Nubia lance son premier smartphone doté de 24 Go de mémoire vive

Quelque chose à attendre avec impatience : Lors de son lancement international en début d’année, le Nubia RedMagic 8 Pro était déjà impressionnant, offrant des caractéristiques phares dans l’un des téléphones Snapdragon 8 Gen 2 les moins chers. Un nouveau modèle mis à jour pousse les performances encore plus loin, avec autant de RAM qu’un ordinateur portable haut de gamme.

Nubia a dévoilé une version améliorée du RedMagic 8 Pro avec des performances accrues et un système de refroidissement amélioré. Le modèle le plus cher dispose de la plus grande quantité de mémoire vive jamais intégrée à un smartphone.

Selon la traduction de GSMArena, le RedMagic 8S Pro remplace le SoC original Snapdragon 8 Gen 2 par le plus rapide 8+ Gen 2 pour une augmentation des performances d’environ 5 %. L’fréquence du processeur passe de 3,2 GHz à 3,36 GHz, tandis que la vitesse du GPU passe de 680 MHz à 719 MHz. Nubia affirme que cette puce plus rapide surpasse légèrement l’A16 Bionic d’Apple dans les tests de performance multicœur.

Nubia a également rafraîchi le système de refroidissement du téléphone pour l’adapter à la charge accrue. Comparé à l’ICE 11 du modèle précédent, le refroidisseur ICE 12 dispose d’une nouvelle solution de pâte thermique de 5W/mK et d’un dissipateur thermique en graphène révisé, tout en conservant la même vitesse de ventilation. La société a également mis à jour le système d’exploitation du téléphone, qui est passé de RedMagic OS 6.0, basé sur Android 13, à RedMagic OS 8.0.

L’écran, les appareils photo et la batterie restent inchangés par communiqué au 8 Pro. Cela indique que le téléphone dispose toujours d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 1 116 x 2 480, un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, une couverture DCI-P3 de 100 % et une luminosité de 1 300 nits. De plus, il conserve la triple caméra arrière de 50 mégapixels, 8 mégapixels et 2 mégapixels, ainsi que l’objectif frontal de 16 mégapixels. Il dispose également de la même batterie de 6 000 mAh, mais Nubia a fait passer le chargeur de 65 W à 80 W.

La plupart des options de RAM et de stockage du RedMagic 8S Pro restent inchangées, à l’exception de la nouvelle option de haut niveau. Les clients peuvent commander le téléphone standard avec 8 Go ou 12 Go de mémoire et 256 Go ou 512 Go de stockage interne à partir de 4 000 CNY (environ 550 $). Cependant, Nubia propose également un 8S Pro+ avec 16 Go de mémoire vive à partir de 5 500 CNY (760 $). La déclinaison au deutérium transparent est disponible avec un maximum de 1 To de stockage et 24 Go de mémoire, ce qui vous coûtera environ 1 000 dollars. Bien que la batterie du Pro+ soit plus petite (5 000 mAh), le chargeur compense avec une puissance de 165 W.

Théoriquement, cette quantité de mémoire dans un appareil mobile pourrait améliorer le multitâche avec les derniers jeux mobiles haut de gamme comme Honkai : Star Rail sans avoir à fermer d’autres applications, bien que cela semble encore exagéré et inutile.

Le RedMagic 8S Pro sera lancé en Chine la semaine prochaine et les précommandes sont déjà ouvertes. Le téléphone n’apparaît pas encore sur les vitrines des autres régions.

