5 Meilleurs Packs d’icônes Pour Des Configurations d’Ecran d’Accueil: Juillet 2023

Les packs d’icônes Android sont des collections d’icônes qui peuvent être utilisées pour personnaliser votre téléphone Android. Ces packs d’icônes sont disponibles gratuitement sur le Google Play Store et constituent un excellent moyen de rendre votre téléphone unique. Les packs d’icônes peuvent radicalement changer l’apparence et l’ambiance de votre appareil en ajoutant des arrière-plans et des icônes uniques pour compléter la version Android que vous avez choisie. Toute personne souhaitant rendre son téléphone plus attrayant peut utiliser un pack d’icônes pour donner à son appareil un aspect unique.

Les packs d’icônes Android sont utiles pour personnaliser l’interface utilisateur (IU) de votre téléphone. Vous pouvez utiliser un pack d’icônes pour changer l’apparence de l’arrière-plan de votre écran, les polices du système, les icônes d’applications et les choix d’accent. Vous pouvez également changer le thème de votre téléphone ou appliquer un aspect personnalisé à certains éléments du système tels que les notifications ou les menus Paramètres. Certains utilisateurs aiment utiliser des packs d’icônes sur leur appareil principal, tandis que d’autres les utilisent exclusivement sur leurs appareils secondaires.

Les packs d’icônes Android offrent un moyen amusant et facile de personnaliser tous vos appareils. Les packs d’icônes Android peuvent également vous aider à démarquer votre téléphone des autres appareils Android. De nombreux utilisateurs possèdent des téléphones anciens ou obsolètes qui bénéficieraient d’un peu plus de style. Un pack d’icônes Android bien conçu donnera à un modèle plus ancien un aspect frais qui le rendra actuel et à jour. De plus, les packs d’icônes Android sont un excellent moyen de changer la façon dont votre téléphone est perçu par les clients et les clients potentiels. Les propriétaires de téléphones peuvent choisir parmi de nombreux packs d’icônes Android différents avant de choisir celui qui répond parfaitement à leurs besoins.

Utiliser des packs d’icônes Android est à la fois amusant et facile, car ils permettent aux utilisateurs de personnaliser l’apparence de leurs téléphones de plusieurs façons différentes. Toute personne souhaitant donner du peps à son ancien téléphone devrait envisager de télécharger des applications qui lui conviennent sur Google Play Store. En utilisant ces applications, il vous sera beaucoup plus facile de mettre à jour votre appareil vieillissant avec de nouveaux looks chaque fois que vous le souhaitez ! Nous vous présenterons les 5 meilleurs packs d’icônes que nous avons trouvés dans cet article.

Delta

C’est l’un des packs d’icônes qui essaye de vous donner un aspect classique inspiré des anciens téléphones. Il a un aspect moderne tout en ayant également un aspect classique. Vous pouvez obtenir le pack d’icônes lui-même sur le Google Play Store.

Minma

Ce pack d’icônes vise à être coloré tout en ayant un style d’icônes à contours. Il ajoute également des cercles colorés aux icônes qui ne prennent pas encore en charge le pack d’icônes lui-même, afin de ne pas rompre le style. Vous pouvez obtenir le pack d’icônes lui-même sur le Google Play Store.

CandyCons

Ce pack d’icônes vise à vous donner l’aspect classique des icônes d’Android 5 tout en les modifiant. Il suit encore en quelque sorte les icônes d’Android 5, mais avec des icônes retravaillées. Vous pouvez obtenir le pack d’icônes lui-même sur le Google Play Store.

H2O

Ce pack d’icônes vise à ressembler aux icônes OnePlus. Juste pour avoir un aspect légèrement différent, il modifie légèrement les icônes. Si vous voulez obtenir des icônes OnePlus, vous pouvez essayer ce pack d’icônes. Vous pouvez obtenir le pack d’icônes lui-même sur le Google Play Store.

Lines

Comme son nom l’indique, ce pack d’icônes vise à rendre toutes les icônes alignées. Il est assez basique et fera l’affaire si vous recherchez un pack d’icônes classique. Cependant, gardez à l’esprit que certaines icônes ne sont pas prises en charge et conserveront leur apparence d’origine. Vous pouvez obtenir le pack d’icônes lui-même sur le Google Play Store.

Pour MIUI

Nous avons également rédigé un article sur les meilleurs thèmes MIUI. Si vous utilisez MIUI et que vous utilisez le lanceur par défaut qui ne prend pas en charge les packs d’icônes personnalisés, vous voudrez peut-être consulter cet article également.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :