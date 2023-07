Les rendus realme GT Neo 6 et les images TEENA sont ici

En février de cette année, realme a lancé le GT Neo 5, qui était fourni avec une charge rapide de 240 W. Et maintenant, la marque se prépare à lancer le realme GT Neo 6. Pour être précis, deux versions distinctes seront disponibles. C’est du moins ce que suggèrent les certifications TEENA.

Pour ceux qui se demandent, les marques doivent obtenir les certifications TEENA en Chine avant de lancer l’appareil. TEENA est essentiellement une autorité de régulation chinoise. Dans la plupart des cas, les certifications doivent être passées des semaines, voire des mois, avant la sortie. Et ces certifications sont accessibles au public, donnant quelques caractéristiques clés et des images réelles de l’appareil avant le lancement, ce qui est le cas pour le GT Neo 6.

Regardez de plus près les images realme GT Neo 6

Selon les listes parues sur TEENA, il existe deux versions différentes du realme GT Neo 6. Ce sont RMX3820 et RMX3823. Semblable aux versions précédentes, un appareil vanille et un modèle Pro seront proposés. Même si les images TEENA des deux versions ont fait surface, nous n’avons obtenu que les rendus du modèle Pro.

Comme vous le voyez dans les rendus ci-dessous, le realme GT Neo 6 Pro comportera un Snapdragon 8 Gen 2. Ce SoC rendra le modèle Pro à égalité avec les autres appareils phares. Le SoC du modèle de base reste à confirmer. Cependant, comme le montre la certification TEENA, il s’agit probablement du chipset Dimensity 9200, qui est un chipset phare de MediaTek. Étant donné que le modèle de base ne dispose pas du Snapdragon 8 Gen 2, il devrait être lancé à un prix moyen supérieur. Et le modèle Pro pourrait avoir un prix similaire à celui du realme GT Neo 5 Pro.









Les deux modèles GT Neo 6 comporteront probablement un écran AMOLED de 6,74 pouces et un capteur principal de 50 MP à l’arrière. Encore une fois, ce sont des caractéristiques de niveau phare. En dehors de cela, il n’y a pas beaucoup d’informations solides sur les appareils. Et nous ne savons pas si le chipset sera la seule différence entre le modèle Pro et le modèle vanille. La vitesse de charge pourrait également être différente.

Mais comme les images TEENA sont déjà là, realme fera bientôt des annonces détaillées concernant les modèles GT Neo 6. Alors, restez à l’écoute car nous offrirons plus de couverture au fur et à mesure que les détails arriveront.

