Apple travaillerait sur un ordinateur portable à écran pliable

Asus a ouvert la voie sur le marché des ordinateurs portables à écran pliant avec sa gamme Zenbook Fold. Cependant, il semble qu’Apple se prépare à contester cette domination. Des retours en provenance de Corée rapportés par BusinessKorea suggèrent que le géant de la technologie est actuellement en pourparlers avec des fournisseurs pour lancer un MacBook à écran pliable, qui pourrait sortir en 2026.

Cette décision d’Apple pourrait considérablement stimuler le marché de l’affichage actuellement atone. Les fabricants d’écrans coréens Samsung Display et LG Display investissent déjà massivement dans les panneaux OLED pour ordinateurs portables. Les deux sociétés coordonnent les plans de développement et de production de dalle OLED pliables pour ordinateurs portables. Comme le marché pour eux se développe.

Si Apple passe effectivement une commande d’écrans pliables, cela aurait un impact énorme sur ce marché encore naissant. On pense que les écrans de plus grande taille sont plus rentables pour les fabricants de dalle. Malgré la plus grande difficulté à atteindre des densités de pixels élevées sur des écrans plus grands. Néanmoins, les écrans pliables pour ordinateurs portables sont plus rentables que les écrans pliables pour smartphones. Présentant une opportunité importante pour les fabricants d’écrans de générer des revenus supplémentaires dans un avenir proche.

MacBook à écran pliable d’Apple : un nouvel ajout au marché des ordinateurs portables

Un dévoilement du MacBook à écran pliable est prévu en 2025. Ouvrir la voie à ce qui pourrait être un changement majeur sur le marché des ordinateurs portables. Avec Asus en tête, l’entrée d’Apple sur le marché des ordinateurs portables à écran pliable pourrait vraiment faire bouger les choses. Et conduire à de nouveaux développements passionnants pour les consommateurs.

Les ordinateurs portables à écran pliable sont encore un concept relativement nouveau, la technologie commençant tout juste à arriver sur le marché. Cependant, ils ont déjà généré beaucoup de buzz parmi les passionnés de technologie et les consommateurs. La possibilité de plier un ordinateur portable en deux ouvre une gamme de nouvelles possibilités sur la façon dont nous utilisons et interagissons avec ces appareils.

Par exemple, les ordinateurs portables à écran pliable pourraient offrir une plus grande flexibilité aux professionnels qui doivent travailler en déplacement. Avec un ordinateur portable à écran pliable, il est possible d’emporter votre travail partout où vous allez. Sans sacrifier l’espace ou les performances de l’écran.

De plus, les ordinateurs portables à écran pliable pourraient également changer la donne pour la consommation de médias. Imaginez pouvoir plier votre ordinateur portable en deux et regarder un film ou une vidéo sur un écran plus grand. Sans avoir à transporter un appareil séparé. Les possibilités sont infinies.

En conclusion, si Apple sort effectivement un MacBook à écran pliable, cela pourrait être un tournant majeur pour le marché des ordinateurs portables. Avec le potentiel d’offrir une plus grande flexibilité et de nouveaux cas d’utilisation, les ordinateurs portables à écran pliable pourraient devenir la prochaine grande nouveauté technologique. Seul le temps nous dira comment cette compétition se déroulera. Mais il est clair que l’avenir des ordinateurs portables semble de plus en plus flexible.

