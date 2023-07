Le MacBook Air 15 pouces m’a permis de réaliser à quel point le MacBook 12 pouces me manquait.

Le nouveau MacBook Air 15 pouces me laisse perplexe depuis sa sortie. Apple a réussi à fixer le prix, et je rêvais d’un MacBook Air plus grand depuis que j’ai acheté mon premier en 2012. Mais après 23 jours, je l’ai retourné. C’est une valeur fantastique dans la gamme Mac, mais je sais pourquoi il n’est pas fait pour moi.

Revue du MacBook Air 15 pouces

Je me suis rendu compte que quelque chose n’allait pas lorsque j’ai commencé à rédiger cet article dans ma tête. Je vous aurais dit dès le premier jour que le MacBook Air 15,3 pouces était une machine de rêve. Pratiquement aussi fin que la version 13,6 pouces, il est loin d’être aussi lourd que les MacBook Pros actuels, et son écran offre suffisamment d’espace pour permettre aux applications de s’épanouir.

Ce Mac est également une machine tout à fait digne du nom MacBook Air. Il s’agit littéralement du MacBook Air 13 pouces avec un écran plus grand et des spécifications d’entrée de gamme plus élevées. Le MacBook Air 15 pouces (3,3 livres) n’est pas seulement plus léger que le MacBook Pro 16 pouces (4,7 livres) ; il pèse également moins que le MacBook Pro 14 pouces (3,5 livres).

Ceci étant dit, je pense qu’il franchit un seuil dans mon esprit pour ce qui est de la sensation que j’attends d’un MacBook Air. Je comprends que cela n’ait pas beaucoup de sens sur le papier, mais c’est un sentiment dont je ne peux pas me défaire.

Pour plus de contexte, le dernier MacBook Pro 15 pouces d’Apple pesait 0,72 kg de plus que le MacBook Air 15 pouces. C’est une différence de poids notable, mais certainement moins importante que l’écart de 1,4 kg entre le MacBook Air 15 pouces et le MacBook Pro 16 pouces.

En fin de compte, la décision de le renvoyer s’est résumée à ma préférence pour les ordinateurs portables ultraportables.

Mémoires MacBook 12 pouces

Le MacBook Air 15 pouces est une valeur sûre dans la gamme des Mac portables, et il est tout à fait utile d’avoir un écran plus grand. Pourtant, j’ai toujours eu envie d’un MacBook Retina moderne. Acheter le MacBook Air 15 pouces alors que ce que je veux vraiment, c’est un MacBook 12 pouces au silicium d’Apple, n’était pas la bonne décision, mais je devais l’essayer pour le savoir.

J’ai joint le geste à la parole, j’ai récupéré un peu d’argent et je suis revenu au MacBook Air, plus léger. Cette machine est un bon équilibre entre la surface d’écran et le poids – surtout si vous utilisez souvent un moniteur externe comme l’Apple Studio Display.

Quel serait le poids d’un MacBook Retina de 12 pouces ? Difficile à dire, car Apple modifierait sans doute la forme, mais cela indiquerait probablement qu’il serait encore plus léger. Le MacBook Air M1 en forme de coin pèse 0,1 kg de plus que le MacBook Air M2 en forme uniforme.

Le précédent MacBook Retina de 12 pouces pesait un poids glorieux de 2,07 livres. C’est du rêve, et c’est 0,67 livres de moins que le MacBook Air 13,6 pouces.

Le silicium d’Apple résoudrait évidemment les défauts du MacBook 12 pouces de 2015-2017. Mais cela ne semble pas être la voie qu’Apple souhaite emprunter pour l’instant.

Pour l’instant, le mythique MacBook 12 pouces restera celui qui a disparu. J’ai adoré le mien et je l’ai utilisé comme mon seul Mac jusqu’à ce que la Touch Bar fasse son apparition un an plus tard. Rétrospectivement, le Retina MacBook était le Mac le plus futuriste d’Apple, tandis que l’autre était une technologie sans avenir.

Sérieusement, si vous ne saviez pas que le Retina MacBook existait et que vous voyiez mes photos de 2015, vous seriez pardonné de penser qu’il s’agit d’une fuite d’un Mac en silicium Apple de nouvelle génération.

Pour l’instant, le MacBook Air 13,6 pouces est la machine qu’il me faut… parce qu’il existe. Quant au MacBook 12 pouces, je vais continuer à lire ce rapport de 2020 qui prétend qu’il va arriver jusqu’à ce qu’il devienne réalité.

