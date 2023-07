Le meilleur doigt pour les jeux mobiles : une étude de Candy Crush révèle la réponse

Les jeux mobiles sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années, de plus en plus de personnes se tournant vers leur smartphone pour se divertir. Cependant, une question qui se pose souvent est de savoir quel doigt est le meilleur pour les jeux mobiles. En réalité, il s’avère que de nombreux joueurs mobiles n’utilisent pas les bons doigts pour jouer. Selon de récents retours d’experts, si vous utilisez votre pouce pour jouer, vous vous trompez. Le rapport d’experts recommande l’utilisation de l’index pour les jeux, car il offre aux joueurs de nombreux avantages par rapport au fait de se fier uniquement à leur pouce. Candy Crush a mené une enquête auprès de 2 016 Britanniques et le résultat révèle que la jeune génération préfère son pouce pour les jeux. Le rapport affirme que l’index présente des avantages par rapport au pouce car il offre une plus grande précision et moins de mouvements accidentels.

Meilleur doigt pour les jeux mobiles

Le pouce

Un rapport de Nypost révèle que le pouce est le doigt le plus couramment utilisé pour les jeux mobiles. En effet, c’est le doigt le plus accessible et il peut facilement atteindre toutes les zones de l’écran. Selon une enquête menée par Candy Crush, 80% des Génération Z et 67% des Millennials utilisent leur pouce pour faire défiler leurs téléphones portables. Cela est probablement dû au fait que la plupart des personnes tiennent leur téléphone d’une seule main, ce qui fait du pouce le doigt le plus pratique à utiliser.

L’index

Alors que le pouce est le doigt le plus couramment utilisé pour les jeux mobiles, certains joueurs préfèrent utiliser leur index. En effet, l’index est plus précis que le pouce et peut être utilisé pour des actions plus complexes telles que taper et balayer. En réalité, certains jeux sont conçus avec l’index à l’esprit. Par exemple, dans le jeu Mortal Kombat X, certains joueurs utilisent leur index et leur majeur pour effectuer le mouvement « jambes de l’homme qui court ».

Therese Sander, experte en conception de niveaux pour Candy Crush Saga, a déclaré: « L’index offre une précision et une dextérité supérieures en raison de sa plus grande amplitude de mouvement et de sa longueur – autrement connu sous le nom de flexion de l’index ». Elle a ajouté « Ce contrôle amélioré vous permet d’exécuter des manœuvres complexes, de toucher de petites cibles avec plus de précision et de réduire les risques de mouvements accidentels. »

Selon l’enquête, 73 % des 59 à 77 ans choisissent d’utiliser leur index lorsqu’ils jouent avec leur appareil mobile. Mme Sander conclut que l’ancienne génération a la bonne idée du jeu mobile. Elle explique plus loin

« Bien que le pouce reste utile pour certaines tâches sur les appareils mobiles, nous avons remarqué que l’index est la préférence de certains de nos meilleurs joueurs, y compris un certain nombre de finalistes de Candy Crush All Stars »,

Le majeur

Le majeur n’est pas couramment utilisé pour les jeux mobiles. Cependant, cela peut être utile pour certaines actions telles que le balayage. Dans un didacticiel vidéo YouTube de GamePlays365 sur la façon de glisser dans le jeu Tennis Clash, le joueur utilise son majeur pour effectuer le balayage. Cependant, ce n’est pas une pratique courante et la plupart des joueurs préfèrent utiliser leurs pouces ou leurs index.

Conseil d’Expert

Selon un article sur Mobile Free To Play, il est préférable d’avoir le mécanisme de balayage au centre de l’écran. Cette zone est plus difficile à atteindre avec le pouce et le joueur passera à un index. Cela suggère que l’index est le meilleur doigt pour des actions plus complexes telles que le balayage.

Par ailleurs, Mme Sander conseille que l’index donne une meilleure précision et réduit les risques de contacts accidentels. Ainsi, il est préférable d’utiliser l’index pour jouer sur un appareil mobile. Bien que l’index semble être approuvé par les experts, il a ses avantages et ses inconvénients, comme indiqué ci-dessous.

Avantages de l’utilisation de l’index pour les jeux mobiles :

Précision et dextérité supérieures grâce à sa taille.

Peut être utile pour des actions plus complexes telles que taper et balayer.

Inconvénients de l’utilisation de l’index pour les jeux mobiles :

Ce n’est pas le doigt le plus accessible et peut nécessiter plus d’efforts pour atteindre toutes les zones de l’écran

Il peut ne pas être aussi confortable à utiliser pendant de longues périodes que le pouce

Ce n’est peut-être pas le meilleur doigt pour certains jeux

Prévention des blessures

Il est également important d’ajouter un conseil d’expert de l’Institut de la main et du poignet. Ils avertissent que l’utilisation continue des téléphones portables peut causer des problèmes. Ces problèmes comprennent les traumatismes liés au stress répétitif, les tendinites ou le syndrome du canal carpien. Ces conditions sont causées par la saisie ou la saisie de votre téléphone pendant de longues périodes. Pour prévenir ces blessures, il est recommandé de faire des pauses fréquentes et de s’étirer régulièrement les doigts et les poignets. Le rapport disait

« Si vous devez utiliser votre téléphone pour le travail, l’école ou profiter d’un peu de temps tout au long de la journée pour naviguer sur le Web, il est essentiel d’essayer d’empêcher cette douleur de se produire en premier lieu… Le point principal ici est de diminuer la quantité de pression sur vos mains et évitez les mouvements répétitifs.

Il encourage les joueurs mobiles à utiliser leur téléphone lors de sessions plus courtes.

Conclusion

Le pouce est le doigt le plus couramment utilisé pour les jeux mobiles en raison de son accessibilité. Cependant, l’index est plus précis et peut être utile pour des actions plus complexes telles que taper et balayer. Le majeur n’est pas couramment utilisé pour les jeux mobiles. Cependant, cela peut être utile pour certaines actions telles que le balayage. En fin de compte, le meilleur doigt pour les jeux mobiles dépend de vos préférences personnelles et du jeu spécifique auquel vous jouez. Il est important de faire des pauses et de s’étirer régulièrement pour éviter les blessures.

