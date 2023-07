Avez-vous besoin d’un téléphone de 24 Go de RAM ?

Donc, si vous regardez attentivement les récentes versions de smartphones chinois, vous remarquerez une tendance. Les marques augmentent la capacité de RAM de leurs dernières versions. Auparavant, 12 Go de RAM étaient souvent jugés excessifs. Mais avec realme et Nubia annonçant leurs derniers appareils, il semble que nous nous dirigeons vers des modèles de téléphones à 24 Go de RAM.

De plus, le prochain appareil de OnePlus, le OnePlus ACE 2 Pro, devrait comporter jusqu’à 24 Go de RAM. Cela pourrait soulever la question, avez-vous vraiment besoin de cette quantité de RAM sur votre téléphone ? Je veux dire, 16 Go de RAM sont généralement considérés comme excellents pour les ordinateurs, même pour les jeux. Alors, les modèles de téléphones à 24 Go de RAM ont-ils un sens ? Approfondissons le sujet pour une compréhension globale.

Pourquoi votre téléphone a-t-il besoin de RAM ?

Avant toute chose, vous devez avoir une bonne compréhension de ce qu’est réellement la RAM. À la base, c’est l’une des mémoires les plus rapides de votre téléphone. Il est plus rapide que le stockage embarqué mais plus lent que le cache qui reste intégré au processeur du téléphone. Mais pourquoi les téléphones ont-ils besoin de RAM ?

Grâce à sa rapidité exceptionnelle par rapport au stockage intégré, les systèmes d’exploitation l’utilisent pour charger et exécuter des applications. Si vous deviez faire fonctionner le système d’exploitation ou les applications sur un stockage standard, il vous faudrait des heures pour simplement envoyer un message texte. Oui, la RAM dans les téléphones est cruciale.

De combien de RAM avez-vous réellement besoin ?

Pour comprendre la quantité de RAM dont votre téléphone a besoin, tenez compte de vos besoins et de la demande pour l’appareil. Décomposons les choses pour vous faciliter la tâche :

Vous avez besoin d’au moins 2 Go de RAM pour exécuter Android

Si vous devez utiliser le téléphone pour des tâches de base telles que passer un appel, recevoir un appel, écouter de la musique locale et envoyer des SMs, 2 Go de RAM suffisent amplement. Avant Android 13, la RAM minimale requise était de 1 Go. Mais avec la sortie de la nouvelle version d’Android, Google a augmenté l’exigence minimale.

Bien sûr, il y a Android Go Edition. Comme Google le décrit, Android Go Edition est un « système d’exploitation ultra-rapide pour les smartphones avec moins de 2 Go de RAM ». En réalité, vous avez besoin d’environ 512 Mo de RAM pour exécuter Android Go. Même si cette version d’Android a une compatibilité limitée, vous pouvez facilement effectuer des tâches de base en toute simplicité.

Les applications Android essentielles nécessitent au moins 4 Go de RAM pour fonctionner correctement

Vous ne voulez pas utiliser l’appareil uniquement pour passer des appels ? Vous souhaitez exécuter certaines applications, telles que l’application Threads que Meta vient de lancer ? Dans ce cas, vous devez choisir un téléphone avec au moins 4 Go de RAM. Cette quantité de RAM vous permettra même de jouer à des jeux légers sans rencontrer autant de contretemps.

Obtenez au moins un téléphone de 8 Go de RAM si vous voulez jouer à des jeux

Si vous voulez une expérience raisonnablement plus fluide avec les jeux et les applications, obtenir un téléphone avec au moins 8 Go de RAM est une bonne idée. Cette quantité de RAM vous permettra d’exécuter des jeux exigeants et des applications gourmandes en ressources, telles que les éditeurs vidéo, de manière assez fluide. C’est pourquoi les appareils phares de Samsung commencent à 8 Go.

Cependant, si vous êtes quelqu’un qui a tendance à garder de nombreux onglets ouverts dans Google Chrome, ce serait une bonne idée d’obtenir un modèle de téléphone de 12 Go de RAM. Après tout, Google Chrome lui-même nécessite une bonne quantité de RAM pour fonctionner de manière optimale. La plupart des fabricants chinois proposent un minimum de 12 Go dans leurs produits phares pour cette raison précise.

Autre considération importante : plus de RAM n’indique pas toujours une meilleure expérience

Comme nous parlons de RAM de téléphone, il est préférable de se pencher sur le sujet à fond. Ainsi, une plus grande quantité de RAM ne signifiera pas toujours une expérience haut de gamme. Le processeur doit pouvoir utiliser la quantité de RAM fournie avec le téléphone.

Par exemple, jumeler un processeur Snapdragon série 600 avec 16 Go de RAM est un gaspillage. 8 Go ou 12 Go sont plus que suffisants pour ce SoC. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, les processeurs bas à milieu de gamme ne peuvent pas utiliser de plus grandes quantités de ressources.

Par conséquent, même si vous les associez à 24 Go de RAM, vous n’obtiendrez pas des performances plus fluides dans les tâches exigeantes.

Alors, ne devriez-vous pas acheter un téléphone de 24 Go de RAM ?

Vous devriez acheter un téléphone de 24 Go de RAM si vous voulez rester très productif et si le téléphone est fourni avec des caractéristiques haut de gamme. Le Red Magic 8S Pro+ qui vient d’être annoncé est un excellent exemple d’un tel téléphone. C’est actuellement le meilleur téléphone Android que vous puissiez obtenir en termes de hardware.

Plus important encore, le téléphone est fourni avec Snapdragon 8+ Gen 2, idéal pour 24 Go de RAM. C’est un processeur phare qui peut utiliser toutes les ressources dont il dispose.

En matière de productivité, un téléphone correctement équipé avec 24 Go de RAM vous permettra de garder plusieurs applications ouvertes. Cela vous permet d’effectuer plusieurs tâches en toute simplicité. Et le prochain Android 14 dispose de plusieurs fonctionnalités multitâches. Ainsi, avec un téléphone de 24 Go de RAM maintenant, vous resterez également un peu à l’épreuve du futur.

De plus, les téléphones actuels de 24 Go de RAM ciblent principalement les joueurs. Et ils sont fournis avec des fonctionnalités centrées sur le jeu pour permettre aux utilisateurs d’obtenir la meilleure expérience de jeu possible. Si vous êtes un joueur, un téléphone de 24 Go de RAM avec de bonnes caractéristiques générales peut certainement en valoir la peine pour vous.

