Mise à jour Redmi Note 10 5G MIUI 14 : Mise à jour de sécurité de juin 2023 pour la région EEA (7 juillet 2023)

Xiaomi a récemment publié la mise à jour du tout dernier MIUI 14 pour le Redmi Note 10 5G. Cette mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations à l’expérience utilisateur, notamment un nouveau langage de conception, des super icônes et des widgets animaux.

Un des changements les plus notables dans MIUI 14 est la conception visuelle mise à jour. Le nouveau design adopte une esthétique plus minimaliste avec une emphase sur l’espace blanc et les lignes épurées. Cela donne à l’interface un aspect et une sensation plus modernes et fluides. De plus, la mise à jour comprend de nouvelles animations et transitions qui ajoutent de la dynamique à l’expérience utilisateur. Aujourd’hui, la nouvelle mise à jour Redmi Note 10 5G MIUI 14 a été publiée pour la région mondiale.

Mise à jour Redmi Note 10 5G MIUI 14

EEA

La mise à jour MIUI 14 de juin est disponible pour la région EEA. Le numéro de build de la nouvelle mise à jour est MIUI-V14.0.3.0.TKSEUXM basé sur Android 13. Disponible uniquement pour les pilotes de Mi. Vous pouvez obtenir des liens en utilisant notre application de téléchargement MIUI.

Journal des modifications

Mise à jour du patch de sécurité Android de juin 2023. Augmentation de la sécurité du système.

Global

Le Redmi Note 10 5G a été lancé en mars 2021. Il est livré avec Android 11 basé sur MIUI 12 et a reçu jusqu’à présent 2 mises à jour Android et 3 mises à jour MIUI. Maintenant, le smartphone fonctionne sous MIUI 14 basé sur Android 13. Aujourd’hui, une nouvelle mise à jour MIUI 14 a été publiée pour la version mondiale. Cette mise à jour améliore la sécurité du système, améliore l’expérience utilisateur et vous fournit le dernier correctif de sécurité de juin 2023. Le numéro de build de la nouvelle mise à jour est MIUI-V14.0.5.0.TKSMIXM. Si vous le souhaitez, examinons les détails de la nouvelle mise à jour.

Journal des modifications de la mise à jour Redmi Note 10 5G MIUI 14 juin 2023 pour le monde entier

En date du 25 juin 2023, les modifications apportées par Xiaomi pour la mise à jour Redmi Note 10 5G MIUI 14 juin 2023 publiée pour la région mondiale sont les suivantes :

[Système]

Mise à jour du patch de sécurité Android de juin 2023. Augmentation de la sécurité du système.

Journal des modifications de la mise à jour Redmi Note 10 5G MIUI 14 avril 2023 pour le monde entier

En date du 24 mai 2023, les modifications apportées par Xiaomi pour la mise à jour Redmi Note 10 5G MIUI 14 avril 2023 publiée pour la région mondiale sont les suivantes :

[Système]

Mise à jour du patch de sécurité Android d’avril 2023. Augmentation de la sécurité du système.

Où obtenir la mise à jour Redmi Note 10 5G MIUI 14?

Vous pourrez obtenir la mise à jour Redmi Note 10 5G MIUI 14 via MIUI Downloader. De plus, avec cette application, vous aurez la chance de découvrir les fonctionnalités cachées de MIUI tout en apprenant les actualités concernant votre appareil. Cliquez ici pour accéder à MIUI Downloader. Nous avons terminé notre article sur la nouvelle mise à jour Redmi Note 10 5G MIUI 14. N’oubliez pas de nous suivre pour de telles actualités.

