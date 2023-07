Façonner l’avenir du calcul exascale en Europe : les algorithmes innovants d’Inno4scale

Prospective : Les superordinateurs de classe Exascale atteindront bientôt des niveaux de performance sans précédent, atteignant et même dépassant plus d’un quintillion (un milliard de milliards) d’opérations par seconde. Cependant, pour exploiter pleinement cette puissance de calcul, il est probable que nous devrons adopter une approche radicalement différente de la conception des logiciels.

EuroHPC JU, le consortium européen des superordinateurs, vient de lancer une nouvelle initiative de recherche appelée Inno4scale. Le projet, qui démarre ce mois-ci et durera 21 mois, est conçu pour promouvoir l’innovation logicielle au sein du secteur européen du calcul à haute performance (HPC).

EuroHPC JU, une initiative conjointe entre l’Union européenne, les pays européens et des partenaires constructeurs privés visant à développer un « écosystème de supercalculateurs de classe mondiale en Europe », peut actuellement compter sur 8 supercalculateurs différents installés à différents endroits du Vieux Continent. Ils sont tous classés dans la catégorie des « supercalculateurs EuroHPC pré-exascalaires », ce qui indique que Bruxelles envisage déjà de nouvelles machines HPC de classe exaflopique, semblables au super-système américain Aurora.

EuroHPC JU prévoit de construire deux supercalculateurs de niveau exascale – l’un hébergé en Allemagne au centre de calcul Jülich (JSC) et l’autre géré par le consortium Jules Verne, un partenariat impliquant la France, les Pays-Bas et d’autres institutions. Toutes ces nouvelles capacités nécessiteront des algorithmes logiciels innovants, et c’est précisément le défi que l’Inno4scale devra relever.

Lorsque vous pouvez effectuer plus d’un milliard de milliards de calculs en virgule flottante par seconde, les routines logicielles traditionnelles ne peuvent pas suivre le rythme des transferts de données et de la gestion du stockage. C’est pourquoi Inno4scale financera de nouveaux algorithmes conçus pour exploiter pleinement et efficacement les supercalculateurs exascales. EuroHPC JU fournit un budget de 5 millions d’euros par le biais d’un financement en cascade, tandis que le Barcelona Supercomputing Center coordonnera les partenaires constructeurs du projet.

Les capacités de traitement accrues des architectures matérielles exascales et post-exascales nécessitent la « refonte complète, la réimplémentation et la réinvention » des algorithmes logiciels, a déclaré EuroHPC JU dans son communiqué de presse officiel. Les partenaires constructeurs d’Inno4scale accepteront des propositions d’algorithmes novateurs jusqu’en septembre 2023, les évalueront tout au long de l’automne 2023, et enfin les étudieront et les testeront en 2024 pendant douze mois.

Les algorithmes les plus performants devraient être adoptés par les utilisateurs de calcul intensif dans les universités et l’industrie, a déclaré M. Bruxelles, ce qui devrait se traduire par des « gains importants en termes de performances et d’efficacité énergétique ». Comme l’a déclaré Jack Dongarra, pionnier du calcul intensif, l’énorme puissance des supercalculateurs exascales est « fantastique », mais elle remet en question l’approche logicielle traditionnelle. C’est comme si vous achetiez une supercar Ferrari et que vous la conduisiez à seulement 2 miles par heure, a déclaré M. Dongarra.

