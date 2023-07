Téléphones Xiaomi abordables avec une capacité de 90 FPS pour PUBG (juillet 2023)

Dans le monde du jeu mobile, une expérience fluide et immersive est essentielle, en particulier lors de la lecture de titres populaires comme PUBG. Pour les amateurs de PUBG à petit budget, Xiaomi propose une gamme de smartphones abordables qui peuvent offrir des performances de jeu impressionnantes, notamment la capacité de prendre en charge PUBG 90 FPS. Dans ce guide complet, nous explorerons une sélection d’appareils Xiaomi en date du 7 juillet 2023, qui sont capables d’atteindre PUBG 90 FPS. Ces appareils offrent des spécifications matérielles puissantes, des écrans à taux de rafraîchissement élevé et des étiquettes de prix abordables, ce qui en réalité des options attrayantes pour les joueurs souhaitant améliorer leur expérience PUBG sans se ruiner.

POCO F5

Le POCO F5 est un smartphone haut de gamme qui offre des performances de jeu exceptionnelles. Il est équipé d’une puce Snapdragon 7+ Gen 2, d’un GPU Adreno 725, d’un stockage UFS 3.1 et de généreux 12 Go de RAM. Avec un score AnTuTu impressionnant de 931,174, cet appareil garantit un gameplay fluide même dans des scénarios exigeants. De plus, le POCO F5 dispose d’un écran AMOLED vibrant de 120 Hz, offrant une expérience visuellement immersive. Avec ses spécifications puissantes et un prix approximatif de 380 $, le POCO F5 est un excellent choix pour les amateurs de PUBG en quête d’une expérience premium de jeu à petit budget.

POCO X5 Pro 5G

Le POCO X5 Pro 5G est un autre smartphone Xiaomi remarquable pour le jeu PUBG. Alimenté par la puce Snapdragon 778G 5G et le GPU Adreno 642L, cet appareil offre des performances impressionnantes. Il propose 8 Go de RAM, permettant une multitâche fluide et un gameplay sans heurts. Le stockage UFS 2.2 garantit des temps de chargement rapides des applications, améliorant ainsi l’expérience de jeu globale. Avec son écran AMOLED de 120 Hz, le POCO X5 Pro 5G offre des visuels époustouflants et des animations fluides pendant le jeu. Au prix d’environ 275 $, cet appareil offre une grande valeur pour ses capacités de jeu.

Redmi Note 12 Pro 5G

Le Redmi Note 12 Pro 5G est un smartphone complet adapté aux amateurs de jeu PUBG à petit budget. Il dispose d’une puce MediaTek Dimensity 1080 et d’un GPU Mali-G68 MC4, offrant d’excellentes performances de jeu. Avec 8 Go de RAM et un stockage UFS 2.2, la multitâche et le chargement des applications sont rapides et efficaces. Le Redmi Note 12 Pro 5G offre un écran OLED de 120 Hz qui offre des couleurs vives et des visuels fluides, améliorant l’expérience de jeu. Avec un score AnTuTu de 490,526, cet appareil garantit une expérience de jeu PUBG sans lag et immersive. Avec un prix similaire à celui du POCO X5 Pro 5G, soit environ 275 $, le Redmi Note 12 Pro 5G est une option abordable pour les joueurs.

Redmi Note 12 5G / POCO X5 5G

Le POCO X5 5G et le Redmi Note 12 5G sont des smartphones abordables de Xiaomi qui offrent néanmoins des capacités de jeu impressionnantes. Alimenté par la puce Snapdragon 695 5G et le GPU Adreno 619, cet appareil offre des performances solides pour les jeux PUBG. Avec 8 Go de RAM et un stockage UFS 2.2, la multitâche et les performances des applications restent fluides. Le POCO X5 5G et le Redmi Note 12 5G disposent d’un écran AMOLED de 120 Hz qui offre des visuels fluides et améliore l’expérience de jeu globale. Au prix d’environ 210 $, cet appareil offre une grande valeur pour les joueurs recherchant un smartphone abordable sans compromettre les performances.

Redmi Note 12 Pro 4G / Redmi Note 10 Pro

Pour ceux qui recherchent une option encore plus abordable, le Redmi Note 12 Pro 4G (version 2023 du Redmi Note 10 Pro) est un choix solide. Alimenté par la puce Snapdragon 732G et le GPU Adreno 618, cet appareil offre des performances de jeu fiables. Avec 8 Go de RAM et un stockage UFS 2.2, il offre une multitâche fluide et des temps de chargement rapides des applications. Le Redmi Note 12 Pro 4G dispose d’un écran AMOLED de 120 Hz qui offre des couleurs vibrantes et des visuels fluides, améliorant l’expérience de jeu. Avec un score AnTuTu de 410,835, le gameplay PUBG reste agréable sur cet appareil. Au prix d’environ 250 $, le Redmi Note 12 Pro 4G / Redmi Note 10 Pro trouve un excellent équilibre entre abordabilité et capacités de jeu.

Pour les amateurs de PUBG recherchant des smartphones Xiaomi abordables capables d’atteindre PUBG 90 FPS, les options mentionnées ci-dessus offrent d’excellents choix. Le POCO F5, le POCO X5 Pro 5G, le Redmi Note 12 Pro 5G, le Redmi Note 12 5G, le POCO X5 5G et le Redmi Note 12 Pro 4G / Redmi Note 10 Pro offrent des spécifications matérielles puissantes, des écrans à taux de rafraîchissement élevé et des expériences de jeu fluides à différents niveaux de prix. Tenez compte de votre budget et de vos spécifications souhaitées pour choisir le dispositif qui convient le mieux à vos besoins de jeu. Avec l’engagement de Xiaomi à fournir des smartphones riches en fonctionnalités à des prix abordables, ces appareils témoignent de la dévotion de la marque à la communauté des joueurs. Rehaussez votre expérience PUBG sans vous ruiner avec ces smartphones Xiaomi abordables.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :