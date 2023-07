Qu’est-ce que Threads, une application Instagram, et comment rejoindre Threads ?

Twitter fait parler de lui depuis un certain temps. Bien sûr, il y a un nouveau PDG, mais il y a aussi les limitations bizarres qui ont été imposées aux utilisateurs de Twitter de toutes sortes – ceux qui paient pour Twitter Blue et ceux qui ne paient pas. Par le passé, nous avons assisté à la création d’un grand nombre de plateformes alternatives à Twitter. Bien qu’elles n’aient pas la même popularité et la même base d’utilisateurs que Twitter, Meta a décidé qu’il était temps de créer une plateforme qui pourrait espérer rivaliser avec Twitter dès maintenant.

La nouvelle plateforme qui a été lancée par Meta s’appelle Threads, une application d’Instagram. Oui, c’est le nom complet de l’application lorsque vous la recherchez sur l’app store de votre appareil. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez savoir ce qu’est cette nouvelle plateforme et comment vous pouvez vous y connecter, vous êtes au bon endroit.

Qu’est-ce que Threads, une application Instagram ?

Threads n’est rien d’autre qu’une plateforme ouverte qui est là pour concurrencer Twitter. Que pouvez-vous faire ? Vous pouvez faire tout ce qui est possible sur Twitter. Vous pouvez facilement partager des mises à jour de texte, aimer des fils de discussion, les commenter et repartager vos fils de discussion et ceux des autres. Vous avez la possibilité de choisir entre un compte public et un compte privé. Vous pouvez également publier des photos et des vidéos sur Threads. Les vidéos sont limitées à 5 minutes, ce qui devrait être suffisant pour une plateforme comme Threads.

Lorsqu’il s’agit de publier du texte sur Threads, vos messages peuvent contenir 500 caractères, ce qui est plus que suffisant si vous prévoyez de partager des mises à jour textuelles. Comme il s’agit d’une application Instagram, vous n’avez pas à vous soucier de créer un nouveau compte. Il vous suffit d’utiliser votre compte Instagram existant et le tour est joué. Mieux encore, vous pouvez facilement trouver et ajouter vos followers d’Instagram immédiatement sur les fils, vous n’avez donc pas à vous en soucier.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’application Threads compte plus de 5 millions d’utilisateurs. Ce chiffre devrait augmenter dans les prochains jours. Si vous avez déjà un compte vérifié sur Instagram, votre compte Threads affichera également le badge vérifié immédiatement. Vous pourrez ainsi suivre facilement tous les comptes vérifiés de personnalités célèbres sur la plateforme sans y réfléchir à deux fois. Maintenant que nous vous avons expliqué ce qu’est la plateforme, voyons comment vous pouvez la rejoindre facilement. Et oui, vous n’avez pas besoin de codes d’invitation pour rejoindre Threads. Vous pouvez vous inscrire immédiatement.

Comment rejoindre Threads sur Instagram [Make an Account on Threads]

Nous avons toujours constaté qu’à chaque fois qu’il y a une nouvelle plateforme, tout le monde veut s’y inscrire. C’est une nouvelle plateforme et tout le monde veut la voir, la tester et même en parler avec d’autres personnes. Nous allons donc vous montrer comment vous pouvez rejoindre des fils de discussion facilement et sans complications. Commençons.

Tout d’abord, vous devez télécharger l’application Threads. L’application est maintenant en ligne et disponible dans le monde entier sur le site de l’entreprise. Google Play Store et le Apple App Store. Une fois l’application téléchargée, lancez-la. Vous verrez votre compte Instagram s’afficher en bas de l’appli. Ce sera le cas uniquement si l’appli Instagram est installée sur votre appareil. Une fois que vous avez tapé sur le nom de votre profil Instagram, Sur l’écran suivant, vous pouvez choisir de changer votre nom, d’ajouter une bio ainsi que tout lien vers vos autres profils sociaux ou sites web. Vous pouvez également choisir d’importer ces éléments depuis Instagram. Sur l’écran suivant, vous pouvez choisir d’avoir un compte Threads privé ou public. Enfin, vous arrivez à l’écran qui vous montre comment fonctionne Threads, de quoi il s’agit et quelles sont les données collectées par l’application Threads. Une fois que vous avez fait tout cela, vous ne pouvez pas utiliser l’application Threads tout de suite. Vous pouvez choisir de suivre vos amis d’Instagram sur les fils ou simplement choisir de le faire à une date ultérieure.

Application Threads – Conception de l’interface

Voyons maintenant à quoi ressemble l’application Threads. La présentation est assez similaire à celle de l’application Instagram. Vous serez en mesure d’utiliser l’application en quelques secondes après avoir compris où se trouve l’application. Oui, l’application dispose du même menu déroulant pour actualiser le flux, comme sur Twitter, Instagram, Facebook et d’autres plateformes. En bas de l’application, vous verrez différentes icônes. Voyons ce que chaque icône représente.

L’icône Accueil est la page du fil d’actualité de l’application Threads. C’est ici que vous verrez tous les Threads des comptes populaires ainsi que ceux des personnes que vous suivez.

La deuxième icône est celle de la recherche. Vous pouvez appuyer dessus pour rechercher d’autres comptes dans l’application Threads.

La troisième icône est l’application Nouvelle discussion. En tapant dessus, vous pourrez immédiatement publier un nouveau fil de discussion sur la plateforme.

L’icône du cœur correspond à votre page d’activité. Cette page vous indique qui vous suit, qui a aimé vos messages, les notifications des réponses à vos commentaires ou à vos discussions, les mentions de messages, ainsi qu’un onglet dédié aux personnes vérifiées.

Enfin, la dernière icône est celle du profil. Ici, vous pouvez voir vos discussions, modifier votre profil et voir vos réponses immédiatement.

Autres points à noter

Voici quelques points clés que vous devrez garder à l’esprit lorsque vous utiliserez l’application Threads.

Pour l’instant, il n’y a pas d’option pour éditer vos fils. Les fautes d’orthographe et de frappe ne peuvent donc pas être modifiées à moins que vous ne supprimiez votre fil.

Vous pouvez facilement cacher le nombre de likes sur votre fil de discussion.

Le thème de l’application change en fonction du thème du système de votre appareil. Il n’y a pas de bascule dans l’application pour passer du mode clair au mode sombre.

Vous pouvez facilement partager les messages de Threads en appuyant sur le bouton . Il existe également une option de partage rapide pour partager le message sur Twitter.

L’icône de Threads s’anime lorsqu’elle actualise votre page d’accueil.

Vous ne pouvez pas supprimer votre compte Threads. En effet, si vous le faites, vous supprimez votre compte Instagram. Dans ce cas, il est préférable de désinstaller simplement l’application si vous ne comptez pas utiliser la plateforme Threads.

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur l’application Threads ainsi que sur la façon dont vous pouvez rejoindre la plateforme. Compte tenu de ce qui précède, allez-vous rejoindre la nouvelle plateforme ou rester sur Twitter ? Faites-nous part de vos impressions sur nos réseaux sociaux. Suivez-nous également sur Threads @Netcost-security.fr.

