Lancement du HONOR Pad X9 : une tablette économique avec des fonctionnalités étonnantes

Honor, une marque chinoise de téléphones mobiles, a récemment lancé sa dernière tablette, la Honor Pad X9. La société a lancé cette nouvelle tablette lors d’un événement de lancement à Paris hier. Selon la société, l’événement est un événement de lancement mondial et l’appareil sera disponible en Europe et au Royaume-Unis. Le Honor Pad X9 est une tablette économique qui offre une excellente expérience de divertissement. Il dispose d’un écran de 11,5 pouces, d’une batterie puissante et de six haut-parleurs. Cela le rend assez décent pour regarder des films, jouer à des jeux et naviguer sur le Web. La tablette est alimentée par un chipset Snapdragon 680 et dispose de 4 Go de RAM. Il fonctionne sur Android 12 avec Magic UI 5.0 en plus. Dans cet article, nous examinerons de plus près le Honor Pad X9, ses caractéristiques, ses caractéristiques, son prix et sa disponibilité.

Honor Pad X9 – un nouvel écran « roi » est en ville

Conception et affichage

Le Honor Pad X9 a un design élégant et élégant avec un corps en métal qui lui donne un aspect et une sensation haut de gamme. Il dispose d’un écran HONOR FullView de 11,5 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels. Cet appareil prend également en charge un rapport écran/corps exceptionnel de 86 % pour une expérience visuelle optimale. L’écran a un rapport d’aspect de 16:10 et une densité de pixels de 274 PPI. Selon Honor, cet appareil est fourni avec des cadres super minces de tous les côtés, ce qui rend non seulement la tablette facile à tenir, mais offre également aux utilisateurs une expérience de visionnage transparente.

Bénéficiant d’un impressionnant écran HONOR FullView, il offre une expérience de divertissement et d’éducation supérieure. L’appareil est non seulement doté d’une multitude de fonctionnalités intelligentes telles que le réglage automatique de la luminosité, mais il a également un look élégant. La conception déco à double miroir et double anneau du HONOR Pad X9 complète les contours robustes pour produire un design (form factor) élégant d’une épaisseur de seulement 6,9 mm. Avec un poids de seulement 495 g, cet appareil est assez léger pour une tablette et devrait permettre aux utilisateurs de se déplacer facilement.

Performances et autonomie de la batterie

Le HONOR Pad X9 est alimenté par un chipset Snapdragon 680, qui est un processeur de milieu de gamme. Il dispose de 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne, qui peut être étendu jusqu’à 512 Go via une carte microSD. La puce est un processeur de milieu de gamme, ses performances ne seront donc pas aussi bonnes que celles des puces phares. Cependant, les tablettes mettent généralement davantage l’accent sur l’affichage et la durée de vie de la batterie que sur les performances. Le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une interview en 2015, a déclaré : « Pour les tablettes, c’est une question d’affichage et d’autonomie de la batterie ». Ainsi, le HONOR Pad X9 se concentre sur l’affichage et la durée de vie de la batterie tout en diluant les performances n’est pas nouveau.

Le Honor Pad X9 dispose d’une énorme batterie de 7250 mAh, qui offre jusqu’à 12 heures de lecture vidéo et jusqu’à 10 heures de navigation sur le Web. La tablette prend également en charge la charge rapide, ce qui vous permet de charger la batterie rapidement.

Caméra et audio

Le Honor Pad X9 dispose d’une caméra arrière de 13 MP et d’une caméra frontale de 8 MP. La caméra arrière peut enregistrer des vidéos 1080p à 30 ips, tandis que la caméra frontale peut enregistrer des vidéos 720p à 30 ips. La qualité de l’appareil photo est correcte pour une tablette, mais elle n’est pas aussi bonne qu’un smartphone.

Le tout nouveau HONOR Pad X9 comprend six haut-parleurs pour couvrir plusieurs directions. Avec un niveau de volume plus élevé et des basses plus profondes et plus riches, il offre aux utilisateurs des effets stéréo complets. Prenant en charge HONOR Histen, le HONOR Pad X9 offre des sons vibrants et dynamiques à 360° qui enrichissent encore toute expérience d’écoute. La tablette dispose de quatre haut-parleurs à l’avant et de deux haut-parleurs à l’arrière.

Système et connectivité

Côté système, cette tablette est livrée avec MagicOS 7.1 en plus d’Android 13. Elle dispose également de fonctionnalités intelligentes comme HONOR Connect. Avec HONOR Connect, les utilisateurs peuvent utiliser plusieurs appareils HONOR à la fois pour afficher les notifications et transférer des fichiers entre appareils sur un seul écran. L’écran massif et la haute résolution de la tablette permettent également de plus grandes possibilités de multitâche grâce à APP Multiplier, qui sont deux fonctionnalités MagicOS intégrées qui permettent une visualisation sur écran partagé.

Avec la prise en charge de Google Kids Space, le HONOR Pad X9 offre aux enfants un moyen de découvrir, de créer et d’apprendre avec une curation de contenu sûr de manière engageante. Les utilisateurs peuvent gérer le contenu qui peut être visualisé et établir des limites de temps d’écran avec l’application Family Link, offrant aux parents la tranquillité d’esprit lorsqu’ils permettent à leurs enfants de jouer avec la tablette.

En termes de connectivité, cet appareil prend en charge le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le Bluetooth 5.1, le GPS et un port USB Type-C. La tablette dispose également d’une socket casque 3,5 mm, idéale pour écouter de la musique ou regarder des films.

Prix ​​et disponibilité

Le HONOR Pad X9 est disponible en gris sidéral. À partir du 10 juillet, le HONOR Pad X9 sera disponible à l’achat au Royaume-Unis. Les utilisateurs peuvent obtenir cet appareil via HiHonor au prix de 179,99 £. Si les clients achètent via HiHonor avant la fin du mois de juillet, ils recevront également une paire gratuite d’écouteurs HONOR X5. Le HONOR Pad X9 sera également disponible chez Argos, Amazon, Very et Currys à partir du 19 juillet.

Conclusion

Le Honor Pad X9 est une tablette abordable qui offre une excellente expérience de divertissement. Il dispose d’un grand écran, d’une batterie puissante et de six haut-parleurs, ce qui le rend parfait pour regarder des films, jouer à des jeux et naviguer sur le Web. La tablette est alimentée par un chipset Snapdragon 680 et dispose de jusqu’à 128 Go de stockage. Il fonctionne sur Android 12 avec Magic UI 5.0 en plus. La tablette est disponible en Europe et au Royaume-Unis au prix de 179,99 £ (environ 230 $). Si vous recherchez une tablette abordable offrant une excellente expérience de divertissement, le Honor Pad X9 vaut vraiment la peine d’être considéré.

