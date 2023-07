Lancement officiel du HONOR 90 – Un monstre de caméra 200MP puissant et polyvalent est né

En mai, le fabricant chinois Honor a officiellement lancé le Honor 90 en Chine. Cet appareil s’est plutôt bien comporté dans la région asiatique et la marque lors d’un événement à Paris a officiellement lancé aujourd’hui le Honor 90 sur les marchés mondiaux. Le Honor 90 n’était pas seul à l’événement de lancement, la société a également lancé une tablette de 11,5 pouces assez décente, la Honor Pad X9. En ce qui concerne l’événement, George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd a déclaré

« Chez HONOR, nous nous efforçons de donner aux consommateurs du monde entier les moyens de saisir l’occasion et de partager leur ambiance grâce à notre technologie de pointe. » … « Des innovations exceptionnelles en matière d’appareils photo et de solutions d’affichage centrées sur l’humain, aux performances ultra-rapides permises par le meilleur hardware de sa catégorie et notre MagicOS intelligent, la série HONOR 90 ravira les consommateurs du monde entier avec son expérience exceptionnelle, et en particulier le contenu créateurs qui recherchent un partenaire intelligent et fiable avec lequel ils capturent leurs vies passionnantes. »

Voyons maintenant les détails de ces appareils

HONOR 90

Conception

Lors de l’événement de lancement, Honor Labs a révélé que le HONOR 90 respire la classe et l’élégance. Le design de cet appareil s’inspire de la haute couture et de la joaillerie de luxe. Cet appareil mesure 7,8 mm d’épaisseur et ne pèse que 183 g. Le corps du Honor 90 est non seulement lisse, mais ses bords sont également très arrondis. Cela lui donne une sensation élégante qui le rend plus facile à tenir. Sur l’écran, Honor utilise un verre profondément renforcé qui offre une protection contre les chutes soudaines et donne aux utilisateurs une sorte de confiance. À l’arrière, le HONOR 90 présente l’emblématique conception classique à double anneau de la série N. L’élément rond avec une technologie de coupe exacte donne à cet appareil une excellente apparence qui ajoute à l’élégance de l’appareil.

Affichage – offre une expérience visuelle élégante

Du côté de l’écran, cet appareil est fourni avec un écran flottant à quatre courbes de 6,7 pouces avec une haute résolution de 2664 x 1200. L’écran prend également en charge la gamme de couleurs 100% DCI-P3 et jusqu’à 1,07 milliard de couleurs. Avec un taux de rafraîchissement adaptatif élevé de 120 Hz, l’affichage est super rapide et peut s’ajuster automatiquement en fonction des conditions d’utilisation. Il s’agit d’une fonction d’économie d’énergie utilisée dans les téléphones mobiles phares des camps Android et iOS.

La société révèle que cette combinaison donnera vie au contenu visuel dans des couleurs et une clarté étonnantes. En termes de luminosité, cet appareil a une luminosité de 1600 nits qui lui permet d’être lisible même dans des conditions très lumineuses. Avec la prise en charge HDR10+ et les certifications HDR de Netflix et Amazon Prime Video, le HONOR 90 garantit aux utilisateurs de profiter d’une expérience multimédia exceptionnelle dans n’importe quel environnement.

Le Honor 90 est également fourni avec la certification Flicker Free de TÜV Rheinland et atteint un niveau de gradation sans risque. L’écran prend également en charge la fréquence de gradation de modulation de largeur d’impulsion (PWM) la plus élevée de l’industrie de 3840 Hz, minimisant efficacement la pression qu’il exerce sur les yeux des utilisateurs lorsqu’il est réglé sur une faible luminosité. De plus, cet appareil est fourni avec la gradation dynamique qui imite la lumière naturelle. Cela aide à éliminer la fatigue oculaire. Une autre technologie utilisée dans cet appareil est la technologie Circadian Night Display de HONOR. Cela aide à filtrer la lumière bleue et apporte une sécrétion naturelle de mélatonine. Il aide à améliorer la qualité du sommeil de l’utilisateur la nuit.

Processeur et batterie – une combinaison assortie

Des performances élevées s’accompagnent d’une consommation d’énergie élevée. Cependant, Honor a fait un équilibrage décent sur cet appareil. Ce téléphone mobile est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Cette puce a un GPU 20% meilleur et des performances AI 30% meilleures par rapport à son prédécesseur. Avec cette amélioration des performances, la société intègre une grande batterie de 5000 mAh sur cet appareil pour prendre en charge une utilisation toute la journée. Sur une seule charge, le téléphone mobile peut fournir jusqu’à 19,5 heures de streaming vidéo local continu. Avec le Honor 66W SuperCharge, les utilisateurs peuvent obtenir une charge de 45 % en seulement 15 minutes. La puissance de charge n’entraîne pas d’échauffement, notamment grâce à sa chambre à vapeur 147 % plus grande. Cela donne une dissipation thermique efficace qui permet au HONOR 90 de rester au frais.

Caméra

Le système de triple caméra se compose d’une caméra principale de 200 MP avec un capteur de 1/1,4 pouce, d’une caméra ultra-large et macro de 12 MP avec un champ de vision de 112° et d’une caméra de profondeur de 2 MP qui aide la caméra à mesurer avec précision la distance. L’appareil photo principal de 200 MP produit d’excellentes photos à plage dynamique élevée (HDR) et des prises de vue détaillées et lumineuses dans des situations de faible luminosité. Il prend également en charge la fusion multi-images, un algorithme de réduction du bruit et le regroupement de pixels. Cela l’aide à atteindre une performance de capture de lumière.

L’appareil photo de cet appareil prend également en charge le nouveau mode Portrait. Cela inclut les portraits avec zoom 2X pour fournir des résultats d’imagerie qui mettent mieux en valeur le sujet dans le cadre. Honor garantit aux utilisateurs des portraits exceptionnels avec la nouvelle mise à niveau du mode portrait qui donne des traits du visage bien définis, des tons de peau précis et un effet bokeh authentique.

Pour les selfies, il y a un superbe appareil photo 50MP. Concernant l’appareil photo de cet appareil, Honor Labs a déclaré que le Honor 90 est « un choix idéal pour les créateurs de contenu en herbe et chevronnés ». La société a également déclaré que l’appareil aiderait les vloggers à rationaliser leurs flux de travail. L’appareil utilise l’IA pour le débruitage vidéo ainsi que pour AI Vlog Assistant. Honor affirme qu’avec cet appareil, les utilisateurs peuvent créer une vidéo de 15 secondes prête pour les médias sociaux en quelques clics.

Système

Cet appareil fonctionne sur le dernier HONOR MagicOS 7.1 en plus d’Android 13. Le HONOR 90 est également fourni avec des fonctionnalités intelligentes comme Magic Text qui reconnaît intelligemment le texte sur une image.

Prix ​​et disponibilité

Le HONOR 90 est disponible en 3 couleurs à la mode, dont Midnight Black, Emerald Green et une couleur exclusive au site HONOR, HiHonor : Diamond Silver. À partir d’aujourd’hui sur HiHonor, le HONOR 90 sera disponible au Royaume-Unis au prix de vente conseillé de 449,99 £ pour 8 Go + 256 Go et 499,99 £ pour 12 Go + 512 Go respectivement.

Dès le 6e – 18e July HiHonor propose un bon de réduction de 5 % pour ceux qui utilisent le code : AUKH905, et si les clients achètent le HONOR 90 via HiHonor avant la fin du mois de juillet, ils pourront également acheter un HONOR Pad X8 pour seulement 9,99 £, économisant £ 130.

Dès le 7e de juillet, le HONOR 90 sera disponible en précommande sur Amazon, Very et Currys. Si les utilisateurs précommandent via ces revendeurs entre le 7e-18e juillet, ils recevront gratuitement un HONOR Pad X8. A partir du 19e de juillet, le HONOR 90 sera officiellement en vente via ces canaux.

Avec Argos, le 19e de juillet, le HONOR 90 sera également disponible et clients. Les acheteurs recevront un Pad X8 gratuit (d’une offre de 139,99 £) jusqu’au 2nd Août 2023.

Chez Three, les HONOR 90 et HONOR 90 Lite seront disponibles à partir du 26e de juillet. Lors de l’achat du HONOR 90 sur les tarifs mensuels payants avec Three, les clients pourront échanger leur ancien téléphone mobile et bénéficier d’une remise de 250 £. De plus, ils recevront un HONOR Pad X8 gratuit. Pour HONOR 90 Lite payant mensuellement avec Three, les clients pourront échanger leur ancien smartphone et recevoir 100 £ de réduction.

