robot Laveur à -29%

Le yeedi vac hybrid est un l’aspirateur robot polyvalent qui révolutionne le nettoyage de votre maison. Grâce à sa navigation innovante avec cartographie et à ses capteurs avancés, yeedi connaît précisément votre environnement et évite efficacement les obstacles pour un nettoyage optimal. Sa détection avancée des tapis lui permet d’éviter de les mouiller, tandis que sa puissance d’aspiration de 2500Pa élimine efficacement les poils d’animaux, les miettes et la saleté. Avec l’application dédiée, vous pouvez personnaliser et programmer les nettoyages selon vos besoins, et il est également compatible avec les commandes vocales. L’autonomie jusqu’à 110 minutes garantit une couverture étendue sans interruption. Simplifiez votre quotidien avec le yeedi vac hybrid, l’allié idéal pour un nettoyage efficace et personnalisé.

Le Yeedi vac hybrid, l’aspirateur robot laveur, sera proposé lors du Prime Day d’Amazon avec une réduction de 29%. Son prix régulier de 239,99 € sera réduit à seulement 169,99 €. Les offres commenceront le 7 juillet 2023 à 00h05, heure de Paris, et se termineront le 12 juillet 2023 à 23h55, heure de Paris. Profitez de cette occasion pour vous procurer le Yeedi vac hybrid à un prix avantageux et améliorer votre expérience de nettoyage domestique.

Yeedi vac 2 Pro, Aspirateur Robot Laveur à -38%

Le yeedi vac 2 Pro, l’aspirateur robot laveur ultime pour un nettoyage complet de votre maison. Avec sa puissante aspiration de 3000 Pa et son système unique de serpillière oscillante, ce robot offre un nettoyage simultané qui élimine les taches sur tous types de sols, des planchers aux tapis. Grâce à sa technologie avancée de détection d’obstacles en 3D, il évite les objets du quotidien tels que les chaussures, les jouets ou les gamelles, vous offrant une tranquillité d’esprit et un gain de temps considérable. La cartographie visuelle précise et la navigation intelligente lui permettent de créer une représentation précise de votre maison et de planifier un parcours de nettoyage efficace pour chaque pièce. De plus, le yeedi vac 2 Pro s’adapte à différents types de sols en évitant automatiquement les tapis lorsqu’il est en mode laveur, garantissant ainsi un nettoyage sans tracas. Avec l’application intuitive, vous pouvez personnaliser facilement les paramètres de nettoyage selon vos préférences, et la compatibilité avec la station de vidage yeedi vous permet de vous débarrasser des poussières sans vous salir les mains pendant 30 jours. Simplifiez votre routine de nettoyage avec le yeedi vac 2 Pro et profitez d’une maison propre et impeccable en toute facilité.

Le Yeedi vac 2 Pro, le aspirateur robot laveur, sera proposé lors du Prime Day d’Amazon avec une réduction de 38%. Son prix régulier de 399,99 € sera réduit à seulement 249,99 €. Les offres débuteront le 7 juillet 2023 à 00h05, heure de Paris, et se termineront le 12 juillet 2023 à 23h55, heure de Paris. Profitez de cette occasion pour vous procurer le Yeedi vac 2 Pro à un prix avantageux et améliorer votre expérience de nettoyage domestique.

Yeedi vac 2, Robot aspirateur Laveur à -31%

Découvrez le yeedi vac 2, le compagnon ultime pour un nettoyage sans effort de votre maison. Avec sa puissance d’aspiration impressionnante de 3000Pa, ce robot aspirateur laveur aspire efficacement les taches sur tous les types de sols, qu’il s’agisse de bois, de carrelage ou de stratifié, et élimine la saleté incrustée sur les tapis et les sols durs. Grâce à sa technologie d’évitement d’obstacles 3D, vous n’aurez plus besoin de ramasser les objets du quotidien tels que les chaussures, les bols pour animaux, les jouets pour enfants ou les chaussettes avant de lancer le nettoyage. Le yeedi vac 2 utilise également une cartographie visuelle intelligente pour créer un plan détaillé de votre maison, lui permettant ainsi de naviguer de manière efficace et de couvrir toutes les zones sans en oublier une seule. De plus, vous avez la possibilité de personnaliser entièrement votre nettoyage grâce à l’application yeedi, qui vous permet de diviser et de fusionner les pièces, de régler les niveaux d’aspiration et de débit d’eau en fonction de vos besoins spécifiques, et même de nettoyer une pièce ou une zone spécifique selon vos préférences. Et si vous voulez vous débarrasser de la corvée de vidage de la poubelle, le yeedi vac 2 est compatible avec la station d’autovidage yeedi en option, qui élimine automatiquement la saleté et retient jusqu’à 30 jours de poussière, vous permettant ainsi de vous concentrer sur les choses qui comptent le plus. Simplifiez votre routine de nettoyage avec le yeedi vac 2 et profitez d’une maison propre et impeccable en un rien de temps.

Le Yeedi vac 2, l’aspirateur robot laveur, sera disponible lors du Prime Day d’Amazon avec une réduction de 31%. Son prix régulier de 349,99 € sera réduit à seulement 239,99 €. Les offres débuteront le 7 juillet 2023 à 00h05, heure de Paris, et se termineront le 12 juillet 2023 à 23h55, heure de Paris. Ne manquez pas cette occasion de vous procurer le Yeedi vac 2 à un prix avantageux et améliorer votre expérience de nettoyage domestique.

Ne manquez pas l’occasion de profiter de ces offres exceptionnelles sur les aspirateurs robots Yeedi lors du Prime Day d’Amazon. Que vous recherchiez un aspirateur robot puissant, un robot laveur polyvalent ou un modèle haut de gamme avec une station de nettoyage automatique, Yeedi a tout pour répondre à vos besoins. Profitez de remises allant jusqu’à 38% sur ces appareils de qualité supérieure qui rendront votre nettoyage domestique plus facile et plus efficace que jamais. Rendez-vous sur Amazon dès le 7 juillet 2023 à 00h05 (heure de Paris) pour saisir ces offres incroyables avant la fin du Prime Day le 12 juillet 2023 à 23h55 (heure de Paris).