Application MIUI Notes : Fonctionnalités, Détails et Téléchargement APK (6 juillet 2023)

L’application MIUI la plus appréciée et stable bénéficie d’une énorme mise à jour ! Elle présente un aspect plus épuré avec de nouvelles fonctionnalités utiles. Cette version est déjà prête à être installée sur MIUI 14, MIUI 13 et également MIUI 12. Cette mise à jour est encore en version bêta et n’est pas prête pour une publication publique. Si vous souhaitez l’essayer avant la publication publique, vous pouvez l’installer quand même. Utilisez les méthodes décrites à la fin de l’article.

Changements dans l’application Notes MIUI

Si vous avez utilisé une application de type Note, la première chose qui vous intéresse est l’interface utilisateur. L’application doit vous permettre de consulter les notes de manière organisée. Vous pouvez définir des arrière-plans pour vos notes. Les notes possèdent exactement 2 colonnes, similaire au menu des applications récentes de MIUI. Chaque application donne l’impression de faire partie du système global. Cette mise à jour comprend quelques ajustements de l’interface utilisateur.

Une fonctionnalité de synchronisation cloud a été ajoutée dans les paramètres de Note.

Le paramètre du mode d’affichage (grille/liste) a été supprimé du menu principal pour être inclus dans les paramètres de Note.

Un raccourci a été ajouté sur la page d’accueil pour afficher les dossiers de l’application Notes.

Ainsi, comme nous avons déjà publié des articles sur la sécurité et le lanceur auparavant, cet article vous expliquera en détail l’application Notes MIUI, fonctionnalité par fonctionnalité. Il est destiné aux utilisateurs qui ne connaissent pas encore les fonctionnalités de Notes MIUI.

Fonctionnalités

Page d’accueil

Une page d’accueil assez simple, semblable à n’importe quelle autre application de notes que vous pouvez trouver, un bouton plus pour créer une nouvelle note, des tâches si vous faites glisser vers la droite, des filtres pour les notes et un bouton de paramètres.

Éditeur de notes

Encore une fois, un éditeur simple que vous pouvez trouver dans n’importe quelle application de notes. Il possède également des fonctionnalités permettant d’ajouter une note vocale, une image, un dessin à main levée, des cases à cocher pour les tâches et un texte personnalisé.

Paramètres

Comme il offre différentes options ici, nous les expliquerons séparément, une par une.

Xiaomi Cloud

Lorsque cette option est activée, vos notes seront synchronisées avec votre compte Mi.

Notes supprimées dans le cloud

Cette fonctionnalité vous permet de consulter directement les notes supprimées de votre compte Mi au lieu de passer par les paramètres.

Taille de la police

Cela ajuste la taille de la police dans le menu principal et l’éditeur de notes de l’application.

Tri

Cela modifie l’ordre de tri des notes sur l’écran d’accueil de l’application Notes MIUI.

Mise en page

Cela modifie la façon dont les notes sont affichées sur l’écran d’accueil et vous permet de choisir autre chose qu’une simple mise en page en grille.

Notes rapides

Cette fonctionnalité ajoute un petit raccourci gestuel à votre système, vous permettant de créer des notes n’importe où dans le système en activant simplement ce geste.

Rappels haute priorité

Lorsque cette option est activée, si vous avez des rappels, ils vous notifieront même si le mode Ne pas déranger ou le mode silencieux est activé.

Versions

Voici les versions de Notes MIUI répertoriées ici.

Télécharger la dernière version de l’application Notes MIUI. V6.0.0

FAQ

Pourquoi n’y a-t-il pas deux versions (global/chine) de l’application Notes MIUI comme pour les autres applications MIUI ?

C’est parce que l’application Notes MIUI est une application commune et n’a pas besoin de deux versions distinctes.

Comment mettre à jour l’application Notes MIUI si mon téléphone ne reçoit plus de mises à jour ?

L’application Notes est mise à jour en version V5.4.6m et est disponible sur MIUI 13. Obtenez cette version via l’application MIUI Downloader sur le Play Store.

