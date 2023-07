La mise à jour de juillet 2023 de Google se déploie pour les téléphones Pixel

La mise à jour mensuelle est arrivée pour les téléphones Pixel fonctionnant sous Android 13, y compris le Pixel Fold nouvellement ajouté. Contrairement à la mise à jour du mois précédent, cette dernière version se concentre uniquement sur quelques améliorations et corrections de bugs. Voici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour Google Pixel juillet 2023.

Google publie chaque mois une mise à jour pour ses appareils Pixel visant à améliorer la sécurité et l’expérience utilisateur. Si vous possédez un téléphone Pixel, vous êtes probablement familier avec ces mises à jour régulières.

La dernière mise à jour de juillet 2023 est disponible pour les Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5a, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet et Pixel Fold. La mise à jour mensuelle est disponible dans le monde entier avec le numéro de build TQ3A.230705.001. Cependant, le numéro de build pour les autres régions pourrait être différent.

Évolution de la mise à jour de juillet 2023 de Google :

En ce qui concerne les nouveautés et les changements, il n’y a pas grand chose à dire. Vous pouvez consulter la liste officielle des changements ci-dessous.

Batterie & ; Chargement

Améliorations générales de la charge, de l’utilisation de la batterie ou des performances thermiques dans certaines conditions [Pixel Tablet]

Interface utilisateur

Correction d’un problème entraînant parfois l’affichage du texte de notification de l’écran de verrouillage derrière les éléments de l’interface utilisateur de déverrouillage. [Pixel Tablet]

Ces modifications sont exclusives à la tablette Pixel. Outre les changements énumérés, la mise à jour corrige un certain nombre de vulnérabilités de sécurité. Le niveau du correctif de sécurité est juillet 2023.

La mise à jour de juillet 2023 est actuellement diffusée par voie hertzienne, ce qui peut prendre un certain temps avant de couvrir tous les appareils éligibles. Il est donc possible que vous ayez reçu la mise à jour sur votre appareil Pixel ou non. Pour vérifier manuellement la présence de la mise à jour, allez dans Paramètres > ; Système > ; Mise à jour du système.

Vous pouvez également installer manuellement la mise à jour de juillet sur votre téléphone Google Pixel par sideloading. Le images d’usine et Fichiers OTA de la mise à jour de septembre sont déjà disponibles. Veillez toutefois à effectuer une sauvegarde avant de procéder au chargement latéral du nouveau logiciel.

Source

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :