Une nouvelle enquête révèle que les dépenses technologiques des consommateurs résistent à l’incertitude économique

En bref : En cette période d’incertitude économique pour de nombreuses personnes et de pertes d’emploi généralisées, les consommateurs réduisent-ils leurs dépenses liées à la technologie ? Une nouvelle enquête montre que les services de streaming sont les premiers sacrifiés pour économiser de l’argent, et que seuls 21 % sont prêts à retarder l’achat de gadgets. Illustrant le rôle de la technologie dans la vie quotidienne, les personnes interrogées ont déclaré qu’elles préféreraient réduire leurs achats de vêtements, de meubles et d’alcool plutôt que de se priver des dernières technologies.

TechRadar a mené une enquête d’un an sur près de 14 000 consommateurs au Royaume-Uni et aux États-Unis afin de découvrir comment les hausses du coût de la vie et de l’inflation ont affecté leurs habitudes d’achat.

La moitié des participants ont déclaré qu’ils seraient prêts à réduire leurs abonnements à des services de streaming pour économiser de l’argent – et un bon nombre d’entre eux l’ont déjà fait – mais un peu plus d’un cinquième d’entre eux étaient d’accord pour retarder l’achat d’un nouveau gadget.

L’enquête montre également que si les téléviseurs et les tablettes coûteux sont devenus moins prioritaires pour les personnes, 44 % des participants ont déclaré qu’ils prévoyaient de mettre à niveau leur téléphone et/ou leur contrat au cours de l’année à venir, malgré la chute des livraisons de smartphones. Les appareils photo ont également connu un regain de popularité grâce à l’intérêt porté à la création de contenu TikTok et YouTube.

Parmi les participants américains, le facteur le plus important lors de l’achat d’un nouveau téléphone est la couverture 5G (52%), un excellent signal (45%) et un excellent service clientèle (42%). 41 % des personnes interrogées aux États-Unis ont déclaré que le prix était le facteur le plus important.

Au Royaume-Uni, les gadgets les plus susceptibles d’être achetés par les consommateurs au cours des 12 prochains mois sont les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau ou leurs composants, les consoles de jeux ou les appareils photo.

Les résultats montrent également que les personnes réduisent ou arrêtent de manger au restaurant, d’aller dans un bar ou d’autres formes similaires de socialisation qui coûtent de l’argent, ou qu’ils envisagent de le faire. Et si peu de personnes sont prêtes à annuler ou à retarder leurs achats de produits technologiques, 40 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles dépenseraient moins pour l’électronique dans un avenir proche. Mais la plupart des personnes interrogées (86 %) s’accordent à dire qu’il n’y a jamais eu de moment plus important pour faire une bonne affaire lors d’un achat.

Si l’enquête suggère que le resserrement de la ceinture à l’échelle mondiale n’est peut-être pas aussi extrême que beaucoup le craignaient, elle indique néanmoins que la plupart des personnes deviennent plus prudents et économes avec leur argent. Le contraste est saisissant avec les 500 personnes les plus riches du monde, qui ont gagné collectivement 852 milliards de dollars, soit environ 14 millions de dollars par jour, cette année, grâce à la reprise générale des marchés.

