Les nouveaux icônes de MIUI 15 pourraient ressembler à ceci

MIUI, l’interface utilisateur propriétaire de Xiaomi, a longtemps été saluée pour son design élégant et ses nombreuses options de personnalisation. Avec la prochaine sortie de MIUI 15, on s’attend à ce que Xiaomi introduise une transformation significative dans l’apparence visuelle de ses icônes d’application. La nouvelle formule de conception, avec un rapport d’aspect ovalisé de n:3, vise à offrir un aspect frais et moderne à l’interface utilisateur. De plus, MIUI 15 pourrait adopter le langage de conception Material You, offrant une intégration transparente de l’écosystème Android. Cet article explore en détail ces changements anticipés et examine l’impact qu’ils pourraient avoir sur l’expérience utilisateur de MIUI.

Refonte de la conception des icônes

Un des changements les plus remarquables de MIUI 15 sera la transformation des icônes d’application. La décision de Xiaomi d’adopter un rapport d’aspect ovalisé de n:3 pour les icônes marque un départ par rapport à la forme rectangulaire précédemment utilisée depuis MIUI 10. Cette ovalisation apporte une esthétique plus douce et plus contemporaine aux icônes, créant une interface unifiée et visuellement attrayante. En adoptant cette nouvelle formule de conception, Xiaomi vise à offrir un aspect cohérent et moderne à toutes ses applications.

Influence de l’empreinte de Xiaomi

En 2021, Xiaomi a investi des ressources importantes dans la réimagéination de son propre logo avec un rapport d’aspect ovalisé de n:3. La courbure subtile du logo a été conçue pour transmettre l’élégance et l’innovation. Avec MIUI 15, Xiaomi étend cette philosophie de conception aux icônes de ses applications, établissant un langage visuel cohérent qui résonne avec l’identité de la marque. Cette intégration renforce non seulement l’engagement de Xiaomi envers l’excellence en matière de design, mais renforce également l’expérience utilisateur globale en créant une connexion harmonieuse entre le logo et l’interface.

Intégration de Material You

Un autre développement passionnant qui arrive avec MIUI 15 est l’adoption du langage de conception Material You de Google. Introduit dans Android 12 et affiné dans Android 13, Material You met l’accent sur la personnalisation et la conception adaptative. En exploitant les capacités de Material You, MIUI 15 pourrait permettre aux utilisateurs d’expérimenter une interface dynamique qui ajuste son apparence en fonction des préférences personnelles et des thèmes du système. Cette intégration créera une expérience utilisateur plus immersive et personnalisée, car les icônes et autres éléments de l’interface utilisateur s’adaptent au style individuel de l’utilisateur.

Génération automatique d’icônes Material You

Avec l’intégration de Material You, MIUI 15 pourrait également proposer la création automatique d’icônes Material You. Cette fonctionnalité, introduite dans Android 14, permet au système de générer des icônes personnalisées en fonction des caractéristiques visuelles de l’application. En exploitant cette fonctionnalité, MIUI 15 offrira aux utilisateurs une interface transparente et cohérente, où toutes les icônes adhèrent aux principes de conception de Material You. Cette amélioration apportera une cohésion et une élégance à l’interface utilisateur globale, élevant l’expérience utilisateur à de nouveaux sommets.

Possibilités de redessin des icônes

De plus, des rapports suggèrent que MIUI 15 pourrait introduire la possibilité de redessiner les icônes. Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de modifier ou de personnaliser l’apparence d’icônes spécifiques, offrant une plus grande flexibilité dans la personnalisation de l’interface. Que ce soit en ajustant les couleurs, les formes ou les détails, cette nouvelle liberté permettrait aux utilisateurs de créer des expériences uniques et sur mesure sur leur écran d’accueil. Si elle est mise en œuvre, cette fonctionnalité pourrait révolutionner le niveau de personnalisation et d’expression personnelle au sein de l’écosystème MIUI.

MIUI 15 promet d’ouvrir une nouvelle ère de conception d’icônes et de personnalisation de l’interface pour les utilisateurs de Xiaomi. Avec l’adoption du rapport d’aspect ovalisé de n:3 pour les icônes et l’intégration du langage de conception Material You de Google, Xiaomi vise à offrir une expérience utilisateur visuellement attrayante et personnalisée. Ces changements anticipés, combinés à la possibilité de redessiner les icônes, dénotent un bond significatif en termes de conception d’interface et d’options de personnalisation au sein de l’écosystème MIUI. Alors que Xiaomi continue de donner la priorité à l’excellence en matière de design et aux fonctionnalités centrées sur l’utilisateur, MIUI 15 est prêt à captiver les utilisateurs par son esthétique raffinée et son utilité améliorée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :