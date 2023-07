Toyota annonce une percée dans le domaine des batteries, qui permettra de produire des véhicules électriques d’une autonomie de 745 miles

Vue d’ensemble : Toyota a réalisé une percée importante qui la rapproche du lancement de véhicules électriques alimentés par des batteries à semi-conducteurs de pointe. Le constructeur automobile japonais avait déjà l’intention de lancer dans un avenir proche de nouvelles voitures dotées de batteries aux capacités révolutionnaires. Il semble désormais disposer d’un moyen d’y parvenir, mais s’agira-t-il vraiment du Saint-Graal de la technologie des batteries ou d’une énième promesse gonflée à l’extrême ?

« Pour nos batteries liquides et solides, nous visons à changer radicalement la situation où les batteries actuelles sont trop grosses, trop lourdes et trop chères », a déclaré Keiji Kaita, président du centre de recherche et de développement de Toyota pour la neutralité carbone. « En termes de potentiel, nous visons à réduire de moitié tous ces facteurs.

Le Financial Times rapporte que Toyota a mis au point un moyen de simplifier le processus de production des matériaux des batteries. Selon Toyota, cette avancée permettra de produire des véhicules électriques d’une autonomie d’environ 745 miles et d’un temps de recharge de 10 minutes ou moins.

La mise sur le marché de modèles dotés d’une telle autonomie et d’un tel temps de recharge contribuerait sans aucun doute à propulser Toyota au sommet de la chaîne alimentaire des VE, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. M. Kaita pense que Toyota pourrait produire en série une batterie à semi-conducteurs dotée de ces capacités d’ici 2027 ou 2028. Ce n’est pas si loin, mais soyez assurés que la concurrence ne va pas rester les bras croisés en attendant que Toyota l’enterre.

Le paysage des VE dans son ensemble pourrait être radicalement différent dans cinq ans. Mais il pourrait tout aussi bien ressembler au marché actuel, où l’autonomie moyenne des VE est inférieure à la moitié de ce que Toyota promet avec ses batteries avancées à l’état solide.

Si Toyota parvient à ses fins, il s’agira d’un progrès considérable qui aura de multiples retombées. Malheureusement, nous sommes devenus blasés par le nombre impressionnant de promesses faites au fil des ans au sujet d’une technologie de batterie qui changerait la donne. Les batteries ont parcouru un long chemin, mais celui-ci a été plus évolutif que révolutionnaire.

En bref, je croirai les affirmations de Toyota quand je les verrai.

