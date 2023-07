Des chercheurs de l’État de Pennsylvanie sont à l’origine d’une alternative 10 fois plus résistante au verre conventionnel

En bref : Des chercheurs de l’État de Pennsylvanie ont mis au point un nouveau type de verre dont l’empreinte carbone est réduite de moitié et qui est beaucoup plus durable. Cette création, baptisée LionGlass, porte le nom de la mascotte Nittany Lion de l’école. Selon John Mauro, professeur de science et d’ingénierie des matériaux à la Penn State et chercheur principal du projet, le nouveau verre élimine l’utilisation de matériaux discontinus contenant du carbone.

Le verre LionGlass a également une température de fusion inférieure de 300 à 400 degrés Celsius à celle du verre sodocalcique classique, ce qui indique qu’il faut beaucoup moins d’énergie pour chauffer les fours afin de le faire fondre. Selon M. Mauro, ce point de fusion plus bas réduit la consommation d’énergie de près de 30 %, ce qui permet de réduire considérablement les émissions de CO2. Il pourrait également prolonger la durée de vie des fours de fabrication.

Mauro connaît bien le verre. Lorsqu’il travaillait chez Corning, il a contribué à inventer ou à co-inventer plusieurs types de verre commercial, notamment les produits Gorilla Glass utilisés dans la plupart des appareils mobiles modernes.

Le LionGlass de Penn State est également beaucoup plus résistant que le verre traditionnel. Lors des tests, certaines compositions ne se fissuraient pas, même sous la charge maximale possible avec leur équipement d’indentation (une charge d’un kilogramme de force provenant d’un pénétrateur en diamant Vickers). À titre de comparaison, le verre sodocalcique standard se fissure sous une charge d’environ 0,1 kilogramme de force.

« Nous avons continué à augmenter le poids de LionGlass jusqu’à ce que nous ayons atteint la charge maximale autorisée par l’équipement », a déclaré Nick Clark, chercheur postdoctoral dans le laboratoire de Mauro. « Il ne s’est tout simplement pas fissuré.

Un verre moins susceptible de se fissurer pourrait être bénéfique pour toute une série d’applications, notamment dans les secteurs de l’automobile, des soins de santé, de l’architecture, de l’électronique et des communications. LionGlass pourrait également permettre aux fabricants de réduire l’épaisseur du verre, ce qui se traduirait par des produits plus légers avec des niveaux similaires de résistance aux dommages ou des produits d’épaisseur similaire avec une durabilité beaucoup plus grande.

Les chercheurs ont déjà déposé un brevet pour leur création, première étape vers la commercialisation, et sont actuellement en train d’exposer différentes compositions à divers produits chimiques pour voir comment le verre réagit. Les résultats de ces tests aideront l’équipe à mieux comprendre comment LionGlass pourrait être utilisé dans le monde réel.

