Asus Zenfone 10, un chef-d’œuvre qui pourrait ne pas bien se vendre

Asus a récemment lancé un appareil phare qui n’en a pas vraiment l’air. L’Asus Zenfone 10 a été lancé le 29 juin 2023 avec des caractéristiques de premier ordre. Le smartphone excelle dans toutes les fonctionnalités phares en ce qui concerne les smartphones modernes. Vu le prix qui oscille autour de 800 euros, ce smartphone aurait clairement dû être l’un des smartphones les plus vendus cette année. Cependant, les choses pourraient même s’aggraver pour l’entreprise en ce qui concerne les ventes de l’Asus Zenfone 10.

Alors, qu’est-ce qui pourrait vraiment affecter les ventes de ce smartphone ? Nous arriverons bientôt à ce point. Mais avant cela, jetons un coup d’œil à certaines des grandes caractéristiques de ce smartphone.

Caractéristiques du Asus Zenfone 10

Comme indiqué précédemment, l’Asus Zenfone 10 intègre des caractéristiques phares impressionnantes. Tout d’abord, il intègre la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM. Il dispose d’un écran AMOLED 5,92 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une densité de pixels de 445 ppi. L’affichage culmine à une résolution de 1080 x 2400 pixels avec prise en charge de HDR10+ et une luminosité de 800 nits (luminosité maximale de 1100 nits). L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass Victus pour une durabilité accrue et un rapport écran/corps de 84,8 %.

Pour la RAM, il est possible de choisir entre les versions 8 Go ou 16 Go. Les options de stockage UFS 4.0 sont également disponibles en trois capacités différentes, 128 Go, 256 Go et 512 Go. L’appareil dispose d’une configuration à double caméra à l’arrière avec un capteur principal de 50MP et un capteur ultra large de 13MP. Le département de la caméra est également fourni avec quelques fonctionnalités intéressantes telles que la stabilisation d’image optique Gimbal qui produit l’une des meilleures stabilités d’image de l’industrie.

Ce chef-d’œuvre peut même enregistrer des vidéos 8K à 24 images par seconde et des vidéos 4K à 30/60 images par seconde. Sur la face avant se trouve une caméra selfie perforée placée dans le coin supérieur gauche de l’écran et c’est une caméra large de 32MP qui peut enregistrer 1080p à 30fps.

Les autres caractéristiques incluent une charge filaire de 30 W qui peut charger la batterie de 4300 mAh de 0 à 100 % en 90 minutes. De plus, il offre une capacité de charge sans fil de 15 W et une charge sans fil inversée de 5 W. Vous obtenez également une paire de haut-parleurs stéréo sur le Zenfone 10 et bien sûr, une socket casque 3,5 mm. Comme tout autre smartphone phare, l’Asus Zenfone 10 est doté d’un indice de protection IP68 qui aide également à empêcher l’eau et la poussière de pénétrer dans l’appareil.

Pourquoi l’Asus Zenfone 10 pourrait ne pas bien se vendre

Comme vous pouvez le voir, l’Asus Zenfone 10 attire l’attention avec ses caractéristiques de premier ordre. Cependant, convertir la même attention aux ventes peut être une tâche très difficile pour l’entreprise. Il est clair que la plupart des appareils avec des caractéristiques similaires coûtent beaucoup plus cher que le Zenfone 10, mais quelques inconvénients pourraient aller à l’encontre de cet excellent appareil en termes de ventes. Nous avons identifié quatre principaux inconvénients qui peuvent décourager de nombreuses personnes de passer à l’Asus Zenfone 10 malgré ses caractéristiques attrayantes.

1. Taille de l’écran

L’Asus Zenfone 10 dispose d’un véritable écran phare aux couleurs éclatantes. Un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une densité de pixels de 445 ppi devrait suffire à plaire à tout utilisateur. Cependant, un écran de 5,92 pouces est tout simplement trop petit pour l’utilisateur moderne. Il y a quelques années, Apple l’a essayé avec les séries iPhone 12 et 13 en introduisant des versions plus petites appelées » mini « . Les iPhone 12 mini et 13 mini comportaient des écrans de 5,4 pouces avec des caractéristiques raisonnables. Cependant, le plan d’Apple pour les petits smartphones a lamentablement échoué, obligeant l’entreprise à abandonner ces appareils.

L’Asus Zenfone 10 a vraiment un meilleur écran que les appareils compacts abandonnés d’Apple, mais le combiné souffre d’une résolution d’écran de milieu de gamme de 1080 x 2400 pixels. La plupart des téléphones phares sont bien au-delà d’une résolution aussi faible. Cela rend le visionnage de vidéos ou la visualisation de contenus Web plus facile et meilleur que les appareils avec des résolutions inférieures. Vraiment, peu de personnes décideront de dépenser 800 € pour un téléphone de cette taille malgré la puissance qu’il transporte.

2. Autonomie de la batterie

Eh bien, qu’attendez-vous d’un appareil avec de si petites dimensions ? Certainement une taille de batterie plus petite. L’Asus Zenfone 10 ne dispose pas particulièrement d’une taille de batterie plus petite. Il dispose d’une batterie de 4300 mAh qui devrait suffire pour le petit écran. Dans la mesure où les écrans plus grands consomment plus de batterie que les écrans plus petits, il est important de souligner que d’autres composants prennent également leurs propres parts.

Comme vous le savez déjà, l’Asus Zenfone 10 dispose d’un chipset de niveau phare qui est le SD 8 Gen 2 de Qualcomm. Il s’agit d’un chipset très puissant qui nécessite définitivement plus de puissance pour fonctionner que les puces d’entrée de gamme ou de milieu de gamme. En dehors de cela, il y a la partie logicielle qui apporte également sa propre consommation à la table. Par conséquent, un appareil avec un écran plus petit mais des caractéristiques haut de gamme est plus susceptible de consommer plus de batterie qu’un autre appareil avec des caractéristiques bas de gamme.

3. Problème de surchauffe

Selon Asus, il a placé quelques bobines dans le Zenfone 10 pour aider à contrôler le chauffage à l’intérieur de l’appareil, ce qui semble être une bonne décision. Mais la petite taille de l’appareil indique simplement que les utilisateurs ressentiront un certain niveau de chaleur s’ils exécutent des applications très exigeantes pendant un certain temps. L’un des meilleurs moyens de contrôler les problèmes thermiques dans n’importe quel gadget est de permettre des espaces de respiration.

En vérifiant à partir des caractéristiques de l’Asus Zenfone 10, vous n’avez besoin de personne pour vous dire qu’il y a peu ou pas d’espace de respiration dans l’appareil. La batterie de 4300 mAh occupe déjà une grande partie de l’espace, en plus de la bobine de charge sans fil et des objectifs de l’appareil photo. En un mot, si vous devez exécuter la même application exigeante sur le Galaxy S23 Ultra et l’Asus Zenfone 10, l’Asus enregistrera certainement une température plus élevée que le Galaxy S23 Ultra. En effet, la taille du Samsung permet une dissipation thermique plus facile que celle d’Asus.

4. Qualité de l’appareil photo Asus Zenfone 10

Dès la sortie de la boîte, vous pouvez dire que l’Asus Zenfone 10 n’est pas pour tout le monde. Nous vivons maintenant dans un monde où les caméras des smartphones sont devenues le principal argument de vente. Il est très rare de voir quelqu’un essayer d’acheter un nouveau smartphone sans vérifier l’appareil photo de nos jours. Dépenser 800 € sur un smartphone indique que la plupart des personnes s’attendent à des performances d’appareil photo de premier ordre. Cependant, la petite taille du smartphone ne permet tout simplement pas des capteurs de caméra plus grands.

De plus, d’autres capteurs comme les téléobjectifs et les objectifs macro peuvent ne pas pouvoir s’intégrer ici. Les téléobjectifs nécessitent un certain nombre d’espaces pour bien fonctionner. L’objectif lui-même doit se séparer un peu du capteur afin de permettre le zoom. Malheureusement, l’Azus Zenfone 10 n’a pas assez de place pour accueillir de tels mécanismes. Cela indique seulement que l’appareil devra se contenter de capteurs plus petits et supprimer d’autres objectifs comme le téléobjectif.

Conclusion

Il est indéniable que l’Asus Zenfone 10 est un véritable appareil phare qui peut facilement gérer presque toutes les tâches que d’autres appareils phares peuvent effectuer. Cependant, il semble que la plupart de ses problèmes se résument à sa taille. C’est un véritable appareil phare, mais sa petite taille lui donne quelques limitations qui feront que beaucoup de personnes souhaiteront qu’il soit un peu plus grand que sa taille actuelle.

Le design et la sensation du smartphone semblent très attrayants. Mais le fait qu’un smartphone avec cette petite taille intègre des caractéristiques aussi élevées rendra assez difficile pour les utilisateurs de le recommander ou même d’acheter la prochaine édition si la taille reste la même.

Il est peut-être temps pour Asus d’envisager d’augmenter un peu la taille à environ 6,4″. Cela garantira qu’il y a plus d’espace pour une batterie plus grande, une résolution d’écran plus élevée, des objectifs d’appareil photo plus grands ou supplémentaires et bien sûr, plus d’espace pour respirer.

