WhatsApp pour iOS obtient un sélecteur de GIF et d’stickers amélioré

Les utilisateurs de WhatsApp pour iOS peuvent désormais profiter d’une version améliorée de l’application de messagerie populaire. La dernière mise à jour apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau sélecteur de GIF et d’stickers.

Après une brève période de test bêta, la nouvelle fonctionnalité est désormais largement disponible dans l’App Store. Avec le nouveau sélecteur, les utilisateurs peuvent désormais facilement choisir des stickers ou des GIF avec des tailles d’éléments plus grandes. Le sélecteur comporte également de nouveaux boutons en haut de la page de sélection, permettant aux utilisateurs de choisir entre des GIF, des avatars ou des stickers.

Les boutons de recherche et de configuration d’avatar ont également été entièrement repensés, avec une nouvelle option de catégorisation ajoutée. Ce nouveau design le rend beaucoup plus convivial et intuitif pour trouver les stickers et les GIF souhaités.

Les utilisateurs de Whatsapp ont aimé la mise à jour et ont accueilli les nouvelles fonctionnalités. Il est maintenant beaucoup plus facile de s’exprimer avec une grande variété d’stickers et de GIF. Les tailles d’éléments plus grandes le rendent particulièrement pratique pour ceux qui ont des difficultés à naviguer dans les icônes plus petites.

Pour accéder aux nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs doivent simplement télécharger la dernière mise à jour depuis l’App Store. La mise à jour est gratuite et disponible pour tous les iPhones.

La mise à jour est une amélioration significative par rapport à la version précédente de l’application. Le nouveau design et les nouvelles fonctionnalités le rendent beaucoup plus agréable à utiliser, et l’option de catégorisation facilite la recherche d’stickers et de GIF spécifiques. Avec le nouveau sélecteur, les utilisateurs peuvent désormais s’exprimer facilement de manière plus créative.

Dans l’ensemble, la dernière mise à jour de WhatsApp pour iOS est un ajout bienvenu et une amélioration significative. Les utilisateurs peuvent désormais profiter d’une application plus conviviale et intuitive avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Nous recommandons vivement à tous les utilisateurs de télécharger la mise à jour pour découvrir par eux-mêmes les nouvelles fonctionnalités.

