Application de sécurité MIUI : Fonctionnalités, Détails et Téléchargement (9 juillet 2023)

Alors que MIUI est mis à jour plus fréquemment, les utilisateurs ne sont pas en mesure de suivre les mises à jour. Dans cet article, nous vous expliquerons les fonctionnalités de l’application MIUI Security ainsi que les anciennes versions et leurs journaux de modifications, afin de vous tenir informé.

Fonctionnalités de l’application MIUI Security

Dans cette section, nous essaierons d’expliquer toutes les fonctionnalités de l’application ici. Les voici énumérées ci-dessous. MIUI Security est l’une des applications de sécurité les plus puissantes et les plus sécurisées parmi les interfaces Android. MIUI Security comprend les fonctionnalités des applications de sécurité les plus populaires. Grâce à ces fonctionnalités de MIUI Security, les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO sont toujours sécurisés.

Nettoyeur

Il s’agit d’une fonctionnalité utilisée pour analyser fréquemment vos fichiers et nettoyer vos fichiers temporaires, inutilisés ou les caches d’applications qui ne sont plus nécessaires.

Il analyse votre cache, les fichiers inutiles, les fichiers APK qui restent après l’installation, votre RAM et bien plus encore. Une fois l’analyse terminée, vous pouvez choisir ce qu’il faut nettoyer et ce qu’il ne faut pas nettoyer et laisser MIUI Security faire le travail pour vous.

Analyse de sécurité

Cette fonctionnalité est utilisée pour vérifier fréquemment votre appareil s’il y a quelque chose d’anormal ou de suspect.

Elle analyse votre WLAN, les paiements, tout ce qui est risqué, etc.

Batterie

Cela ouvre la même page des paramètres qui affiche le niveau de la batterie, le temps d’utilisation de l’écran, l’utilisation de la batterie, combien la batterie a été utilisée par les applications, etc.

Cette page vous permet également de modifier le niveau de travail de votre appareil pour les performances (si pris en charge), d’activer le mode d’économie de batterie et le mode d’économie d’énergie ultra.

Utilisation des données

Cette page vous indique la quantité de données mobiles par carte SIM, vous permet de la limiter et de changer le forfait (si pris en charge par l’opérateur).

Vous pouvez également voir votre utilisation quotidienne des données depuis cette page.

Protection de la vie privée

Cette page est la même que celle que vous pouvez ouvrir à partir des paramètres. Elle vous permet de voir tout ce qui est lié à la vie privée.

Vous pouvez également activer/désactiver ces fonctionnalités de confidentialité à partir d’ici, comme les indicateurs de la caméra, et plus encore.

Gérer les applications

Cette page est également la même que celle des paramètres et une fois de plus, c’est un raccourci de l’application MIUI Security.

Vous pouvez voir toutes vos applications ici, les désinstaller, les gérer, effacer leurs données, voir dans quelle mesure elles sont utilisées et voir combien de ressources elles utilisent sur votre téléphone, etc.

Boîte à outils

Cette page apparaît lorsque vous faites défiler l’application MIUI Security vers le bas et vous montre toutes les autres fonctionnalités prises en charge par votre téléphone. Nous les expliquerons également une par une dans la mesure du possible.

Résoudre les problèmes

Comme son nom l’indique, cette page est utilisée pour vérifier les problèmes et les résoudre sur votre appareil.

Elle analyse principalement votre matériel pour voir s’il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne fonctionne pas. Elle analyse les performances de votre téléphone, le réseau, les paramètres, la batterie et d’autres éléments liés aux logiciels.

Deuxième espace

Cette fonctionnalité ouvre essentiellement un deuxième espace utilisateur sur votre téléphone qui est totalement séparé de votre système principal.

Le deuxième espace a ses propres fichiers séparés des applications principales, donc toutes les applications que vous installez là-bas ne détecteront pas que vous êtes sur le deuxième système.

Urgence SOS

C’est l’une des fonctionnalités d’urgence de MIUI qui s’avère très pratique en cas de situation d’urgence.

La fonctionnalité elle-même est désactivée par défaut, mais vous pouvez l’activer facilement ici avec un simple interrupteur. Lorsqu’elle est activée, comme le dit sa description, lorsque vous appuyez rapidement cinq fois sur le bouton d’alimentation, elle commencera à appeler les services d’urgence pour vous.

Localiser l’appareil

Cette fonctionnalité permet de localiser votre appareil s’il est perdu en vérifiant l’emplacement de l’appareil à distance via les services de Xiaomi.

Vous pouvez également verrouiller l’appareil à distance s’il est inaccessible, ce qui rend l’appareil totalement inutilisable même s’il est réinitialisé aux paramètres d’usine.

Liste de blocage

C’est la même page que celle des paramètres et de l’application téléphone, donc c’est un raccourci dans l’application MIUI Security.

Vous pouvez bloquer les utilisateurs importuns à partir d’ici, ainsi que leurs messages SMs, etc.

Applications doubles

Cette fonctionnalité est un peu similaire à celle du deuxième espace, mais elle utilisera le stockage de votre système principal et non un espace séparé.

Vous pouvez choisir n’importe quelle application à utiliser comme application double ici, et donc également la désactiver si vous l’avez déjà utilisée.

Applications masquées

Il s’agit de la même fonctionnalité qui se trouvait dans les paramètres de l’écran d’accueil, donc c’est un raccourci dans l’application MIUI Security.

Vous pouvez masquer/afficher n’importe quelle application dans cette liste avec un simple interrupteur.

Économiseur de batterie

Il s’agit de la même page des paramètres de la batterie et également dans l’application des paramètres normaux, donc c’est un raccourci dans l’application MIUI Security.

Cette page contient également plus d’options supplémentaires qui peuvent vous donner une meilleure autonomie de la batterie sur votre appareil.

Mode d’économie d’énergie ultra

Tout comme ci-dessus, il s’agit de la même page des paramètres de la batterie et également dans l’application des paramètres normaux, donc c’est un raccourci dans l’application MIUI Security.

Cette page contient également plus d’options supplémentaires qui peuvent vous donner une meilleure autonomie de la batterie sur votre appareil.

Toutes les versions de l’application MIUI Security

Cette section inclut toutes les anciennes versions pour les variantes chinoises et mondiales de MIUI, vous pouvez donc également vérifier leurs journaux de modifications.

Application MIUI 14 Security – Version mondiale

Version Date Journal de modifications Téléchargement V7.5.0-230227.1.2 14.03.2023 1. Problèmes connus résolus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V7.1.0-220901.1.2 03.10.2022 1. Problèmes connus résolus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V7.0.4-220913.1.2 14.09.2022 1. Problèmes connus résolus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V7.0.3-220909.1.2 10.09.2022 1. Problèmes connus résolus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V7.0.2-220902.1.2 03.09.2022 1. Problèmes connus résolus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V7.0.1-220901.1.2 01.09.2022 1. Problèmes connus résolus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V6.2.3-220622.1.2 23.06.2022 1. Corrections de bugs et améliorations des performances. Lien V6.2.2-220526.1.2 26.05.2022 1. Nouvelle interface utilisateur Game Turbo;

2. Nouvel icône Game Turbo;

3. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V6.2.1-220525.1.2 26.05.2022 1. Nouvelle interface utilisateur Game Turbo;

2. Nouvel icône Game Turbo;

3. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V6.2.0-220418.1.2 17.05.2022 1. Corrections de bugs et améliorations des performances. Lien V6.1.8-220426.1.3 03.05.2022 1. Corrections de bugs et améliorations des performances. Lien V6.1.6-220323.1.3 01.04.2022 1. Corrections de bugs et améliorations des performances. Lien V6.1.0-220301.1.2 15.03.2022 1. Corrections de bugs et améliorations des performances. Lien V6.0.2-220210.1.2 22.02.2022 1. Correction des bugs connus et amélioration de la stabilité de l’application. Lien V6.0.1-220125.1.2 21.02.2022 1. Correction des bugs connus et amélioration de la stabilité de l’application. Lien V6.0.0-220110.1.2 23.02.2022 Pas de journal de modifications. Lien

Application MIUI Security China

Version Date Journal de modifications Téléchargement V7.9.5-230616.0.1 09.07.2023 1. Correction des bugs connus. Lien V7.8.5-230515.0.2 14.06.2023 1. Correction des bugs connus. Lien V7.7.4-230407.0.1 23.04.2023 1. Correction des bugs connus. Lien V7.4.2-230201.0.3 14.02.2023 1. Correction des bugs connus. Lien V7.4.0-221223.1.2 26.01.2023 1. Correction des bugs connus. Lien V7.3.6-221209.0.1 20.12.2022 1. Mise à jour vers la version MIUI 14. Lien V7.2.4-221021.0.1 25.10.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V7.2.3-221015.0.1 17.10.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V7.2.2-221014.0.1 15.10.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V7.1.8-220921.0.1 28.09.2022 1. Nouvelle interface utilisateur « Battery Health »;

2. Correction des bugs connus;

3. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V7.1.7-220915.0.1 21.09.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V7.1.6-220909.0.1 15.09.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V7.1.4-220826.0.1 31.08.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V7.0.9-220726.0.1 02.08.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V7.0.8-220725.0.1 27.07.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V6.3.4-220623.0.1 29.06.2022 1. Corrections de bugs et améliorations des performances. Lien V6.3.3-220616.0.1 21.06.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V6.3.2-220614.0.1 16.06.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V6.3.1-220614.0.1 15.06.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V6.2.9-220601.0.1 07.06.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V6.2.8-220526.0.1 31.05.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V6.2.7-220520.0.1 24.05.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien V6.2.6-220518.0.1 23.05.2022 1. Correction des bugs connus;

2. Optimisations de l’expérience des performances. Lien

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, la version chinoise reçoit les mises à jour plus fréquemment.

Remarque : La version MIUI 14 de l’application MIUI 14 Security peut provoquer des bugs sur les anciennes versions de MIUI.

FAQ sur l’application MIUI Security

Pouvez-vous installer l’application de sécurité MIUI chinoise sur une version mondiale, et vice versa?

Non. Cela va causer de nombreux problèmes. Rarement cela fonctionne, mais généralement non.

Comment mettre à jour l’application MIUI Security si mon téléphone ne reçoit plus de mises à jour?

Si cela fonctionne toujours correctement, vous pouvez continuer à l’utiliser. Sinon, vous devez désinstaller les mises à jour de l’application de sécurité. Si vous ne pouvez pas le faire, vous devez réinitialiser l’appareil aux paramètres d’usine.

